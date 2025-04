Khánh Hòa: Đi tắm đập, 2 người tử vong vì đuối nước

Theo báo cáo, hai thanh niên là Đặng Trường S. (sinh năm 2007) và Nguyễn Minh C. (sinh năm 2007, cùng trú tại thôn Tân Phú, xã Ninh Ích) chiều 7-4 rủ nhau đến khu vực đập Hàm Rồng để tắm.

Người dân tập trung tại đập Hàm Rồng sau khi sự việc 3 thanh thiếu niên đuối nước khiến 2 người tử vong. Ảnh: Tân Phú

Tại đây, cả hai phát hiện em Huỳnh Minh T. (sinh năm 2011, ngụ cùng xã) đang ở giữa lòng hồ, liên tục vẫy tay cầu cứu.

Thấy vậy, S. và C. bơi ra cứu T. nhưng bị đuối sức, cả 3 đều bị đuối nước. Chỉ có C. bơi trở lại và may mắn được người dân phát hiện, sơ cứu kịp thời, thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

Đến khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, lực lượng Công an xã Ninh Ích có mặt tại hiện trường để phối hợp xác minh vụ việc. Thi thể hai em được vớt lên và bàn giao cho gia đình để làm thủ tục mai táng.