Khẳng định vị thế, vai trò lãnh đạo của Đảng

Trong 55 năm tuổi Đảng, gần 50 năm tôi "có chân" trong cấp ủy, là người trực tiếp đứng đầu tổ chức Đảng - từ bí thư chi bộ đến bí thư Đảng ủy cấp trên cơ sở, luôn không ngừng phấn đấu như lời tuyên thệ khi được kết nạp vào Đảng…

Dài dòng như thế để nói rằng, chí ít chúng tôi cũng hiểu về vai trò, vị trí của Đảng trong xã hội.

Đảng là nhân tố lãnh đạo đất nước, dẫn dắt dân tộc theo con đường mà Đảng - Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn. Sự lãnh đạo của Đảng thể hiện bởi đường lối, chủ trương, chính sách, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm "đưa nghị quyết vào cuộc sống".

Một trong những yếu tố thể hiện sự lãnh đạo của Đảng là công tác kiểm tra việc thực hiện điều lệ, quy chế, quy định và nghị quyết. Với nguyên tắc "tập trung dân chủ", theo phương thức cũ, Đảng không làm thay công việc của chính quyền, đoàn thể, càng không can thiệp sâu quyền tối cao của nhân dân thông qua Quốc hội và các cơ quan đại diện quyền lực tối thượng của nhân dân.

Có lẽ vì thế, với cơ chế "Đảng lãnh đạo - Nhà nước quản lý - nhân dân làm chủ", gần 1 thế kỷ nay, từ khi thành lập (3-2-1930), Đảng đã lãnh đạo toàn dân tộc vượt qua muôn vàn sóng to, gió lớn, "thu được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử": Giành độc lập dân tộc, cải thiện đời sống người dân và đưa vị thế của đất nước ta lên tầm mức chưa từng có trên trường quốc tế.

Bước vào thế kỷ XXI - công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Đảng tự đổi mới, chỉnh đốn để đủ sức làm tròn sứ mệnh như Điều 4 Hiến pháp năm 2013 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) được toàn dân và Quốc hội xác lập. Từ khi có cuộc cách mạng "sắp xếp lại giang sơn" - kỷ nguyên vươn mình, vị thế và vai trò lãnh đạo của Đảng đã có sự thay đổi không chỉ ở phương thức lãnh đạo mà còn ở bản chất.

Theo chúng tôi, hiện tại, Đảng không còn là của riêng giai cấp công nhân mà là của toàn dân. Đương nhiên, Đảng vẫn mang bản chất của giai cấp công nhân - giai cấp tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa; có trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến và tính kỷ luật cao…

Việc hủy bỏ các "ban cán sự Đảng", thành lập Đảng bộ trong hệ thống chính trị, chính quyền, đoàn thể… cho thấy Đảng có vị trí lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của đời sống xã hội - đại diện quyền và trách nhiệm không chỉ cho đội ngũ đảng viên mà còn của toàn dân. Việc "hợp nhất, tập trung" này mang lại sự thống nhất, tập trung quyền lực - một trong những nhân tố thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng.

Song, điều gì cũng có tính hai mặt. Mọi chủ trương, đường lối của Đảng, theo chúng tôi, đều phải xuất phát từ lợi ích dân tộc và thấm đẫm tính khoa học, lịch sử. Có nhiều việc phải làm để nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, nhất là khi thực hiện cuộc cách mạng chưa có tiền lệ "sắp xếp lại giang sơn". Theo chúng tôi, cần chú trọng một số vấn đề mang tính then chốt sau đây.

Một là, phải nhìn nhận thấu đáo yếu tố "cần" và "đủ" sát thực tiễn khi ban hành các chủ trương, chính sách; không chủ quan, duy ý chí. Cần vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Cái nào đúng, trúng thì phát huy, nhân rộng; cái nào không phù hợp thì dũng cảm sửa đổi, thay thế; từ vi mô đến vĩ mô.

Hai là, đặc biệt chú trọng công tác cán bộ. Không để lọt phần tử cơ hội, bất tài, vô đạo đức vào hệ thống cán bộ từ cơ sở đến trung ương, nhất là trung ương; kiên quyết loại ra khỏi Đảng những phần tử cơ hội. Cần đổi mới việc sử dụng cán bộ, đặc biệt cán bộ chủ trì cấp chiến lược; tránh cục bộ, bè cánh, lợi ích nhóm; giữ vững nguyên tắc "tập trung dân chủ": lãnh đạo tập thể, phân công cá nhân phụ trách.



