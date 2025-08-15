Khánh Hòa: Hơn 213 tỉ đồng hỗ trợ cán bộ sau sáp nhập

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khánh Hòa: Hơn 213 tỉ đồng hỗ trợ cán bộ sau sáp nhập

K. Nam

(NLĐO) - HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua nghị quyết hỗ trợ tiền xe và thuê nhà cho hơn 2.400 cán bộ sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Ngày 15-8, tại kỳ họp chuyên đề khóa VI, HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở và hỗ trợ chi phí đi lại bằng tiền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp tại tỉnh.

Theo đó, hiện nay Khánh Hòa có 132 cán bộ, công chức cấp tỉnh được điều động về công tác tại cấp xã (34 người của Khánh Hòa và 98 người của Ninh Thuận cũ). Ngoài ra, 2.283 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tỉnh Ninh Thuận (cũ) sẽ chuyển công tác ra trung tâm hành chính mới đặt tại Khánh Hòa nhưng không thuộc đối tượng được bố trí xe công vụ.

Đối với nhóm này, ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ tiền đi lại trong 1 năm với mức 760.000 đồng/người/tháng. Tổng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền xe trong một năm là hơn 22 tỉ đồng; triển khai trong 2 năm là hơn 44 tỉ đồng.

Khánh Hòa: Hơn 213 tỉ đồng hỗ trợ cán bộ sau sáp nhập- Ảnh 1.

Nhiều cán bộ tỉnh Ninh Thuận (cũ) ra trung tâm hành chính mới ở tỉnh Khánh Hòa công tác được hỗ trợ tiền xe và tiền thuê nhà

Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ thuê nhà công vụ cũng được áp dụng cho khoảng 229 người (gồm 97 cán bộ Ninh Thuận chuyển ra Khánh Hòa đủ điều kiện bố trí nhà công vụ và 132 cán bộ điều động về cấp xã). Mức hỗ trợ tối đa là 4,5 triệu đồng/người/tháng, tương ứng 12,37 tỉ đồng/năm; trong 2 năm là hơn 24,7 tỉ đồng.

Ngoài nhóm được hỗ trợ nhà công vụ, khoảng 2.005 cán bộ, công chức, viên chức khác cũng được hỗ trợ tiền thuê nhà với mức 3 triệu đồng/người/tháng, tương ứng 72,18 tỉ đồng/năm; trong 2 năm là 144,36 tỉ đồng.

Tổng cộng, kinh phí hỗ trợ tối đa trong một năm cho cả hai đối tượng trong 2 năm là 169,09 tỉ đồng. 

Như vậy, với 2 nghị quyết được thông qua các cán bộ ở Khánh Hòa sẽ được hỗ trợ hơn 213 tỉ đồng trong vòng 2 năm. Toàn bộ nguồn kinh phí này sẽ được bố trí từ ngân sách tỉnh và thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Tin liên quan

Khánh Hòa phát động phong trào thi đua "Ngày không in giấy"

Khánh Hòa phát động phong trào thi đua "Ngày không in giấy"

(NLĐO)- UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Nội vụ phát động phong trào thi đua 30 ngày đêm với chủ đề "Ngày không in giấy", "Tuần làm việc không văn bản giấy"

Khánh Hòa: Lập 3 tổ công tác giải quyết vướng mắc

(NLĐO)- UBND tỉnh Khánh Hòa lập 3 tổ công tác theo dõi chị đạo giải quyết các khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế

Bổ nhiệm nhiều vị trí chủ chốt của Tỉnh ủy Khánh Hòa

(NLĐO)- Tỉnh ủy Khánh Hòa công bố bổ nhiệm nhiều vị trí chủ chốt, hoàn thiện bộ máy sau khi sáp nhập

Khánh Hòa tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ tiền đơn vị hành chính người lao động chính quyền địa phương tỉnh Ninh Thuận
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo