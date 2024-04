Khẩn trương thông hầm dài nhất trên tuyến cao tốc Bắc - Nam

Tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn có 3 hầm xuyên núi gồm hầm số 1 dài 610m, hầm số 2 dài 698m, hầm số 3 dài 3.200m và 77 cầu, 586 cống, 81 hầm chui dân sinh, trong đó lớn nhất là cầu bắc qua sông Vệ có chiều dài 610m.



Đại diện Tập đoàn Đèo Cả (đơn vị thi công) cho biết toàn dự án đã triển khai 43 mũi thi công, huy động gần 3.200 nhân sự, hơn 1.100 máy móc thiết bị đến công trường.

Đoạn cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đầu tiên được thảm nhựa. Ảnh: T.Trực

Riêng các hạng mục hầm, nhà thầu thi công liên tục 24/24 giờ. Đến nay, đơn vị thi công đã đào thông 2 trong số 3 hầm xuyên núi trên tuyến. Trong đó, hầm số 1 được đào thông, vượt tiến độ hơn 3 tháng so với kế hoạch; hầm số 2 được đào thông vượt tiến độ gần 1 tháng so với ký kết thi đua và vượt gần 5 tháng so với yêu cầu trong hợp đồng thi công.

Riêng hầm số 3, đây là hầm xuyên núi lớn nhất trên tuyến cao tốc Bắc - Nam được xây mới, kết nối 2 tỉnh Quảng Ngãi với Bình Định. Theo đơn vị thi công, hầm số 3 có địa chất phức tạp nên công tác thi công được nhà thầu triển khai rất thận trọng nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn.

Thi công hầm số 3. Ảnh: T.Trực

Theo ký kết với chủ đầu tư, hầm số 3 sẽ hoàn thành sau 42 tháng thi công, nhưng đơn vị thi công đang nỗ lực để thông hầm đường bộ cấp đặc biệt này sớm hơn kế hoạch (dự kiến hầm 3 sẽ đào thông trong tháng 6-2025).

Dù vậy, Tập đoàn Đèo Cả cũng chia sẻ, quá trình thực hiện dự án hiện vẫn còn tồn tại môt số khó khăn vướng mắc, chủ yếu liên quan đến việc chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các vị trí đường găng tiến độ như nút giao đầu tuyến (huyện Tư Nghĩa), cầu vượt Quốc lộ 24, cầu Eo Gió, cầu Sông Quán (thị xã Đức Phổ)… và các công trình hạ tầng kỹ thuật trên tuyến chậm di dời.

Bên cạnh đó, chi phí đền bù của một số mỏ cao hơn so với quy định (khoảng 3 lần), không có đường tiếp cận, dẫn đến thực tế trữ lượng mỏ đang được khai thác đạt thấp.

Ngoài ra, theo thiết kế kỹ thuật, dự án sẽ tận dụng 90% đá từ đào hầm để phục vụ công tác bê tông xi măng, cấp phối đá dăm và vật liệu đắp nền đường. Tuy nhiên, điều kiện địa chất hầm số 2, hầm số 3 lại thay đổi, sai khác so với hồ sơ thiết kế kỹ thuật dẫn tới thiếu nguồn vật liệu đá cho bê tông, cấp phối đá dăm và vật liệu đắp nền đường theo tiến độ dự án được phê duyệt. Trong khi chờ thực hiện các thủ tục điều chỉnh thiết kế mất nhiều thời gian, nhà thầu phải bỏ kinh phí để mua từ các mỏ thương mại.

Các phương tiện đang thi công Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Ảnh: T.Trực

Báo cáo của Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đến nay, dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mặt bằng tuyến chính với tổng diện tích thu hồi hơn 494ha, đạt 99,98% tổng diện tích quy hoạch. Trong đó, phần diện tích đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng là gần 487ha, đạt 98,67%.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền, hoàn thành bàn giao mặt bằng cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi) trước 30-4-2024 được xác định là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Quảng Ngãi để đưa dự án trọng điểm này sớm về đích.

Do đó, ông Hiền yêu cầu chính quyền địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu phải tăng cường phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ thi công, giải phóng mặt bằng và ổn định đời sống người dân sau khi di dời tái định cư.

Trong quá trình giải quyết các vướng mắc về bồi thường phải đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người dân theo quy định của pháp luật. Nếu không chính đáng thì không hứa hẹn, trả lời dứt khoát để người dân không hiểu sai, tự nguyện bàn giao mặt bằng.

Những trường hợp khi giải tỏa, bàn giao mặt bằng, diện tích còn lại nằm trong hành lang an toàn cao tốc thì tổng hợp, gửi UBND tỉnh để kiến nghị Bộ GTVT xem xét, cho cơ chế giải quyết.