Khẩn trương sơ tán các hộ dân ra khỏi khu vực bị ngập lụt ở Bình Phước

Ngày 18-9, UBND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo các đơn vị liên quan sơ tán những hộ dân và tài sản ra khỏi một số khu vực bị ngập lụt, đồng thời khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Mưa lớn gây ngập, nước chảy xiết trên địa bàn huyện Bù Đăng

Trước đó, cơn mưa kéo dài từ đêm 16 đến 17-9 đã gây ra tình trạng ngập lụt cục bộ tại một số khu vực ở xã Bình Minh, Thọ Sơn, Bom Bo, thị trấn Đức Phong và Đoàn Kết (huyện Bù Đăng). Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai cứu hộ, cứu nạn huyện Bù Đăng đã chỉ đạo các xã phân công lực lượng trực 24/24 để hỗ trợ sơ tán, di dời tài sản cho người dân khi có tình huống xấu xảy ra.

Lực lượng chức năng lập chốt chặn, hướng dẫn người dân đi hướng khác để đảm bảo an toàn

Bên cạnh đó, các địa phương cũng kịp thời nắm tình hình và có báo cáo nhanh theo diễn biến thời tiết; triển khai việc khơi thông dòng chảy tránh ngập lụt kéo dài, sẵn sàng triển khai phương châm " 4 tại chỗ, 3 sẵn sàng", đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bình Phước, dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới các khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung về chiều và tối, đề phòng mưa lớn gây ngập úng cục bộ, rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1, theo đó tại khu vực huyện Bù Đăng tổng lượng mưa từ 60 -120mm, xác suất 75% -85%.

Trước đó, trong sáng 17-9, tại xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, mưa lũ đã gây ngập lụt 3 cây cầu nối tuyến Quốc lộ 14C và một tuyến đường khiến giao thông bị tê liệt gần như hoàn toàn gây thiệt hại về nhà cửa, cây trồng... Chính quyền địa phương huyện Bù Gia Mập đã chỉ đạo các lực lượng chức năng sơ tán người dân đến nơi an toàn, lập những chốt chặn tại các khu vực cầu, đường bị ngập lụt, đồng thời hướng dẫn người và phương tiện di chuyển qua các tuyến đường tránh nhằm đảm bảo an toàn.