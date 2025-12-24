HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Kháng thể đơn dòng RSV phòng viêm phổi, viêm tiểu phế quản cho trẻ nhỏ được tiêm tại VNVC toàn quốc

Hoàng Long

Trước bối cảnh bệnh hô hấp gia tăng cuối năm, VNVC chính thức triển khai kháng thể đơn dòng phòng RSV, thêm “vũ khí” bảo vệ trẻ nhỏ khỏi viêm phổi nặng.

Ngày 23-12, Hệ thống Tiêm chủng VNVC chính thức triển khai tiêm kháng thể đơn dòng phòng virus hợp bào hô hấp (RSV) do Sanofi (Pháp) đưa về Việt Nam cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đến 24 tháng tuổi, tuân theo hướng dẫn chuyên môn mới ban hành của Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế). Việc triển khai đúng thời điểm mùa cao điểm bệnh hô hấp giúp giải pháp phòng bệnh đặc hiệu này kịp thời bảo vệ trẻ trước RSV - tác nhân gây viêm phổi, viêm tiểu phế quản nặng, mối lo hàng đầu của các bác sĩ nhi khoa và phụ huynh có con nhỏ.

Chị Lê Khánh Linh (34 tuổi, TP HCM) đưa con trai Hà Quang Minh, hơn 5 tháng tuổi đến VNVC Hoàng Văn Thụ tiêm kháng thể đơn dòng RSV ngay khi VNVC vừa triển khai tiêm rộng rãi. Chị chia sẻ, bé Minh sinh nhẹ cân, chỉ 2,6 kg, lại đang trong giai đoạn giao mùa nên gia đình đặc biệt thận trọng với các bệnh hô hấp. Trước đó, con trai lớn của chị hiện 6 tuổi từng nhiều lần bị viêm đường hô hấp, viêm phổi phải nhập viện điều trị tốn kém.

Kháng thể đơn dòng RSV phòng viêm phổi, viêm tiểu phế quản cho trẻ nhỏ được tiêm tại VNVC toàn quốc - Ảnh 1.

Bé Quang Minh, con chị Khánh Linh chuẩn bị tiêm kháng thể đơn dòng RSV ngày 23-12. Ảnh: Diễm Chinh

"Dù con ở nhà là chính nhưng người lớn vẫn đi làm, ra ngoài nên cũng khó tránh lây bệnh cho con. Tôi chỉ lo nếu con mắc bệnh, phải nhập viện thì vừa tốn kém, vừa ảnh hưởng sức khỏe lâu dài. Vì vậy, cho con tiêm sớm tôi thấy yên tâm hơn", chị Linh chia sẻ.

RSV là nguyên nhân hàng đầu gây viêm tiểu phế quản, viêm phế quản và viêm phổi ở trẻ nhỏ và người cao tuổi. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thống kê mỗi năm có hơn 3,6 triệu trẻ nhập viện do RSV và hơn 100.000 trẻ tử vong với gần 50% trẻ dưới 6 tháng tuổi. Bệnh lưu hành quanh năm tại Việt Nam và thường gia tăng mạnh vào thời điểm giao mùa và mưa, lạnh, ô nhiễm không khí cuối năm.

Gần đây, các bệnh viện đều ghi nhận bệnh nhi khám, nhập viện do nhiễm RSV gia tăng. Trong đó, nhiều trẻ chỉ 1-2 tháng tuổi, phải thở oxy, thở máy, có những trẻ ho, sốt, khò khè chuyển biến suy hô hấp nhanh chóng.

TS.BS Cam Ngọc Phượng, Giám đốc Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết virus RSV dễ lây lan qua đường hô hấp và có thể tồn tại 6 giờ ở bề mặt, đồ chơi, bàn phím và 25 phút trên bề mặt da nhiễm bẩn như bàn tay. Trẻ mắc bệnh do RSV có thể gây tổn thương đường hô hấp từ nhẹ đến nặng như viêm tiểu phế quản và viêm phổi, đe dọa tính mạng trẻ. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến suy hô hấp cấp, xẹp phổi, bội nhiễm vi khuẩn, tràn khí màng phổi, mất nước, rối loạn nhịp tim, ngừng thở và tử vong. Chưa kể, bệnh có thể để lại di chứng lâu dài như xơ phổi, suy giảm chức năng hô hấp, tái nhập viện hoặc hen phế quản mạn tính.

Kháng thể đơn dòng RSV phòng viêm phổi, viêm tiểu phế quản cho trẻ nhỏ được tiêm tại VNVC toàn quốc - Ảnh 2.

Chị Hoàng Thị Châm đưa con trai hơn 7 tháng tuổi đến VNVC ICON4 Cầu Giấy (Hà Nội) tiêm kháng thể đơn dòng phòng virus hợp bào hô hấp RSV. Ảnh: Lê Anh Tuấn

BS Phượng đánh giá việc mở rộng triển khai kháng thể đơn dòng tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC là hướng đi phù hợp, giúp phụ huynh chủ động phòng bệnh từ sớm cho con, đặc biệt ở giai đoạn nguy cơ cao nhiễm và biến chứng nặng do RSV.

BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết kháng thể đơn dòng RSV do VNVC và Sanofi đưa về Việt Nam được sản xuất bằng công nghệ sinh học tái tổ hợp, cung cấp trực tiếp kháng thể đặc hiệu, giúp giảm hơn 82% nguy cơ nhập viện và điều trị tích cực do RSV, hiệu quả bảo vệ kéo dài ít nhất 5-6 tháng.

Đặc biệt, kháng thể có thể tiêm ngay sau sinh, phù hợp cho mọi trẻ sơ sinh, bao gồm cả trẻ sinh non, nhẹ cân hoặc có bệnh nền. Trẻ từ 12 tháng tuổi trở xuống chỉ cần 1 mũi, trẻ trên 12-24 tháng tuổi nguy cơ cao mắc RSV, cũng có thể sử dụng. Liều dùng được bác sĩ chỉ định dựa trên thời điểm tiêm, cân nặng và đánh giá các yếu tố nguy cơ của trẻ.

Kháng thể đơn dòng RSV phòng viêm phổi, viêm tiểu phế quản cho trẻ nhỏ được tiêm tại VNVC toàn quốc - Ảnh 3.

Kháng thể đơn dòng đang được VNVC nỗ lực vận chuyển sớm về các trung tâm trên toàn quốc bằng hệ thống xe lạnh chuyên dụng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế. Ảnh: Mộc Thảo

Trước đó, từ tháng 10-2025, VNVC đã ra mắt và cùng triển khai tiêm kháng thể đơn dòng RSV tại Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Phòng khám Nutrihome - các đơn vị trong cùng hệ sinh thái y tế và ghi nhận sự đón nhận tích cực của các bác sĩ và đông đảo phụ huynh có con nhỏ. Hàng trăm trẻ em đã được tiêm kháng thể đơn dòng an toàn, phần lớn là trẻ sơ sinh, có trẻ chỉ vài ngày tuổi đã kịp thời được phòng bệnh.

Như vậy, chỉ sau 2 tháng kháng thể đơn dòng được chính thức được cấp phép sử dụng tại Việt Nam, VNVC đã trở thành hệ thống trung tâm tiêm chủng tiên phong triển khai tiêm loại sinh phẩm quan trọng này.

