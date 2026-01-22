Khẩn trương xây dựng quy chuẩn đường cao tốc

Công điện gửi bộ trưởng các bộ: Công an, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố.

Đến nay, cả nước đã đưa vào khai thác 3.345 km tuyến chính đường bộ cao tốc, 458 km nút giao và đường dẫn, vượt mục tiêu đề ra. Riêng năm 2025, cả nước tiếp tục hoàn thành 1.491 km đường bộ cao tốc, trong đó đã cơ bản hoàn thành, thông xe toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau.

Tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang vừa được đưa vào khai thác .Ảnh: KỲ NAM

Việc sớm đầu tư, hoàn thành, đưa vào khai thác các tuyến đường bộ cao tốc đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, việc phê duyệt, xây dựng, vận hành một số đoạn/tuyến đường bộ cao tốc quy mô phân kỳ khi chưa có quy chuẩn quốc gia còn một số hạn chế, như có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ùn tắc, tai nạn giao thông…

Qua thực tiễn đầu tư, khai thác các tuyến đường cao tốc, để kịp thời khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế nêu trên, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo điều chỉnh nhiều tuyến đường cao tốc. Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương nghiên cứu, xây dựng và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường cao tốc.

Quy chuẩn này cần bảo đảm quy mô tối thiểu 4 làn xe chạy (2 làn xe cho mỗi chiều), quy định tốc độ tối đa và tối thiểu, có làn dừng xe khẩn cấp bố trí liên tục. Bên cạnh đó, đầu tư xây dựng các công trình đồng bộ khác như: đường gom, trung tâm quản lý, điều hành giao thông tuyến, trạm dừng nghỉ, đỗ xe, công trình kiểm soát tải trọng xe…