Ngày 8-8, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học "Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc".



Ban tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thuỷ, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), cho biết với chủ đề "Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc", Hội thảo sẽ được tổ chức vào sáng ngày 14-8-2025 tại Hội trường Bộ Quốc phòng (số 7 Nguyễn Tri Phương, phường Ba Đình, TP Hà Nội).

Tại buổi lễ, Đại tá, Tiến sĩ Lê Thanh Bài, Phó Viện Chiến lược và Lịch sử quốc Phòng Việt Nam, cho biết Hội thảo nhằm khẳng định, làm sáng tỏ hơn về đường lối, chủ trương, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Hội thảo cũng làm rõ trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; truyền thống anh hùng, sự nghiệp vẻ vang; những đóng góp xuất sắc của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cùng với đó, Hội thảo cũng khẳng định vị trí, vai trò, tầm vóc của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; đúc rút những kinh nghiệm và bài học lịch sử để vận dụng xây dựng cơ quan tham mưu chiến lược tinh, gọn, mạnh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Đến nay, Viện Chiến lược và Lịch sử quốc Phòng Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, công tác chuẩn bị theo đúng tiến độ. Căn cứ vào chủ đề Hội thảo, Viện Chiến lược và Lịch sử quốc Phòng Việt Nam đã nhận được 86 bài báo cáo, phát biểu, tham luận.

Hội thảo dự kiến có sự tham dự của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội; đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các thủ trưởng, nguyên thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; lãnh đạo một số địa phương; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, cùng các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử. Trong đó, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo.