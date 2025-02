Khẳng định nhiều giá trị

Ngày 10-2, tại Long An, Báo Người Lao Động tổ chức chương trình họp mặt tân niên Văn phòng đại diện (VPĐD) khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Tham dự chương trình có ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cùng đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh Long An; lãnh đạo LĐLĐ TP Cần Thơ, Tiền Giang…

Các đại biểu tham dự chương trình họp mặt tân niên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TẤN THẠNH

Thực hiện nhiều chương trình lớn

Là một trong những cơ quan báo chí đầu tiên mở VPĐD khu vực ĐBSCL đặt tại TP Cần Thơ, từ ngày 1-5-1998 đến nay, sau 27 năm hình thành và phát triển, VPĐD khu vực ĐBSCL của Báo Người Lao Động đã trở thành cầu nối quan trọng giữa báo với Đảng bộ, chính quyền và người dân địa phương.

Thông tin tại chương trình cho hay suốt quãng thời gian trên, Báo Người Lao Động phối hợp, góp phần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước tại địa phương và được lãnh đạo các tỉnh, thành trong khu vực biểu dương, khen thưởng.

Song song với hoạt động nội dung, theo nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Người Lao Động cũng chỉ đạo VPĐĐ khu vực ĐBSCL thường xuyên kết nối với các địa phương trong khu vực thực hiện nhiều chương trình sau mặt báo. Trong đó, chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đã trao tại Long An 54.500 lá cờ để thực hiện các tuyến "Đường cờ Tổ quốc"; chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" đã trao hơn 1,5 tỉ đồng; chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" cũng được tổ chức tại Long An trong những năm qua và ngày 8-3 tới sẽ được thực hiện tại Trường THPT Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa.

Nhà báo Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động (bìa phải) - trao cờ Tổ quốc và bảng tượng trưng tặng 3.000 lá cờ Tổ quốc cho lãnh đạo tỉnh Long An và Tỉnh Đoàn Long An. Ảnh: TẤN THẠNH

"Nếu tính tỉ lệ thì Long An là một trong những địa phương nhận số lượng cờ và học bổng rất lớn. Điều đó thể hiện sự quan tâm của báo mà đặc biệt là sự chia sẻ, đồng hành và phối hợp rất chặt chẽ giữa Long An và Báo Người Lao Động trong suốt thời gian qua" - nhà báo Tô Đình Tuân nhận định.

Nhận xét về địa phương, ông Tô Đình Tuân cho rằng những năm gần đây, Long An luôn đứng đầu khu vực ĐBSCL về nguồn thu ngân sách, trở thành điểm đến lý tưởng của nhà đầu tư trong và ngoài nước. Điều này cho thấy Long An có sự bứt phá rất mạnh mẽ. Đối với hoạt động báo chí, Long An cũng là một trong số địa phương có đội ngũ lãnh đạo luôn gần gũi, quan tâm, tạo điều kiện cho báo chí chính thống hoạt động, trong đó có Báo Người Lao Động.

Đóng góp hiệu quả, nổi bật

Tại chương trình, ông Phạm Tấn Hòa dẫn nhiều thông tin tích cực về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và cho hay những thành tựu toàn diện ấy đến từ sự quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh Long An; sự đóng góp tích cực, hiệu quả của cơ quan báo chí - truyền thông trong và ngoài tỉnh. Trong đó, đóng góp của Báo Người Lao Động là nổi trội.

Trong buổi họp mặt, Báo Người Lao Động tiếp tục trao tặng 3.000 lá cờ từ chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đến cán bộ, chiến sĩ và người dân tỉnh Long An để thực hiện các tuyến "Đường cờ Tổ quốc". Dịp này, chương trình "Mai Vàng tri ân" tặng quà và tôn vinh NSND Hồ Ngọc Trinh và thượng tá, nhà văn Nguyễn Hội. Báo cũng tặng 100 suất hỗ trợ học bổng trị giá 100 triệu đồng từ chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" đến các em học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo của 2 huyện Cần Giuộc và Thạnh Hóa của tỉnh Long An.

Ông Trần Hải Phú, Bí thư Tỉnh Đoàn Long An, cho hay khi được trao tặng cờ Tổ quốc, Tỉnh Đoàn đã phối hợp với nhiều cơ sở Đoàn thực hiện gần 100 tuyến "Đường cờ Tổ quốc", đặc biệt là các tuyến đường giáp ranh với biên giới Campuchia. Qua đó, các tuyến đường cờ đã trang trí cho đường giao thông nông thôn thêm sạch, đẹp, góp phần hun đúc lòng yêu quê hương, đất nước.

Trong khi đó, đánh giá về chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo", ông Nguyễn Trọng Cần, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa, nói đây là chương trình có ý nghĩa rất sâu sắc. Chương trình không chỉ thể hiện sự quan tâm của báo cùng với địa phương chăm lo cho học sinh vùng xa, vùng sâu mà còn giúp học sinh có động lực vươn lên trong học tập, thành người có ích cho xã hội.

Tiếp tục cống hiến Đón nhận sự tôn vinh từ chương trình "Mai Vàng tri ân", NSND Hồ Ngọc Trinh bày tỏ bất ngờ và xúc động. "Đây là một sự ghi nhận công sức đóng góp của tôi cho nghệ thuật cải lương. Tôi hy vọng chương trình đến với nhiều nghệ sĩ ở Long An, để chúng tôi hăng hái trong việc thực hiện các dự án mới, tiếp tục cống hiến tác phẩm hay" - NSND Hồ Ngọc Trinh nói. Nhà báo Tô Đình Tuân và nhà báo Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, trao “Mai Vàng tri ân” đến NSND Hồ Ngọc Trinh và thượng tá, nhà văn Nguyễn Hội. Ảnh: TẤN THẠNH Tại buổi họp mặt, UBND tỉnh Long An tặng bằng khen cho Báo Người Lao Động vì những thành tích đóng góp kinh phí thực hiện công tác xã hội trong năm 2024.