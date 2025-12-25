Khánh Hòa vào cao điểm

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, vừa yêu cầu Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa và các doanh nghiệp tăng cường liên kết với TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Tây Nguyên… để xây dựng sản phẩm liên vùng, kéo dài thời gian lưu trú. Đồng thời, tỉnh này tập trung khai thác hiệu quả các thị trường khách quốc tế trọng điểm như Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, châu Âu, Ấn Độ, Nhật Bản. Đây là những thị trường truyền thống, có nhu cầu nghỉ đông dài ngày.

Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh cho hay đang cùng Công ty CP Nhà ga quốc tế Cam Ranh phối hợp mở thêm các đường bay mới, duy trì tần suất các chuyến bay quốc tế thường kỳ, giảm ùn tắc tại cửa khẩu và nâng cao chất lượng phục vụ du khách. Đáng chú ý, nhiều hãng hàng không Trung Quốc đã tăng chuyến đến Khánh Hòa trong tháng 11-2025. Trong khi đó, hãng Scoot (Singapore) cũng khai thác đường bay Singapore - Cam Ranh và dự kiến tăng tần suất từ đầu năm 2026.

Mới đây, đoàn famtrip gồm đại diện 12 công ty lữ hành hàng đầu Malaysia đã đến khảo sát du lịch Khánh Hòa, mở ra cơ hội hợp tác mới. Từ đầu năm đến nay, Khánh Hòa đã đón 15.100 lượt khách Malaysia, tăng 30,6% so với năm ngoái. Hiện mỗi tuần có 4 chuyến bay từ Kuala Lumpur đến Cam Ranh, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút thị trường này.

Đoàn famtrip Malaysia khảo sát khu du lịch Champa Island Nha Trang - điểm đến xanh giữa phố biển Nha Trang

Sau ảnh hưởng của mưa lũ, các khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại Nha Trang - Cam Ranh đang khẩn trương chỉnh trang, trang trí không gian Giáng sinh và Tết Dương lịch để đón khách đến nghỉ đông. Nhiều khách sạn lớn như Nha Trang Marriott, Sheraton, Novotel, Potique, Best Western Premier Marvella… đồng loạt tổ chức các hoạt động lễ hội, tung ra chương trình ưu đãi cuối năm.

Đại diện Champa Island Nha Trang cho biết khu du lịch đã "thay áo mới", tạo nhiều không gian check-in, ẩm thực và sự kiện để du khách tận hưởng trọn vẹn không khí lễ hội, chào đón năm mới trong không gian nghỉ dưỡng.

"Thời tiết Khánh Hòa những tháng cuối năm nắng đẹp, ít mưa, nhiệt độ ấm áp, rất phù hợp với du khách đến từ các nước có mùa đông lạnh. Đây là lợi thế lớn để địa phương thu hút dòng khách nghỉ đông, kết hợp nghỉ dưỡng biển, chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa địa phương đặc sắc" - đại diện khu du lịch Champa Island Nha Trang đánh giá.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, dù gặp khó khăn do thời tiết mưa lũ nhưng trong tháng 11-2025, toàn tỉnh vẫn phục vụ 727.000 lượt khách, tăng hơn 11% so với cùng kỳ; tổng thu du lịch đạt gần 2.950 tỉ đồng. Đây được xem là tín hiệu tích cực, tạo nền tảng để ngành du lịch Khánh Hòa tăng tốc dịp cuối năm, đón dòng khách nghỉ đông.

Theo TS Cao Trí Dũng, Chủ tịch Liên Chi hội Lữ hành Việt Nam, xu hướng du lịch bền vững, trải nghiệm bản địa và du lịch cá nhân chất lượng cao đang gia tăng. Đây là cơ hội để Khánh Hòa tái cơ cấu sản phẩm, nâng cao giá trị và từng bước khẳng định vị thế điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực, sẵn sàng bứt phá trong năm 2026.