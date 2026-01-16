Trưa 16-1, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phát đi thông báo khẩn, truy tìm đối tượng Trần Chí Bảo (SN 2001, ngụ thôn Tân Xuyên, xã Đức Thọ).

Hình ảnh nghi can Trần Chí Bảo

Bảo là nghi can liên quan vụ cướp tài sản xảy ra tối 14-1 tại phường Nam Hồng Lĩnh. Đối tượng được xác định nguy hiểm, có thể manh động khi bị phát hiện.

Đối tượng Trần Chí Bảo

Đặc điểm nhận dạng nghi can Bảo là cao khoảng 1,6 - 1,7 m. Khi bỏ trốn, chân trái đối tượng bị thương, khu vực đầu gối chảy máu; mặc quần đùi, áo khoác tối màu, đi chân trần và di chuyển bằng đường bộ

Nếu người dân phát hiện nghi can, đề nghị báo tin ngay cho cơ quan công an theo số điện thoại: 0912 768 978 - trung tá Phan Quốc Hội (Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự); 0917 842 368 - thiếu tá Lê Đình Tín (Đội trưởng Phòng Cảnh sát hình sự); hoặc công an nơi gần nhất.