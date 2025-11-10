HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Đồng bằng kết nối

Khẩn trương ứng phó mưa lũ, triều cường

Hải Đường - Ca Linh - Vân Du

Lũ đầu nguồn và triều cường vùng hạ du diễn biến phức tạp, các lực lượng chức năng ở ĐBSCL đang nỗ lực hỗ trợ người dân ứng phó

Hơn một tháng qua, mưa lũ và triều cường kéo dài đã khiến hàng ngàn hecta lúa, vườn cây ăn trái vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh Tây Ninh ngập sâu, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Không kịp trở tay

Ông Nguyễn Văn Thanh (ngụ xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh) cho biết Tuyên Bình là một trong những xã thượng nguồn chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ năm nay.

"Gần 20 năm qua, nước lũ cao nhất chỉ đến mép sân nhà tôi, còn năm nay có chỗ ngập hơn 2 tấc. Gia đình tôi đang chuẩn bị dựng rạp đám cưới cho con trai thì lũ lên. Do sân nhà bị nước ngập sâu nên gia đình tôi đành phải mượn sân nhà người quen cao ráo hơn để dựng rạp cưới" - ông Thanh kể.

Cuối tháng 10 vừa qua, đoạn đê bao ở ấp Cà Na, xã Tuyên Bình bị lũ làm vỡ. Anh Nguyễn Văn Trung đưa tay chỉ 3 ha lúa của gia đình bị nhấn chìm, gần 60 ha lúa xung quanh cũng chịu chung số phận, buồn bã: "Sau nhiều năm lũ thấp, vài năm gần đây chúng tôi mạnh dạn gieo sạ vụ 3. Vụ năm ngoái lúa trúng mùa, người dân lãi 15-20 triệu đồng/ha. Năm nay nhiều người tiếp tục đầu tư, không ngờ gặp lũ lớn nên trắng tay".

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, đến nay, tổng thiệt hại do mưa lũ ở vùng Đồng Tháp Mười đã hơn 38,4 tỉ đồng. Trong đó, gần 2.280 ha lúa hư hại trên 70%; gần 200 ha cây ăn trái hư hại 30%-70%; trên 80 ha rau màu thiệt hại 30%-70%...

Tại TP Cần Thơ, triều cường dâng cao mới đây đã làm một đoạn đê bao ở cồn Sơn, phường Bình Thủy bị vỡ. Nước từ sông Hậu tràn vào đã gây ngập sâu, ảnh hưởng nhiều nhà dân, vườn cây ăn trái, ao cá.

Ông Mai Hồng Sử - Trưởng Khu vực 17, phường Bình Thủy - cho hay đoạn đê bao vỡ rộng 5 m, dài 10 m khiến nước tràn vào rất nhanh, nhiều người dân cồn Sơn không kịp trở tay. Thống kê ban đầu cho thấy 8 căn nhà và 5 ha vườn cây ăn trái, hoa màu bị ngập sâu; thiệt hại về các ao nuôi thủy sản cũng khá lớn.

Tại Cà Mau, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh thông tin trong một tháng qua, mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao đã làm ngập gần 184 km đường giao thông, hơn 8.205 ha lúa đông xuân. Nước ngập đã làm thiệt hại 33 ha cây ăn trái; gây ngập úng trên 2 ha hoa màu; ảnh hưởng 37 ha nuôi trồng thủy sản và 610 căn nhà của người dân.

Khẩn trương ứng phó mưa lũ, triều cường - Ảnh 1.

Mưa lớn và triều cường dâng cao đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Cà Mau ngập sâu. Ảnh: VÂN DU

Sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống

Trước tình trạng mưa lũ và triều cường diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại đã yêu cầu lãnh đạo các xã, phường tập trung khảo sát cụ thể từng điểm dân cư, khu vực sản xuất bị ngập để kịp thời đưa ra giải pháp ứng phó. Các địa phương phải thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, mức độ triều cường nhằm điều chỉnh phương án phòng chống sát thực tế, tránh để bị động và bất ngờ.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Cà Mau lưu ý các xã, phường phối hợp với Sở Xây dựng, Công an tỉnh bố trí biển cảnh báo, rào chắn, phân luồng giao thông tại những tuyến đường ngập sâu. Bên cạnh đó, huy động các lực lượng, phương tiện kịp thời hỗ trợ, nhất là ở những nơi trọng yếu, nhằm hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Để chủ động ứng phó mưa lũ và triều cường, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cũng đã đề nghị UBND các xã, phường vùng Đồng Tháp Mười, kể cả khu vực hạ lưu, tiếp tục rà soát, kiểm tra, xác định các ô bao, bờ bao xung yếu, những điểm có nguy cơ xảy ra sự cố. Các địa phương cần phải nắm rõ số hộ dân, diện tích canh tác nằm trong khu vực có thể bị ngập lụt.

Hiện nay, các địa phương vùng Đồng Tháp Mười đã huy động nhiều lực lượng tại chỗ cùng với người dân gia cố khẩn cấp các đê bao để bảo vệ diện tích lúa còn lại. Theo ông Lê Thành Yên - Chủ tịch UBND xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh - địa phương vừa gia cố xong các tuyến đê bao xung yếu, ưu tiên bảo vệ diện tích lúa phía trong; đồng thời tổ chức hỗ trợ sinh kế cho các gia đình bị thiệt hại, giúp người dân sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Trong khi đó, tại Vĩnh Long, triều cường đã làm vỡ 15 m đê bao, gây sạt lở hơn 500 m đê khác, ảnh hưởng đến 15 ha vườn cây ăn trái và 6 hộ dân ở cồn Thanh Long, xã Quới Thiện. Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu đã đến kiểm tra thực tế tại cồn Thanh Long, yêu cầu lực lượng chức năng đưa 6 hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao vào đất liền sinh sống.

"Cần phải gia cố ngay đê bao để bảo vệ vườn cây ăn trái và đất sản xuất. Tỉnh sẽ tính toán phương án bố trí đất ở, hỗ trợ chuyển đổi nghề và bảo đảm chính sách đền bù hợp lý, để người dân yên tâm rời cồn vào đất liền sinh sống " - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhấn mạnh.

Khẩn trương ứng phó mưa lũ, triều cường - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân gia cố đê bao ngăn lũ tại các địa phương vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: HẢI ĐƯỜNG

Khẩn trương ứng phó mưa lũ, triều cường - Ảnh 3.

Triều cường gây ngập nặng nhiều nơi ở phường Bình Thủy, TP Cần Thơ. Ảnh: CA LINH

PGS-TS Lê Anh Tuấn, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu biến đổi khí hậu (nay là Viện Mekong - Đại học Cần Thơ), nhận xét năm nay, mực nước lũ và triều cường cao hơn trung bình các năm trước. Khi từ thượng nguồn đổ về đồng bằng rồi vào các vùng đô thị, mực nước lũ cũng cao bất thường. Ngoài yếu tố tự nhiên, tình trạng này diễn ra còn liên quan các nguyên nhân về mật độ xây dựng, khai thác cát và nước ngầm, việc đóng cống ngăn triều, xây đê bao...

Theo ThS Kỷ Quang Vinh, nguyên Chánh Văn phòng Phòng Công tác biến đổi khí hậu TP Cần Thơ, tác động của biến đổi khí hậu kết hợp với lũ thượng nguồn và tình trạng sụt lún đất đã gây ngập nặng nhiều đô thị tại ĐBSCL.

Khẩn trương ứng phó mưa lũ, triều cường - Ảnh 4.


