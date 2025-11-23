Khẩn trương khắc phục thiệt hại hạ tầng giao thông

Trong đó có những khu vực sạt lở nghiêm trọng tại các cung đường giao thông quan trọng. Thiệt hại sơ bộ hơn 1.000 tỉ đồng và các địa phương tiếp tục kiểm tra, thống kê.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết trong vòng 10 ngày tới sẽ khắc phục xong sạt lở đèo Mimosa để giảm tải cho các tuyến đường khác. Chậm nhất 3 ngày nữa sẽ thông xe sơ bộ đèo Prenn. Những tuyến đường khác sẽ khẩn trương khắc phục. Trong tuần tới sẽ bàn giao ngân sách của tỉnh về các xã và các địa phương này chủ động quyết định việc sửa chữa khẩn cấp, nhất là về giao thông, không để chia cắt các địa phương.

Tại Đắk Lắk, mưa lũ đã khiến nhiều công trình, hạ tầng giao thông bị hư hỏng nặng. Cơ sở hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục… bị hư hại nặng, ước thiệt hại khoảng 1.000 tỉ đồng. Nhiều điểm sạt lở, ách tắc giao thông, hệ thống điện lực, viễn thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sáng 22-11, sau những ngày mưa lũ, cầu Giang Sơn trên Quốc lộ 27 (nối Đắk Lắk - Lâm Đồng) bị sạt lở hàm ếch dưới 1 mố cầu. Trước tình hình trên, cơ quan chức năng đã thống nhất cấm tạm thời người và các phương tiện lưu thông qua cầu để bảo đảm an toàn. Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương sửa chữa nhằm khôi phục giao thông, bởi đây là cây cầu huyết mạch của người dân ở các xã phía Nam, Đông Nam với trung tâm tỉnh Đắk Lắk. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều đoạn tuyến đường sắt Bắc - Nam qua Đắk Lắk bị hư hại nặng, gây tê liệt giao thông đường sắt. Các đoạn tại Km1136+850, Km1161+200, Km1169+560, Km1169+565… bị hư hỏng nặng. Hiện ngành đường sắt đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để khẩn trương khắc phục. Sau nhiều ngày chìm trong biển nước, nhiều tuyến đường, khu dân cư ở các xã, phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk nước đã rút dần, để lại lượng lớn bùn đất, rác thải.

Ngày 22-11, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên phối hợp với chính quyền các địa phương huy động toàn bộ lực lượng cùng người dân chung tay dọn dẹp. Nhiều tuyến đường, bùn và cát phủ dày buộc lực lượng chức năng phải huy động xe múc, xe ủi để xử lý. Đã có 8/9 nhà máy nước của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên hoạt động trở lại, bảo đảm cấp nước cho người dân. Riêng Nhà máy nước Tuy Hòa vẫn đang tạm dừng cấp nước do chịu thiệt hại nặng nề.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương sửa chữa đèo Mimosa. Ảnh: Lê Giang

Tại Gia Lai, chiều 22-11, Văn phòng Thường trực về phòng chống thiên tai tỉnh cho biết đợt mưa lũ kéo dài nhiều ngày qua đã gây thiệt hại lớn cho hệ thống giao thông, công trình thủy lợi và hạ tầng đô thị trên địa bàn toàn tỉnh. Nước dâng cao, dòng chảy mạnh khiến nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ, sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng; nhiều công trình phòng chống thiên tai cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Các vị trí như đường Điện Biên Phủ; tuyến ĐT60 đoạn từ cầu Đội Thông đến xã Cát Chánh (cũ); khu vực ngã ba Long Vân; ngã ba Ông Thọ… ở phía Đông tỉnh Gia Lai đều rơi vào tình trạng ngập cục bộ, có điểm nước chảy xiết gây nguy hiểm cho người và phương tiện. Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai thống kê sơ bộ có 500 cầu nhỏ, ngầm tràn, cống thoát nước bị hư hỏng; 170 tuyến giao thông ở các địa phương bị ảnh hưởng nặng; 353 công trình kiến thiết đô thị xuống cấp sau đợt mưa lũ. Tổng thiệt hại toàn tỉnh ước tính hơn 1.000 tỉ đồng. Trong số các điểm hư hỏng, nghiêm trọng nhất là sự cố tại đoạn đầu cầu Quý Đức (phường Ayun Pa) với khoảng 200 m mặt đường bị cuốn trôi, phần lề đường phía hạ lưu sông Ba bị sạt lở sâu, tạo hàm ếch nguy hiểm.

Ngay sau khi nắm bắt tình hình, tỉnh Gia Lai đã huy động các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương kiểm tra thực tế và triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế trực tiếp có mặt tại điểm sạt lở cầu Quý Đức để chỉ đạo công tác xử lý. Đối với các khu vực bị sạt lở nặng, tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương đánh giá mức độ thiệt hại, lập hồ sơ báo cáo để kịp thời xin chủ trương hỗ trợ, đặc biệt là các công trình trọng điểm như đê điều, kè chắn lũ, các tuyến giao thông huyết mạch. Chiều 22-11, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết từ ngày 19 đến 22-11, cơ quan chức năng đã phát hiện thêm 7 điểm sạt lở trên đèo Khánh Lê (đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh). Mưa lũ còn khiến nhiều tuyến giao thông huyết mạch khác bị tê liệt. Trên Quốc lộ 1, hàng nghìn phương tiện bị ùn ứ kéo dài hơn 3 ngày qua, đoạn từ hầm đèo Cả đến xã Vạn Ninh. Theo Trạm CSGT Ninh Hòa, đến chiều 22-11, dù một số đợt giải phóng xe nhỏ được thực hiện, tình trạng kẹt vẫn chưa thể chấm dứt do phía Bắc đèo Cả, thuộc địa phận Đắk Lắk, vẫn ngập sâu và hư hỏng nặng. Các lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục nhưng dự báo tình trạng chia cắt giao thông có thể kéo dài thêm nhiều ngày.

Lũ trên các sông ở Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đồng Nai đang xuống Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong ngày 22-11, khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ, lượng mưa phổ biến 20-40 mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Ea M'Đoal (Đắk Lắk) 90 mm, Sông Hinh (Đắk Lắk) 90 mm, hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 56 mm, hồ Quang Hiển (Gia Lai) 52 mm. Từ chiều tối 22 đến 24-11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa phổ biến từ 60-120 mm, cục bộ trên 250 mm; khu vực phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa có mưa phổ biến từ 40-80 mm, cục bộ trên 150 mm. Lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk), sông Dinh (Khánh Hòa), sông Đồng Nai (Đồng Nai) đang xuống. Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động III; sông Đồng Nai (Đồng Nai) tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động II; sông Dinh (Khánh Hòa) tiếp tục xuống và ở mức báo động II đến trên báo động II; sông Srêpôk (Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn dao động ở mức cao trên báo động III. Th.Linh



