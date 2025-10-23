Khánh Hòa "biến" đà điểu thành đặc sản

Khánh Hòa hiện là một địa phương nuôi đà điểu lớn nhất cả nước và là một trung tâm đà điểu của cả Đông Nam Á. Đà điểu được Tổng Công ty Khánh Việt - Khatoco đưa vào nuôi thử nghiệm tại Ninh Hòa (Khánh Hòa) từ đầu những năm 2000. Nhờ điều kiện khí hậu ấm áp, khô ráo và đồng cỏ tự nhiên rộng lớn, đà điểu sinh trưởng tốt, thích nghi nhanh.

Hiện nay, Khatoco sở hữu 2 trung tâm đà điểu với quy mô 1.050 con đà điểu sinh sản, hằng năm đưa ra thị trường hơn 6.000 con đà điểu thương phẩm, 320 tấn thịt và hơn 6.000 tấm da đà điểu cho ngành thuộc da.

Thịt đà điểu VietOstrich - Khatoco đang dần trở thành một đặc sản ở Khánh Hòa

Thịt đà điểu được mệnh danh là "vua của các loại thịt đỏ" bởi giàu protein, sắt, kẽm và vitamin nhóm B nhưng lại có lượng cholesterol thấp hơn nhiều so với thịt bò hay thịt heo. Nhờ đặc tính này, đây là loại thực phẩm phù hợp cho mọi đối tượng, đặc biệt là người ăn kiêng, vận động viên, người cao tuổi hay những ai quan tâm đến sức khỏe tim mạch.

Thịt đà điểu có màu đỏ sậm, mềm và ngọt tự nhiên, khi chế biến giữ được hương vị đậm đà, không dai và ít mỡ. Từ steak kiểu Âu, lẩu, nướng đến các món Việt dân dã, thịt đà điểu đều mang lại trải nghiệm ẩm thực mới lạ và hấp dẫn. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thành phần axít béo trong thịt đà điểu giúp giảm mỡ máu, hỗ trợ tiêu hóa và cung cấp năng lượng bền vững cho cơ thể. Chính vì vậy, loại thịt này đang ngày càng được ưa chuộng trong xu hướng tiêu dùng thực phẩm sạch, ít chất béo.

Một trong những sản phẩm đặc biệt tạo dấu ấn trên thị trường trong và ngoài nước chính là thịt đà điểu VietOstrich - thương hiệu thuộc Khatoco. Với slogan "Dinh dưỡng tiên phong - Chất lượng hàng đầu", hệ thống sản xuất khép kín với quy trình kiểm soát chất lượng ISO, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của thị trường châu Âu, thương hiệu VietOstrich bảo đảm trọn vẹn chất lượng thịt đà điểu từ trang trại đến bàn ăn.

Theo đại diện Tổng Công ty Khánh Việt - Khatoco, toàn bộ quy trình chăn nuôi và chế biến được kiểm soát nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm HACCP và ISO 22000. Đà điểu được nuôi bằng thức ăn tự nhiên, không sử dụng hormone tăng trưởng hay chất kích thích. Sau khi đạt trọng lượng tiêu chuẩn (khoảng 90-120 kg/con), mới cho lấy thịt trong quy trình vệ sinh khép kín để giữ trọn hương vị tươi ngon và dinh dưỡng.

Hiện VietOstrich là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực đà điểu tại Việt Nam với sản lượng đàn lớn nhất lên đến 10.000 con đà điểu thương phẩm mỗi năm, chiếm lĩnh hơn 60% thị phần của cả nước.

Bên cạnh đó, Khatoco còn đẩy mạnh các sản phẩm từ đà điểu với việc đầu tư thiết bị hiện đại cho nhà máy thuộc da đà điểu; mỹ nghệ từ lông và trứng phục vụ du lịch... Đặc biệt, sản phẩm từ da đà điểu Khatoco được các doanh nghiệp trong nước và quốc tế đánh giá cao nhờ độ bền, hoa văn tự nhiên và chất lượng thuộc da đạt chuẩn xuất khẩu.

Tổng Công ty Khánh Việt - Khatoco đang xây dựng sản phẩm từ đà điểu trở thành đặc sản không chỉ Khánh Hòa mà mang tầm quốc gia, vươn ra thị trường quốc tế như Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu. Với mô hình gắn nông nghiệp với công nghiệp chế biến và du lịch, Tổng Công ty Khánh Việt - Khatoco tạo hướng đi kinh tế tuần hoàn để phát triển bền vững.



