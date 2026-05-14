Khẩn trương tháo gỡ 838 dự án tồn đọng

Ngày 13-5, Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị 45/CT-UBND ngày 5-5-2026 của UBND TP HCM về việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài. Hội nghị diễn ra ngay sau khi Sở Tài chính TP HCM đề nghị hiệp hội phối hợp thống kê, bổ sung danh mục các dự án đầu tư tư nhân và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang gặp khó khăn nhưng chưa nằm trong danh sách 838 dự án tồn đọng mà thành phố đã rà soát.

Nhiều tín hiệu tích cực

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, danh mục 838 khu đất, dự án không chỉ là những con số thống kê đơn thuần mà phản ánh một khối lượng tài sản rất lớn đang bị "đóng băng". Đáng chú ý là nhóm các dự án "đất vàng" thuộc nhóm 5, tức những khu đất chưa thể đưa vào sử dụng do vướng mắc pháp lý phức tạp.

Ông Châu cho rằng việc khơi thông các dự án này sẽ mang lại 3 giá trị cốt lõi cho thành phố và nền kinh tế. Thứ nhất sẽ tạo động lực tăng trưởng kinh tế. Khi các dự án quy mô lớn được tái khởi động sẽ góp phần kích thích đầu tư, tạo thêm nhiều việc làm cho lĩnh vực xây dựng, bất động sản và dịch vụ liên quan.

Thứ hai là chống lãng phí nguồn lực đất đai. Bởi, việc đưa những khu "đất vàng" đang bỏ hoang vào khai thác sẽ tạo thêm nguồn thu đáng kể cho ngân sách thông qua thuế, tiền sử dụng đất và các hoạt động kinh tế phát sinh.

Thứ ba là củng cố niềm tin của thị trường. Theo ông Châu, sự quyết liệt của chính quyền TP HCM trong tháo gỡ vướng mắc pháp lý sẽ giúp doanh nghiệp (DN) và nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, thêm tin tưởng vào môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Ông Châu nhận định việc tháo gỡ khó khăn cho 838 dự án, khu đất tồn đọng không chỉ là nhiệm vụ hành chính mà còn là bước chuyển quan trọng về tư duy quản lý và điều hành. Do đó, ông đề nghị các DN chủ động rà soát, thống kê đầy đủ tình trạng pháp lý của dự án, đặc biệt là các dự án có FDI và dự án đầu tư tư nhân chưa nằm trong danh sách rà soát trước đây.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Đồi - Phó Chủ tịch HoREA, kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Thương mại Sài Gòn 9 - cho biết ông khá bất ngờ trước tốc độ giải quyết thủ tục hành chính của TP HCM thời gian gần đây. "Có những thủ tục giao đất trước đây kéo dài nhiều năm nhưng vừa qua khi DN trình hồ sơ lên Văn phòng UBND TP HCM thì chỉ trong khoảng 2 tuần đã được lãnh đạo thành phố ký giải quyết" - ông kể.

Dù việc xử lý các dự án tồn đọng không thể hoàn thành "một sớm một chiều" nhưng theo ông Đồi, nhiều dự án vướng mắc kéo dài từ giai đoạn 2015-2020 hiện đã bắt đầu được khơi thông. Riêng DN của ông, từ đầu năm 2026 đến nay đã tháo gỡ được 2 dự án. Ông nhận định đây là "thời điểm vàng" để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giúp DN tránh rơi vào tình trạng đình trệ.

Ông Lê Hoàng Châu phát biểu tại hội nghị triển khai Chỉ thị 45/CT-UBND ngày 5-5-2026 của UBND TP HCM

Thêm những kiến nghị từ thực tiễn

Là DN có nhiều năm làm nhà ở xã hội, ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân, cho biết DN hiện có khoảng 50 dự án, trong đó khoảng 30 dự án đang gặp nhiều nút thắt, có dự án kéo dài 5 năm vẫn chưa thể xử lý dứt điểm.

Từ thực tế đó, ông Tuấn kiến nghị thành phố sớm tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế và quy trình vận hành. Đầu tiên, theo ông, cần quán triệt tinh thần phối hợp giữa các sở ngành với DN. Bởi, dù thành phố đã chỉ đạo quyết liệt và nhiều đơn vị đã vào cuộc, số lượng hồ sơ tồn đọng quá lớn khiến nhiều cơ quan rơi vào tình trạng quá tải. "Cần thực hiện nghiêm tinh thần "không hình sự hóa các quan hệ kinh tế" để cán bộ và DN yên tâm phối hợp xử lý hồ sơ" - ông Tuấn nêu ý kiến.

Kiến nghị thứ hai của ông là cần xác định rõ đầu mối tiếp nhận và xử lý kiến nghị. Theo ông Tuấn, với hàng trăm dự án tồn đọng hiện nay, thành phố cần một cơ quan điều phối đủ mạnh để theo dõi xuyên suốt. Ông đề xuất giao Sở Tài chính làm đầu mối chính. Khi DN gửi kiến nghị, cần chỉ định cụ thể cán bộ hoặc bộ phận phụ trách tại từng sở ngành liên quan như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc hay chính quyền địa phương để DN thuận tiện liên hệ, theo dõi tiến độ xử lý. "DN cam kết sẽ chủ động rà soát, phân loại từng nhóm vướng mắc theo đúng yêu cầu của thành phố để việc xử lý nhanh và hiệu quả hơn" - ông Tuấn nói.

