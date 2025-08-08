HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Khánh Hòa: Nhiều vụ đuối nước không cứu được khi có nồng độ cồn

K. Nam

(NLĐO)- Nhiều vụ du khách bị đuối nước khi tắm biển, nhập viện ở tỉnh Khánh Hòa đã không qua khỏi vì có nồng độ cồn

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, thời gian gần đây, Khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc của bệnh viện liên tục tiếp nhận 4 du khách đuối nước nhập viện trong tình trạng rất nặng. Dù các y, bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa, nhưng các bệnh nhân vẫn không qua khỏi.

Cụ thể, một du khách sinh năm 1977 sau khi tắm biển đã nhập viện và tử vong với chẩn đoán ngưng tuần hoàn hô hấp, đuối nước. 

Một du khách sinh năm 1949 sau khi tắm biển đã rơi vào nguy kịch, nhập viện và tử vong với chẩn đoán ngưng tuần hoàn hô hấp ngoại viện, nhồi máu cơ tim cấp, nhồi máu não, tăng huyết áp, đuối nước.

Du khách sinh năm 1971 sau khi tắm biển cũng nhập viện và tử vong với chẩn đoán xuất huyết dưới nhện (não), tăng huyết áp, đuối nước. 

Du khách còn lại sinh năm 1982, sau khi tắm hồ bơi được đưa đến bệnh viện và tử vong với chẩn đoán xuất huyết dưới nhện (chấn thương sọ não), tổn thương thận cấp. 

Theo Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, nguyên nhân chính dẫn đến tử vong của các du khách này không phải do ngạt nước hay sặc nước khi tắm biển, tắm hồ mà do các nguyên nhân như đột quỵ, nhồi máu cơ tim cấp lúc tắm biển. 

Đặc biệt, kết quả xét nghiệm máu cho thấy cả 4 du khách đều có nồng độ cồn, chứng tỏ họ đã uống rượu bia hoặc sử dụng chất có cồn trước khi tắm biển, tắm hồ.

Khánh Hòa: Nhiều vụ đuối nước không cứu được khi có nồng độ cồn- Ảnh 1.

Một vụ đuối nước ở Nha Trang, ảnh minh họa

TS - bác sĩ Nguyễn Lương Kỷ, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, Trưởng Khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc, cảnh báo trước khi tắm biển, không được sử dụng bia, rượu. Bởi vì khi đã uống bia, rượu, con người không kiểm soát được hành vi và suy nghĩ của mình, không tiên lượng được độ nông, sâu của nước. 

Trong khi đó, cơ thể đang bị mất nước, sự điều hòa của cơ thể so với môi trường nước có sự thay đổi với những người có bệnh tim mạch, rất dễ xảy ra nguy cơ đột quỵ, chuột rút dẫn đến đuối nước. 

đuối nước tỉnh Khánh Hòa bệnh viện đa khoa nồng độ cồn
