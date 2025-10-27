Khẳng định vị thế, vai trò lãnh đạo của Đảng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lý tưởng sống

Khẳng định vị thế, vai trò lãnh đạo của Đảng

Đại tá Trần Thế Tuyển (nguyên Bí thư Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Văn hóa và Thông tin)

Tháng 1-1971, người viết bài này vào Đảng tại đỉnh Trường Sơn.

Trong 55 năm tuổi Đảng, gần 50 năm tôi "có chân" trong cấp ủy, là người trực tiếp đứng đầu tổ chức Đảng - từ bí thư chi bộ đến bí thư Đảng ủy cấp trên cơ sở, luôn không ngừng phấn đấu như lời tuyên thệ khi được kết nạp vào Đảng…

Dài dòng như thế để nói rằng, chí ít chúng tôi cũng hiểu về vai trò, vị trí của Đảng trong xã hội.

Đảng là nhân tố lãnh đạo đất nước, dẫn dắt dân tộc theo con đường mà Đảng - Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn. Sự lãnh đạo của Đảng thể hiện bởi đường lối, chủ trương, chính sách, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm "đưa nghị quyết vào cuộc sống".

Một trong những yếu tố thể hiện sự lãnh đạo của Đảng là công tác kiểm tra việc thực hiện điều lệ, quy chế, quy định và nghị quyết. Với nguyên tắc "tập trung dân chủ", theo phương thức cũ, Đảng không làm thay công việc của chính quyền, đoàn thể, càng không can thiệp sâu quyền tối cao của nhân dân thông qua Quốc hội và các cơ quan đại diện quyền lực tối thượng của nhân dân.

Có lẽ vì thế, với cơ chế "Đảng lãnh đạo - Nhà nước quản lý - nhân dân làm chủ", gần 1 thế kỷ nay, từ khi thành lập (3-2-1930), Đảng đã lãnh đạo toàn dân tộc vượt qua muôn vàn sóng to, gió lớn, "thu được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử": Giành độc lập dân tộc, cải thiện đời sống người dân và đưa vị thế của đất nước ta lên tầm mức chưa từng có trên trường quốc tế.

Bước vào thế kỷ XXI - công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Đảng tự đổi mới, chỉnh đốn để đủ sức làm tròn sứ mệnh như Điều 4 Hiến pháp năm 2013 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) được toàn dân và Quốc hội xác lập. Từ khi có cuộc cách mạng "sắp xếp lại giang sơn" - kỷ nguyên vươn mình, vị thế và vai trò lãnh đạo của Đảng đã có sự thay đổi không chỉ ở phương thức lãnh đạo mà còn ở bản chất.

Theo chúng tôi, hiện tại, Đảng không còn là của riêng giai cấp công nhân mà là của toàn dân. Đương nhiên, Đảng vẫn mang bản chất của giai cấp công nhân - giai cấp tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa; có trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến và tính kỷ luật cao…

Việc hủy bỏ các "ban cán sự Đảng", thành lập Đảng bộ trong hệ thống chính trị, chính quyền, đoàn thể… cho thấy Đảng có vị trí lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của đời sống xã hội - đại diện quyền và trách nhiệm không chỉ cho đội ngũ đảng viên mà còn của toàn dân. Việc "hợp nhất, tập trung" này mang lại sự thống nhất, tập trung quyền lực - một trong những nhân tố thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng.

Song, điều gì cũng có tính hai mặt. Mọi chủ trương, đường lối của Đảng, theo chúng tôi, đều phải xuất phát từ lợi ích dân tộc và thấm đẫm tính khoa học, lịch sử. Có nhiều việc phải làm để nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, nhất là khi thực hiện cuộc cách mạng chưa có tiền lệ "sắp xếp lại giang sơn". Theo chúng tôi, cần chú trọng một số vấn đề mang tính then chốt sau đây.

Một là, phải nhìn nhận thấu đáo yếu tố "cần" và "đủ" sát thực tiễn khi ban hành các chủ trương, chính sách; không chủ quan, duy ý chí. Cần vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Cái nào đúng, trúng thì phát huy, nhân rộng; cái nào không phù hợp thì dũng cảm sửa đổi, thay thế; từ vi mô đến vĩ mô.

Hai là, đặc biệt chú trọng công tác cán bộ. Không để lọt phần tử cơ hội, bất tài, vô đạo đức vào hệ thống cán bộ từ cơ sở đến trung ương, nhất là trung ương; kiên quyết loại ra khỏi Đảng những phần tử cơ hội. Cần đổi mới việc sử dụng cán bộ, đặc biệt cán bộ chủ trì cấp chiến lược; tránh cục bộ, bè cánh, lợi ích nhóm; giữ vững nguyên tắc "tập trung dân chủ": lãnh đạo tập thể, phân công cá nhân phụ trách.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo