HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Khẳng định vai trò, tầm vóc của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, sẽ phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo về Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Ngày 8-8, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học "Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc".

Khẳng định vai trò, tầm vóc của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam- Ảnh 1.

Ban tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thuỷ, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), cho biết với chủ đề "Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc", Hội thảo sẽ được tổ chức vào sáng ngày 14-8-2025 tại Hội trường Bộ Quốc phòng (số 7 Nguyễn Tri Phương, phường Ba Đình, TP Hà Nội).

Tại buổi lễ, Đại tá, Tiến sĩ Lê Thanh Bài, Phó Viện Chiến lược và Lịch sử quốc Phòng Việt Nam, cho biết Hội thảo nhằm khẳng định, làm sáng tỏ hơn về đường lối, chủ trương, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Hội thảo cũng làm rõ trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; truyền thống anh hùng, sự nghiệp vẻ vang; những đóng góp xuất sắc của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cùng với đó, Hội thảo cũng khẳng định vị trí, vai trò, tầm vóc của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; đúc rút những kinh nghiệm và bài học lịch sử để vận dụng xây dựng cơ quan tham mưu chiến lược tinh, gọn, mạnh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Đến nay, Viện Chiến lược và Lịch sử quốc Phòng Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, công tác chuẩn bị theo đúng tiến độ. Căn cứ vào chủ đề Hội thảo, Viện Chiến lược và Lịch sử quốc Phòng Việt Nam đã nhận được 86 bài báo cáo, phát biểu, tham luận.

Hội thảo dự kiến có sự tham dự của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội; đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các thủ trưởng, nguyên thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; lãnh đạo một số địa phương; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, cùng các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử. Trong đó, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo.

Tin liên quan

Lãnh đạo TP HCM chúc mừng Quân khu 7 nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Lãnh đạo TP HCM chúc mừng Quân khu 7 nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

(NLĐO) - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh sự phát triển của TP HCM luôn có sự quan tâm, hỗ trợ, đóng góp của Quân khu 7.

Báo Người Lao Động thăm và chúc mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

(NLĐO) - Đoàn Báo Người Lao Động đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và Cục Chính trị Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP HCM

Khai mạc triển lãm "Quân đội nhân dân Việt Nam- Tự hào 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành"

(NLĐO) - Triển lãm ảnh diễn ra tại 3 điểm gồm đường Nguyễn Huệ; đường Đồng Khởi; đối diện Công viên Chi Lăng.

quân đội Bộ Quốc phòng Bộ tổng tham mưu Đại tướng Phan Văn Giang Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo