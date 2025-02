Khẩn trương sửa quy định về an ninh hàng không theo mô hình mới

Chiều 25-2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia, đã chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2024, triển khai công tác năm 2025 của Ủy ban theo hình thức trực tiếp và 24 điểm cầu trực tuyến có cảng hàng không trong cả nước.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2024, tổng thị trường vận tải hàng không ước đạt 76,4 triệu lượt khách và 1,29 triệu tấn hàng hóa - tăng 5,1% về hành khách và 20% về hàng hóa so với năm 2023. Cả nước xảy ra 294 vụ vi phạm an ninh hàng không, giảm 25 vụ so với cùng kỳ năm 2023; 49 vụ trộm cắp trên máy bay, 17 vụ trộm cắp tại cảng hàng không…

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị. Ảnh: TTXVN

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hàng không tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng về nâng cao năng lực bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong tình hình mới và Quyết định ngày 18-12-2024 về ban hành kế hoạch công tác của Ủy ban năm 2025 với phương châm "phòng hơn chống"; tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn, quy chuẩn về an ninh, an toàn hàng không trên mọi lĩnh vực, địa bàn; chủ động nắm chắc tình hình, kiểm soát rủi ro, sẵn sàng ứng phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống…