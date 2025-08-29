HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Khẳng định tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Lãnh đạo TP HCM và địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện để các cán bộ lão thành, người có công tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của địa phương

Sáng 29-8, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM đã đến thăm, tặng quà người có công với cách mạng, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 trên địa bàn phường Hòa Hưng và phường Diên Hồng. 

Đoàn do ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM làm trưởng đoàn.

Chỗ dựa tinh thần vững chãi

Tại phường Hòa Hưng, đoàn đã đến thăm ông Tống Viết Tiềm (sinh năm 1932), cán bộ tiền khởi nghĩa và ông Hoàng Ngọc Thương (sinh năm 1930), cán bộ lão thành cách mạng. 

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông đã ân thăm hỏi, gửi lời chúc sức khỏe đến ông Tống Viết Tiềm và ông Hoàng Ngọc Thương. Ông Đặng Minh Thông chúc các ông luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho con cháu, là tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương.

Khẳng định tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9- Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông thăm ông Hoàng Ngọc Thương

Ông Đặng Minh Thông cũng khẳng định lãnh đạo TP HCM và lãnh đạo địa phương sẽ luôn quan tâm, tạo điều kiện để các cán bộ lão thành, người có công tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Tại phường Diên Hồng, đoàn đến thăm bà Trần Thị Phát (sinh năm 1922). Bà Phát là cán bộ lão thành cách mạng, có chồng là liệt sĩ. 

Các thành viên đoàn đã thắp hương lên bàn thờ liệt sĩ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước công lao, sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh. Ông Đặng Minh Thông ân cần thăm hỏi sức khỏe bà Trần Thị Phát, gửi lời cảm ơn đến gia đình và chính quyền địa phương đã luôn quan tâm, chăm lo chu đáo cho sức khỏe của bà.

Xây dựng địa phương phát triển bền vững

Cùng ngày, phường Hòa Hưng tổ chức họp mặt kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Khẳng định tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9- Ảnh 2.

Phường Hòa Hưng tổ chức họp mặt kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Ngọc Hiền, Chủ tịch UBND phường Hòa Hưng, nhấn mạnh Cách mạng tháng Tám là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước nồng nàn, bản lĩnh, trí tuệ và ý chí quật cường của dân tộc ta. Truyền thống đó được kế thừa, phát huy lên tầm cao mới trong cuộc đấu tranh do Đảng ta tổ chức và lãnh đạo.

Khẳng định tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9- Ảnh 3.

Bà Lê Thị Ngọc Hiền kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân phường Hòa Hưng phấn đấu xây dựng phường phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, hạnh phúc

Bà Lê Thị Ngọc Hiền cho biết qua gần 2 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bước đầu phường Hòa Hưng đã đạt nhiều kết quả khả quan. Thời gian tới, Đảng bộ phường Hòa Hưng tiếp tục đổi mới và tự chỉnh đốn, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Thực hiện tốt phương châm Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ...

Khẳng định tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9- Ảnh 4.

Giao lưu với nhân chứng lịch sử

Chủ tịch UBND phường Hòa Hưng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân phường tiếp tục bồi đắp lòng yêu nước, đồng tâm, hiệp lực, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực cùng nhau phấn đấu xây dựng phường phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, hạnh phúc, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tin liên quan

Phường Hòa Hưng "bắt tay" với Trung tâm Chuyển đổi số TP HCM trong phục vụ người dân

Phường Hòa Hưng "bắt tay" với Trung tâm Chuyển đổi số TP HCM trong phục vụ người dân

(NLĐO) - Phường Hòa Hưng và Trung tâm Chuyển đổi số TP HCM sẽ phát triển chính quyền số trên địa bàn, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến...

Công bố quyết định nhân sự Công đoàn phường Hòa Hưng

(NLĐO)- Sau khi thành lập, Công đoàn phường Hòa Hưng sẽ tập trung chăm lo, bảo vệ người lao động, chú trọng công tác phát triển đoàn viên

Một phường ở TP HCM phát động thực hiện 100 công trình trong 100 ngày

(NLĐO) - Đây là những công trình thiết thực chăm lo đời sống của nhân dân, góp phần thực hiện tốt những nhiệm vụ chính trị tại địa phương

Cách mạng Tháng Tám Quốc Khánh TP HCM phường hòa hưng