Ngoài ra, lãnh đạo Địa ốc Hoàng Quân cho rằng cần sớm số hóa toàn bộ quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Việc này giúp cơ quan quản lý dễ theo dõi tiến độ, đồng thời hạn chế tình trạng hồ sơ luân chuyển kéo dài. Cuối cùng, ông kiến nghị cần quy định rõ thời hạn xử lý cho từng nhóm vấn đề để tránh tình trạng DN chờ đợi nhiều năm mà chưa có kết quả.

Trong khi đó, bà Nguyễn Nam Phương, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Lan Anh, chỉ ra vướng mắc lớn nhất hiện nay nằm ở nghĩa vụ tài chính và việc xác định tiền sử dụng đất. Bản thân DN của bà là một trong những đơn vị tiên phong đầu tư nhà ở xã hội và nhà ở cho người thu nhập thấp bằng 100% vốn tư nhân nhưng nhiều dự án vẫn bị đình trệ suốt nhiều năm. "Việc chậm xác định tiền sử dụng đất kéo dài 4-5 năm khiến DN gặp khó khăn nghiêm trọng, hoạt động kinh doanh thua lỗ liên tục. Có trường hợp cơ quan thuế tạm tính khoảng 24 tỉ đồng nhưng do vượt mốc 20 tỉ đồng nên hồ sơ phải thực hiện khảo sát lại và chuyển qua nhiều cơ quan khác nhau, khiến tiến độ tiếp tục bị kéo dài" - bà Phương dẫn chứng.

Ngoài ra, DN cũng gặp khó trong việc khấu trừ chi phí. Nhiều tuyến đường DN tự bỏ tiền đền bù, giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng nhưng giá trị thực tế lại không được khấu trừ tương xứng khi tính nghĩa vụ tài chính. "Khi thông báo thuế ban hành chậm, DN lại bị tính thêm tiền chậm nộp. Điều này khiến DN càng thêm áp lực và mất động lực đầu tư" - bà Phương nói.

Bà cũng cho rằng việc áp dụng phương pháp thặng dư trong định giá đất hiện chưa phản ánh sát thực tế thị trường. Trong khi giá trị đầu ra được tính theo giá thị trường, phần chi phí khấu trừ lại áp dụng theo khung giá nhà nước thấp hơn nhiều, dẫn đến thiếu hài hòa lợi ích giữa nhà nước và DN.

Ngoài ra, hiện công ty của bà có 4 dự án ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu đang gặp nhiều vướng mắc pháp lý và quy hoạch. Bà kiến nghị cơ quan chức năng sớm rà soát, tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm quy hoạch thống nhất và minh bạch để DN có thể tiếp tục triển khai các dự án nhà ở xã hội.

Vướng chéo giữa các luật Đại diện Sở Tài chính TP HCM cho biết thành phố đang sơ kết Kế hoạch 34/KH-UBND để phân loại các dự án đã và chưa được tháo gỡ. Đồng thời, yêu cầu rà soát toàn bộ các dự án vướng mắc nhằm tập trung giải quyết dứt điểm trong năm 2026. Theo đại diện Sở Tài chính, hiện nhiều dự án đang gặp tình trạng vướng chéo giữa các luật như Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Đầu tư. Chẳng hạn, để được chấp thuận chủ trương đầu tư thì DN phải có quyền sử dụng đất nhưng thủ tục giao đất lại đang bị ách tắc. Do đó, DN cần báo cáo ngắn gọn, cụ thể nội dung vướng mắc và xác định rõ cơ quan chủ trì xử lý để việc tháo gỡ được thực hiện nhanh hơn. Đối với các dự án kéo dài nhiều năm nhưng chưa xác định được cơ quan chịu trách nhiệm hoặc vượt thẩm quyền xử lý của sở, ngành, DN có thể kiến nghị Thanh tra TP HCM, Thanh tra Chính phủ hoặc cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ. "Lãnh đạo thành phố cũng đang chỉ đạo cơ quan thanh tra tham gia trực tiếp vào quá trình tháo gỡ khó khăn cho DN. Các DN được khuyến khích gửi kiến nghị thông qua HoREA để tổng hợp, chuyển Sở Tài chính xử lý. Sau khi hoàn tất thống kê, các sở, ngành sẽ công khai đầu mối phụ trách từng lĩnh vực để DN thuận tiện liên hệ, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ" - đại diện Sở Tài chính thông tin.

Ba nhóm "nút thắt" lớn Ông Lê Hoàng Châu cho rằng hiện có ba nhóm "nút thắt" lớn cần được tháo gỡ bằng kỷ cương hành chính và sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành. Trước hết là nhóm vướng mắc pháp lý, thanh tra và xét xử. Theo đó, cần tập trung xử lý dứt điểm các dự án liên quan đến kết luận thanh tra, kiểm tra hoặc bản án đã có hiệu lực, tránh để tình trạng tồn đọng kéo dài gây lãng phí nguồn lực đất đai và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư. Nhóm vấn đề thứ hai là công tác định giá đất, được ông Châu ví là "điểm nghẽn của mọi điểm nghẽn". Ông bày tỏ sự đồng tình với chủ trương của TP HCM khi giao Sở Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh tiến độ thẩm định giá đất nhằm tháo gỡ khó khăn cho DN và khơi thông nguồn lực thị trường. Cuối cùng, ông đề nghị các chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính ngay sau khi nhận thông báo từ cơ quan chức năng để tránh thất thu ngân sách nhà nước và bảo đảm tiến độ triển khai dự án.



