Khánh Hòa: Hơn 213 tỉ đồng hỗ trợ cán bộ sau sáp nhập

Ngày 15-8, tại kỳ họp chuyên đề khóa VI, HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở và hỗ trợ chi phí đi lại bằng tiền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp tại tỉnh.

Theo đó, hiện nay Khánh Hòa có 132 cán bộ, công chức cấp tỉnh được điều động về công tác tại cấp xã (34 người của Khánh Hòa và 98 người của Ninh Thuận cũ). Ngoài ra, 2.283 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tỉnh Ninh Thuận (cũ) sẽ chuyển công tác ra trung tâm hành chính mới đặt tại Khánh Hòa nhưng không thuộc đối tượng được bố trí xe công vụ.

Đối với nhóm này, ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ tiền đi lại trong 1 năm với mức 760.000 đồng/người/tháng. Tổng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền xe trong một năm là hơn 22 tỉ đồng; triển khai trong 2 năm là hơn 44 tỉ đồng.

Nhiều cán bộ tỉnh Ninh Thuận (cũ) ra trung tâm hành chính mới ở tỉnh Khánh Hòa công tác được hỗ trợ tiền xe và tiền thuê nhà

Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ thuê nhà công vụ cũng được áp dụng cho khoảng 229 người (gồm 97 cán bộ Ninh Thuận chuyển ra Khánh Hòa đủ điều kiện bố trí nhà công vụ và 132 cán bộ điều động về cấp xã). Mức hỗ trợ tối đa là 4,5 triệu đồng/người/tháng, tương ứng 12,37 tỉ đồng/năm; trong 2 năm là hơn 24,7 tỉ đồng.

Ngoài nhóm được hỗ trợ nhà công vụ, khoảng 2.005 cán bộ, công chức, viên chức khác cũng được hỗ trợ tiền thuê nhà với mức 3 triệu đồng/người/tháng, tương ứng 72,18 tỉ đồng/năm; trong 2 năm là 144,36 tỉ đồng.

Tổng cộng, kinh phí hỗ trợ tối đa trong một năm cho cả hai đối tượng trong 2 năm là 169,09 tỉ đồng.

Như vậy, với 2 nghị quyết được thông qua các cán bộ ở Khánh Hòa sẽ được hỗ trợ hơn 213 tỉ đồng trong vòng 2 năm. Toàn bộ nguồn kinh phí này sẽ được bố trí từ ngân sách tỉnh và thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.