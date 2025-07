Liên quan đến vụ chìm tàu du lịch Vịnh Xanh 58, biển kiểm soát QN - 7105, trên vùng biển vịnh Hạ Long, sáng 20-7, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Quảng Ninh, Vùng 1 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 1, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, các đội thợ lặn chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu 4 nạn nhân mất tích còn lại.

Tàu QN - 7105 được lật trở lại vào rạng sáng 20-7

Theo báo cáo nhanh từ UBND tỉnh Quảng Ninh, đến 10 giờ ngày 20-7, lực lượng chức năng tìm thấy 45 trong tổng số 49 người trên tàu, trong đó 35 người thiệt mạng và 10 người sống sót.

Hiện, còn 4 người mất tích. Lực lượng chức năng khẩn trương triển khai tìm kiếm trước khi thời tiết trên biển diễn biến xấu bởi cơn bão số 3.

Danh tính 4 người mất tích gồm: ông H.V.T. (SN 1985), ông H.V.H. (SN 1979), ông H.T.Q. (SN 1975) và cháu N.D.K.P. (SN 2019).

Theo thông tin Sở chỉ huy, để tìm kiếm các nạn nhân còn lại, các đơn vị đã huy động tổng số gần 350 người, gần 50 phương tiện tàu, xuồng các loại. Trong đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã huy động 110 người, 6 tàu, 8 xuồng cao tốc; Công an tỉnh huy động 51 người, 2 tàu, 5 xuồng; Bộ Tư Lệnh Vùng 1 Hải Quân huy động 40 người, 3 tàu; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 huy động 3 tàu; cùng với 27 đặc công nước, 3 tàu cẩu… được huy động để tham gia tìm kiếm.

Tàu Vịnh Xanh 58, biển kiểm soát QN - 7105 đã được đưa về bờ để phục vụ công tác điều tra

Đến 8 giờ sáng 20-7, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất thủ tục, bàn giao 30 nạn nhân tử vong để gia đình đưa thi thể người thân về quê an táng.

Cũng trong sáng 20-7, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã họp, nghe các đơn vị báo cáo về công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả của vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Tại cuộc họp, Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cảnh sát giao thông huy động 14 tàu, xuồng và trên 200 cán bộ, chiến sĩ Công an phối hợp với các lực lượng Biên phòng, Cảnh sát biển, Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam, Cảng vụ đường thủy nội địa, Ban Quản lý vịnh Hạ Long, cùng các Sở Y tế, Xây dựng và ngư dân chia thành 28 mũi để triển khai ngay các biện pháp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, đưa người bị thương vào cấp cứu tại các bệnh viện, bảo vệ tài sản của người bị nạn.

Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp công tác cứu hộ, cứu nạn

Theo Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, căn cứ kết quả điều tra ban đầu đã xác định được trên tàu có 3 thuyền viên và 46 hành khách đều là người Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại, các lực lượng đã cứu được 10 người, tìm thấy 35 thi thể, hiện còn 4 người mất tích.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Trần Văn Phúc cho biết đang tiếp tục trực tiếp chỉ đạo công tác phối hợp cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Công tác điều tra làm rõ nguyên nhân lật tàu đang được ưu tiên đẩy nhanh.