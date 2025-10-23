Khánh Hòa "biến" đà điểu thành đặc sản

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Khánh Hòa "biến" đà điểu thành đặc sản

Bài và ảnh: Kỳ Nam

Từ lâu, Khánh Hòa nổi tiếng với yến sào, trầm hương, đến nay một đặc sản mới đang hình thành, là sản phẩm từ đà điểu

Khánh Hòa hiện là một địa phương nuôi đà điểu lớn nhất cả nước và là một trung tâm đà điểu của cả Đông Nam Á. Đà điểu được Tổng Công ty Khánh Việt - Khatoco đưa vào nuôi thử nghiệm tại Ninh Hòa (Khánh Hòa) từ đầu những năm 2000. Nhờ điều kiện khí hậu ấm áp, khô ráo và đồng cỏ tự nhiên rộng lớn, đà điểu sinh trưởng tốt, thích nghi nhanh.

Hiện nay, Khatoco sở hữu 2 trung tâm đà điểu với quy mô 1.050 con đà điểu sinh sản, hằng năm đưa ra thị trường hơn 6.000 con đà điểu thương phẩm, 320 tấn thịt và hơn 6.000 tấm da đà điểu cho ngành thuộc da.

Khánh Hòa "biến" đà điểu thành đặc sản - Ảnh 1.

Thịt đà điểu VietOstrich - Khatoco đang dần trở thành một đặc sản ở Khánh Hòa

Khánh Hòa "biến" đà điểu thành đặc sản - Ảnh 2.

Thịt đà điểu được mệnh danh là "vua của các loại thịt đỏ" bởi giàu protein, sắt, kẽm và vitamin nhóm B nhưng lại có lượng cholesterol thấp hơn nhiều so với thịt bò hay thịt heo. Nhờ đặc tính này, đây là loại thực phẩm phù hợp cho mọi đối tượng, đặc biệt là người ăn kiêng, vận động viên, người cao tuổi hay những ai quan tâm đến sức khỏe tim mạch.

Thịt đà điểu có màu đỏ sậm, mềm và ngọt tự nhiên, khi chế biến giữ được hương vị đậm đà, không dai và ít mỡ. Từ steak kiểu Âu, lẩu, nướng đến các món Việt dân dã, thịt đà điểu đều mang lại trải nghiệm ẩm thực mới lạ và hấp dẫn. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thành phần axít béo trong thịt đà điểu giúp giảm mỡ máu, hỗ trợ tiêu hóa và cung cấp năng lượng bền vững cho cơ thể. Chính vì vậy, loại thịt này đang ngày càng được ưa chuộng trong xu hướng tiêu dùng thực phẩm sạch, ít chất béo.

Một trong những sản phẩm đặc biệt tạo dấu ấn trên thị trường trong và ngoài nước chính là thịt đà điểu VietOstrich - thương hiệu thuộc Khatoco. Với slogan "Dinh dưỡng tiên phong - Chất lượng hàng đầu", hệ thống sản xuất khép kín với quy trình kiểm soát chất lượng ISO, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của thị trường châu Âu, thương hiệu VietOstrich bảo đảm trọn vẹn chất lượng thịt đà điểu từ trang trại đến bàn ăn.

Theo đại diện Tổng Công ty Khánh Việt - Khatoco, toàn bộ quy trình chăn nuôi và chế biến được kiểm soát nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm HACCP và ISO 22000. Đà điểu được nuôi bằng thức ăn tự nhiên, không sử dụng hormone tăng trưởng hay chất kích thích. Sau khi đạt trọng lượng tiêu chuẩn (khoảng 90-120 kg/con), mới cho lấy thịt trong quy trình vệ sinh khép kín để giữ trọn hương vị tươi ngon và dinh dưỡng.

Hiện VietOstrich là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực đà điểu tại Việt Nam với sản lượng đàn lớn nhất lên đến 10.000 con đà điểu thương phẩm mỗi năm, chiếm lĩnh hơn 60% thị phần của cả nước.

Bên cạnh đó, Khatoco còn đẩy mạnh các sản phẩm từ đà điểu với việc đầu tư thiết bị hiện đại cho nhà máy thuộc da đà điểu; mỹ nghệ từ lông và trứng phục vụ du lịch... Đặc biệt, sản phẩm từ da đà điểu Khatoco được các doanh nghiệp trong nước và quốc tế đánh giá cao nhờ độ bền, hoa văn tự nhiên và chất lượng thuộc da đạt chuẩn xuất khẩu.

Tổng Công ty Khánh Việt - Khatoco đang xây dựng sản phẩm từ đà điểu trở thành đặc sản không chỉ Khánh Hòa mà mang tầm quốc gia, vươn ra thị trường quốc tế như Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu. Với mô hình gắn nông nghiệp với công nghiệp chế biến và du lịch, Tổng Công ty Khánh Việt - Khatoco tạo hướng đi kinh tế tuần hoàn để phát triển bền vững.

Khánh Hòa "biến" đà điểu thành đặc sản - Ảnh 3.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo