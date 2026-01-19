HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Khánh Hòa lý giải nguyên nhân tăng trưởng thấp

Kỳ Nam

(NLĐO)- Năm 2025, Khánh Hòa tăng trưởng GRDP 7,11% đã không đạt mục tiêu tăng trưởng như Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra ở mức 8,1%

Năm 2025, trong bối cảnh với nhiều khó khăn và thách thức, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành đạt và vượt 21/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Thu ngân sách nhà nước đạt mức tăng trưởng cao vượt bậc, vượt 39,1% so với dự toán được Trung ương giao ước đạt 36.900 tỉ đồng và tăng 53,6% so với năm 2024. GRDP bình quân đầu người đạt 110,5 triệu đồng/người, tăng 9,2% so với năm 2024...

Tuy nhiên, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) Khánh Hòa ước đạt hơn 100 ngàn tỉ đồng, chỉ tăng 7,11%, thấp hơn mức 8,1% theo kế hoạch.

Khánh Hòa lý giải về mức tăng trưởng thấp hơn kế hoạch - Ảnh 1.

Khánh Hòa đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2027 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, sớm hơn khoảng 3 năm so với lộ trình được xác định tại Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Năng lượng suy giảm, thiên tai gây họa

Trả lời Phóng viên Báo Người Lao Động về điều trên, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết mức tăng trưởng thấp hơn dự kiến xuất phát từ cả yếu tố khách quan lẫn chủ quan, trong đó các cú sốc bất ngờ đã tác động trực tiếp đến sản xuất – kinh doanh của địa phương.

Nguyên nhân khách quan ở lĩnh vực năng lượng – một trong những trụ cột tăng trưởng – ghi nhận mức suy giảm lớn do nhu cầu mua điện của các đơn vị tiêu thụ giảm, khiến nhiều nhà máy phải cắt giảm công suất. Nhà máy điện BOT Vân Phong chỉ vận hành khoảng 44% công suất thiết kế; các nhà máy điện mặt trời cũng buộc giảm phát điện do mưa kéo dài. Việc giảm công suất này khiến GRDP năm 2025 giảm khoảng 0,8%.

Bên cạnh đó, đợt mưa lũ lịch sử kéo dài từ 16-11 đến 22-11-2025 gây thiệt hại nặng cho doanh nghiệp và người dân, làm gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh ở nhiều lĩnh vực. UBND tỉnh ước tính thiên tai làm giảm khoảng 1% GRDP quý IV và khoảng 0,4% GRDP cả năm.

Khánh Hòa lý giải về mức tăng trưởng thấp hơn kế hoạch - Ảnh 2.

Khánh Hòa ảnh hưởng nghiêm trọng vì cơn lũ lịch sử từ ngày 16-11 đến 22-11-2025

Ngoài yếu tố khách quan, UBND tỉnh cũng nhìn nhận những "độ trễ" trong triển khai các dự án lớn đã làm giảm tốc độ tăng trưởng. Các động lực tăng trưởng về công nghiệp, xây dựng, đô thị đều đang trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, đến cuối năm 2025 hoặc đầu năm 2026 mới bắt đầu triển khai thi công.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm nên chưa có đóng góp nhiều cho tăng trưởng kinh tế. Cụ thể việc giải ngân đến tháng 12-2025 đạt 65,26% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Bên cạnh đó, công tác rà soát, xử lý, tháo gỡ dự án tồn đọng kéo dài mặc dù đã được chỉ đạo quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng đến nay, chỉ hoàn thành xử lý 32/92 dự án, chiếm tỷ lệ 34,78%. Dự kiến trong tháng 1/2026, tỉnh Khánh Hòa sẽ hoàn thành việc rà soát, tháo gỡ thêm 17 dự án, nâng tổng số dự án được tháo gỡ thành 49/92 dự án, chiếm tỷ lệ 53,26%.

Khánh Hòa lý giải về mức tăng trưởng thấp hơn kế hoạch - Ảnh 3.

Sân bay Nha Trang cũ liên quan đến vụ án Tập đoàn Phúc Sơn

Quyết tâm lấy lại đà tăng trưởng trong năm 2026

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, việc không đạt chỉ tiêu tăng trưởng là thách thức lớn nhưng cũng là cơ sở để tỉnh nhìn nhận đầy đủ các điểm nghẽn cần tháo gỡ. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10-11%, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bình quân 11-12% trong giai đoạn 2026-2030, tạo nền tảng để Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2027.

Tỉnh khẳng định sẽ tập trung cao độ vào các nhóm giải pháp: khai thác tối đa công suất các nhà máy điện, đẩy nhanh tiến độ hạ tầng KCN – KKT Vân Phong, giải ngân 100% vốn đầu tư công, xử lý toàn bộ các dự án tồn đọng trong quý I/2026 và thúc đẩy mạnh mẽ du lịch – dịch vụ.

Tỉnh Khánh Hòa cũng cam kết trong Quý I/2026 sẽ hoàn thành việc tháo gỡ đối với 92 dự án tồn đọng nêu trên.

