Khánh Hòa tạo đà cất cánh

Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, dự kiến ngày 20-9, tỉnh Khánh Hòa sẽ khánh thành công trình hồ chứa nước Sông Than với vốn đầu tư trên 1.000 tỉ đồng và công trình đường nối từ tuyến cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 1 và cảng biển tổng hợp Cà Ná.

Cơ hội cho nhà đầu tư chiến lược

Trong bối cảnh hợp nhất Khánh Hòa và Ninh Thuận, địa phương này có không gian phát triển rộng lớn với hơn 8.500 km² diện tích, đường bờ biển dài gần 500 km. Đây là một lợi thế vô giá, giúp Khánh Hòa có vị trí chiến lược đặc biệt về quốc phòng, an ninh và kinh tế biển. UBND tỉnh Khánh Hòa đã xác định mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 10%/năm ngay trong năm 2025.

Trong bức tranh ấy, Khu Kinh tế Vân Phong là "đầu tàu" thu hút đầu tư. Với cảng nước sâu hàng đầu khu vực, Vân Phong hội tụ tiềm năng phát triển logistics, công nghiệp, dịch vụ biển và đô thị hiện đại. Báo cáo tại hội thảo mới đây, Bộ Xây dựng đánh giá: "Nếu được đầu tư đúng hướng, Vân Phong hoàn toàn có thể trở thành trung tâm logistics quốc tế, góp phần để Khánh Hòa đạt mức tăng trưởng 2 con số".

Thực tế, nhiều tập đoàn lớn đã "nhắm" đến Vân Phong. Tập đoàn Sun vừa được chấp thuận là nhà đầu tư 2 siêu dự án - khu đô thị mới cao cấp Đầm Môn 1.440 ha, tổng số vốn hơn 25.600 tỉ đồng và khu đô thị mới cao cấp Tu Bông 2.579 ha, tổng số vốn hơn 43.000 tỉ đồng. Hai dự án này dự kiến hình thành hệ thống nhà ở, biệt thự, chung cư, nhà ở xã hội, dịch vụ - du lịch - nghỉ dưỡng và hạ tầng công cộng đồng bộ.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Copenhagen Infrastructure Partners (Đan Mạch) và một số đối tác quốc tế đã khảo sát tiềm năng đầu tư điện gió ngoài khơi với tổng số vốn hàng tỉ USD. Dự án Khu Công nghiệp Dốc Đá Trắng do Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Viglacera Yên Mỹ làm chủ đầu tư, có tổng diện tích 288 ha… Những tín hiệu này cho thấy sức hút ngày càng mạnh mẽ của Vân Phong.

Song song đó, Khánh Hòa sau sáp nhập được xác định là trung tâm năng lượng sạch của cả nước. Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ, cho rằng Khánh Hòa không chỉ có lợi thế biển đảo mà còn có cơ hội trở thành thủ phủ năng lượng tái tạo của quốc gia. Đây là lĩnh vực mà các tập đoàn chiến lược cần nhanh chóng nắm bắt.

Trong lĩnh vực du lịch, Nha Trang, Cam Ranh, Vân Phong vốn đã nổi tiếng, nay có điều kiện bứt phá khi các tập đoàn lớn như Vingroup, Novaland, Hưng Thịnh… đang đầu tư nhiều dự án du lịch, nghỉ dưỡng.

Khu Kinh tế Vân Phong đang “trải thảm” các nhà đầu tư chiến lược để có những dự án tầm cỡ quốc tế

Gấp rút với hạ tầng giao thông, giáo dục và du lịch

Để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế trên, theo Bộ Xây dựng, Khánh Hòa cần sớm đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông để hình thành chuỗi liên kết vùng, tăng sức hút với các dự án lớn.

Thực tế, Khánh Hòa đang đầu tư dự án tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột và đang xúc tiến dự án cao tốc nối Nha Trang - Đà Lạt.

Về nguồn nhân lực chất lượng cao, Khánh Hòa đang tập trung đầu tư cho giáo dục và đào tạo nghề. "Chúng ta sẽ khó giữ chân nhà đầu tư chiến lược nếu nguồn nhân lực chất lượng cao không đủ để đáp ứng" - lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa nhìn nhận.

Về du lịch, Khánh Hòa đang ra sức đẩy nhanh triển khai các khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Cam Ranh, Vân Phong; tập trung quảng bá quốc tế. TS Trần Đình Thiên, chuyên gia kinh tế, cho rằng Khánh Hòa không thể chỉ sống bằng những gì tự nhiên ban tặng. Muốn vươn tầm, phải có sản phẩm du lịch khác biệt, mang tính toàn cầu.

Dù nhiều "đại bàng" chọn Khánh Hòa để "làm tổ" nhưng theo nhiều chuyên gia, tỉnh cần nhiều hơn các nhà đầu tư chiến lược để trở thành trung tâm kinh tế của cả vùng. Ông Nguyễn Hữu Thành nhìn nhận: "Chỉ có các tập đoàn lớn, đủ tài chính và công nghệ mới giúp Khánh Hòa hình thành hệ sinh thái đầu tư lan tỏa. Đây là mảnh ghép quan trọng nhất để đạt tăng trưởng 2 con số".

Các chuyên gia nhận định Khánh Hòa đang ở "ngưỡng cửa vàng". Nếu tận dụng tốt cơ chế đặc thù, thu hút thành công những nhà đầu tư chiến lược, Khánh Hòa không chỉ đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số mà còn có thể trở thành cực phát triển mới của đất nước.

Cam kết hiện thực hóa khát vọng Tại hội thảo "Hiện thực hóa tầm nhìn thành phố trực thuộc trung ương" mới đây, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa thể hiện quan điểm: "Chúng tôi không chỉ kêu gọi vốn mà còn cần cam kết lâu dài từ nhà đầu tư. Khánh Hòa sẵn sàng đồng hành - từ quy hoạch, hạ tầng đến nhân lực - để cùng doanh nghiệp hiện thực hóa khát vọng phát triển". Thể hiện điều đó, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Nghị quyết 01 về tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2025 - 2030. Trong đó, tập trung vào 4 trụ cột: công nghiệp, năng lượng, du lịch - dịch vụ và đô thị.



