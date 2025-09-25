Khánh Hòa cải thiện PCI để tăng trưởng mạnh

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vừa kết thúc với mục tiêu đưa ra là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân hằng năm đạt 11%-12%; GRDP bình quân đầu người hằng năm tăng 14%, đến năm 2030 Khánh Hòa thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố có thu nhập bình quân đầu người cao nhất.

Đặt doanh nghiệp làm trung tâm, chính quyền phục vụ

Để đạt được các mục tiêu trong nghị quyết, Đại hội đề ra 6 giải pháp chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, chỉ số PCI từ lâu đã được ví như tấm gương phản chiếu chất lượng điều hành kinh tế và mức độ thân thiện của môi trường đầu tư kinh doanh, giúp hút dòng vốn trong và ngoài nước.

Năm 2024, Khánh Hòa (cũ) ghi nhận 67,66 điểm PCI, tăng nhẹ nhưng vẫn ở thứ hạng 35/63 tỉnh, thành phố. Trong khi đó, Ninh Thuận (cũ) đạt 69,61 điểm, đứng thứ 13 toàn quốc, 3 năm liền nằm trong nhóm điều hành tốt nhất. Việc hợp nhất 2 tỉnh từ ngày 1-7 mở ra cơ hội để Khánh Hòa mới tận dụng những điểm mạnh, đồng thời khắc phục những tồn tại, tạo bước tiến dài hơn trên bảng xếp hạng PCI.

Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, lọt Top 10 PCI cả nước

"Khi PCI tăng, môi trường đầu tư sẽ thông thoáng, doanh nghiệp tìm đến nhiều hơn, vốn đổ về nhiều hơn. Và chính những dòng vốn ấy sẽ thổi bùng sức sống cho sản xuất, kinh doanh, để GRDP Khánh Hòa duy trì tốc độ hai con số" - ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Sở Tài chính, chia sẻ.

Khánh Hòa đã vạch ra những bước đi cụ thể, đồng bộ, quyết liệt. Điểm nhấn đầu tiên là đổi mới cách lãnh đạo, điều hành. Tỉnh chủ trương xây dựng chính quyền "phục vụ thay vì giải quyết", đặt doanh nghiệp làm trung tâm, coi sự hài lòng của người dân và nhà đầu tư là thước đo hiệu quả.

Ba đột phá then chốt được xác định là: Tháo gỡ điểm nghẽn cơ chế, chính sách, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ. Khơi thông nguồn lực về đất đai, vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Nâng cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Minh bạch quy hoạch, rút ngắn thủ tục

Song hành với đó là hàng loạt giải pháp để cải thiện chỉ số thành phần PCI. Theo ông Châu Ngô Anh Nhân, có 10 nhóm giải pháp cụ thể cần thực hiện chứ không nói suông. Đối với việc gia nhập thị trường, Khánh Hòa sẽ hỗ trợ doanh nghiệp mới chỉ mất 1,5 ngày để đăng ký, thủ tục 100% trực tuyến, kèm dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp từ pháp lý đến tài chính.

Việc tiếp cận đất đai trước đây là một trong những điểm yếu của cả tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận (cũ). Để khắc phục, giải pháp đưa ra là quy hoạch công khai trên bản đồ số, nghiên cứu rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục giao/cho thuê đất xuống còn tối đa 20 ngày. Đồng thời Khánh Hòa sẽ thiết lập "Tổ phản ứng nhanh" để xử lý vướng mắc đất đai trong vòng 7 ngày - điều mà cộng đồng doanh nghiệp đang rất mong chờ.

Khánh Hòa sẽ minh bạch tất cả quy hoạch, ngân sách, thủ tục được đưa lên cổng dữ liệu mở. Từ đó, người dân, doanh nghiệp có thể theo dõi tiến độ hồ sơ trực tuyến, có cảnh báo chậm trễ để người dân, doanh nghiệp theo dõi.

Theo ông Nhân, một yếu tố nữa là chi phí thời gian, Khánh Hòa sẽ rà soát để cắt giảm 30% thủ tục hành chính liên quan doanh nghiệp; dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được mở rộng; dữ liệu được liên thông giữa các ngành, địa phương.

Khánh Hòa sẽ ứng dụng camera giám sát quy trình, cơ chế tố cáo ẩn danh, đưa tiêu chí "không chi phí ngoài quy định" vào đánh giá cán bộ. Đây được xem là một cam kết mạnh mẽ để chống nhũng nhiễu.

Bên cạnh đó, một giải pháp nữa là sẽ rà soát để xóa bỏ ưu đãi thiên lệch, bảo đảm sân chơi công bằng, đấu thầu công khai qua mạng; doanh nghiệp nhỏ và vừa được tạo điều kiện tiếp cận các dự án công. Về tính năng động, chính quyền sẽ không ngồi chờ mà chủ động lắng nghe. Những buổi "Cà phê doanh nhân" sẽ trở thành cầu nối để lãnh đạo tỉnh đối thoại trực tiếp, giải quyết ngay vướng mắc cho doanh nghiệp.

Khánh Hòa sẽ tiếp tục có chính sách hỗ trợ để khuyến khích dịch vụ tư vấn, kế toán; đồng thời tiến tới thành lập Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để tiếp sức cho những ý tưởng táo bạo.

Ngoài ra, việc đào tạo lao động cho các doanh nghiệp cũng được chú trọng, tổ chức chợ việc làm trực tuyến giúp người lao động tìm được việc nhanh hơn. Khánh Hòa cũng thành lập Trung tâm Trọng tài thương mại, rút ngắn thời gian xử lý tranh chấp còn 150 ngày, tạo sự an tâm cho nhà đầu tư.

"Chúng tôi xem PCI là thước đo niềm tin. Khi doanh nghiệp tin tưởng, họ sẽ ở lại, họ sẽ đầu tư lâu dài. Và chính họ là động lực để Khánh Hòa đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số" - ông Châu Ngô Anh Nhân nhấn mạnh.