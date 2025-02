Khẳng định giá trị ngày 30-4-1975

Ngày 26-2, Đoàn Công tác Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025, do Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trần Cẩm Tú làm trưởng đoàn, đã làm việc với TP HCM về công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: LÊ VĨNH

Tạo sự lan tỏa

Hoạt động Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước có quy mô cấp quốc gia, do Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP HCM tổ chức. Lễ kỷ niệm diễn ra trước Hội trường Thống Nhất vào sáng 30-4.

Tại buổi làm việc, đại diện bộ, ngành Trung ương và TP HCM thông tin tiến độ thực hiện các đầu việc phục vụ đại lễ kỷ niệm. Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho hay Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM chủ động ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ được giao. Các tiểu ban của TP HCM thực hiện đồng bộ, tạo sự lan tỏa về ý thức, trách nhiệm cho toàn hệ thống chính trị và nhân dân.

"Đối với 8/15 nhiệm vụ trọng tâm được giao, TP HCM đã và đang làm theo đúng kế hoạch" - Chủ tịch UBND TP HCM nói.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương - nhận xét đến hiện tại việc chỉ đạo, quán triệt công tác tuyên truyền tốt. Ông đồng thời đánh giá cao tính chủ động của TP HCM trong triển khai nhiều dự án, công trình chào mừng 50 năm sự kiện trọng đại.

Về công tác bảo đảm an ninh trật tự, đại diện Bộ Quốc phòng khẳng định quân đội đã xây dựng phương án bảo đảm sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới, vùng trời, vùng biển và trên không gian mạng. Đại diện Bộ Công an cũng cho biết thực hiện nghiêm mọi kế hoạch nhằm bảo đảm an ninh đối ngoại, an ninh nội địa thời điểm trước, trong và sau đại lễ.

Để mọi người dân cảm nhận niềm vui chung

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của các cơ quan trong nhiệm vụ được phân công và cơ bản hoàn thành theo tiến độ đề ra. Ông cho biết TP HCM sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát và kịp thời đề xuất, kiến nghị đối với những vấn đề vướng mắc, phát sinh.

Ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh so với các sự kiện lịch sử khác như Chiến thắng Điện Biên Phủ hay Ngày Giải phóng thủ đô thì ngày 30-4-1975 mang ý nghĩa đặc biệt vì đánh dấu sự kết thúc của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên độc lập, thống nhất. Sau 50 năm, cảm xúc của toàn dân tộc phải là niềm tự hào, niềm vui chung khi đất nước thống nhất, không còn nỗi buồn riêng nào. Phải khẳng định những giá trị mà 50 năm thống nhất đất nước mang lại. Nếu không có ngày 30-4-1975, sẽ không có cơ đồ, vị thế, uy tín của Việt Nam như hôm nay và đây là điều cần nhấn mạnh trong nội dung truyền thông và diễn văn chính thức. Từ đó tạo nên niềm tự hào dân tộc.

Đoàn công tác khảo sát địa điểm tổ chức lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: LÊ VĨNH

Về công tác tổ chức, ông Nguyễn Văn Nên yêu cầu phát huy tối đa thành tựu khoa học công nghệ trong hoạt động diễu binh, diễu hành. Đặc biệt, ông nhấn mạnh tinh thần đại đoàn kết dân tộc và cần để 100 triệu người dân Việt Nam cảm nhận niềm tự hào, niềm vui chung. Do đó, ông đề xuất mời người dân 6 vùng kinh tế - xã hội tham gia đoàn diễu hành, diễu binh để người dân ở địa phương nào cũng cảm thấy niềm vui chung.

Bí thư Thành ủy TP HCM cũng lưu ý các chương trình nghệ thuật, thể thao, hội thảo... phải được tổ chức chu đáo, chặt chẽ, bảo đảm không ảnh hưởng đến chương trình chính. Công tác tổ chức phải có sự phân công rõ ràng giữa các cấp lãnh đạo, chỉ huy và thực hiện, đồng thời thường xuyên kiểm tra, uốn nắn để bảo đảm đại lễ thành công tốt đẹp.

Chú trọng phong trào thi đua yêu nước

Trong phát biểu kết luận, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là sự kiện đặc biệt quan trọng của đất nước và của dân tộc. Do đó, cần làm thật tốt công tác chuẩn bị, nhất là các hoạt động kỷ niệm để xứng đáng với tầm vóc lịch sử của chiến thắng và công tác tổ chức phải tuyệt đối an toàn.

Ông Trần Cẩm Tú đề nghị các ban, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, tích cực để làm tốt những nội dung, nhiệm vụ được giao. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, bộ, ngành làm thật tốt việc chăm lo đời sống nhân dân, nhất là đối với đồng bào vùng còn khó khăn, nơi căn cứ cách mạng, vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

Ông Trần Cẩm Tú cũng đề nghị tổ chức chu đáo hoạt động gặp mặt, tri ân cựu chiến binh, thanh niên xung phong, người có công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Song song đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung sớm hoàn thành những công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong đó, chú ý công trình an sinh xã hội; trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử.

Nhấn mạnh chỉ còn gần 2 tháng nữa là đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Thường trực Ban Bí thư đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo TP HCM, các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị hết sức khẩn trương, tập trung cao độ, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thật tốt, thật kịp thời, thật hiệu quả nhiệm vụ được phân công. Đặc biệt, tăng cường phối hợp, kịp thời, chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất trong triển khai thực hiện để đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Trước khi diễn ra buổi làm việc, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023- 2025 đã khảo sát địa điểm tổ chức lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đi cùng đoàn có lãnh đạo bộ, ban ngành Trung ương, lãnh đạo TP HCM.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đặc biệt lưu ý đến vai trò của công tác truyền thông. Ông nhấn mạnh cần tiếp tục đẩy mạnh thông tin chủ đạo, bám sát chủ đề để định hướng dư luận, qua đó đấu tranh với những thông tin xuyên tạc, kích động gây mất đoàn kết.

3 kiến nghị của TP HCM Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được nêu 3 kiến nghị của TP HCM. Theo đó, kiến nghị Ban Bí thư sớm phê duyệt và ban hành đề án tổng thể hoạt động kỷ niệm và kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước để TP HCM và các bộ, ngành có cơ sở triển khai bước tiếp theo. Công viên bờ sông Sài Gòn được chờ đợi diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt vào tối 29-4. Ảnh HOÀNG TRIỀU Thành phố cũng kiến nghị tổ chức thêm một khối diễu binh là lực lượng cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia sự kiện ngày 30-4-1975 nhằm tôn vinh, tự hào trước những đóng góp của thế hệ đi trước. Cuối cùng, các cơ quan chấp thuận tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt tại TP HCM tối 29-4 tại Công viên bờ sông Sài Gòn (TP Thủ Đức). Chương trình hướng tới việc để người dân, du khách được hưởng thụ văn hóa, hưởng thụ thành quả sau 50 năm.