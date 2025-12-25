HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Khánh Hòa vào cao điểm

Bài và ảnh: Kỳ Nam

Khánh Hòa đang đồng loạt triển khai nhiều giải pháp nhằm đón dòng khách nghỉ đông quốc tế, tạo không khí sôi động chào đón năm mới 2026.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, vừa yêu cầu Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa và các doanh nghiệp tăng cường liên kết với TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Tây Nguyên… để xây dựng sản phẩm liên vùng, kéo dài thời gian lưu trú. Đồng thời, tỉnh này tập trung khai thác hiệu quả các thị trường khách quốc tế trọng điểm như Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, châu Âu, Ấn Độ, Nhật Bản. Đây là những thị trường truyền thống, có nhu cầu nghỉ đông dài ngày.

Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh cho hay đang cùng Công ty CP Nhà ga quốc tế Cam Ranh phối hợp mở thêm các đường bay mới, duy trì tần suất các chuyến bay quốc tế thường kỳ, giảm ùn tắc tại cửa khẩu và nâng cao chất lượng phục vụ du khách. Đáng chú ý, nhiều hãng hàng không Trung Quốc đã tăng chuyến đến Khánh Hòa trong tháng 11-2025. Trong khi đó, hãng Scoot (Singapore) cũng khai thác đường bay Singapore - Cam Ranh và dự kiến tăng tần suất từ đầu năm 2026.

Mới đây, đoàn famtrip gồm đại diện 12 công ty lữ hành hàng đầu Malaysia đã đến khảo sát du lịch Khánh Hòa, mở ra cơ hội hợp tác mới. Từ đầu năm đến nay, Khánh Hòa đã đón 15.100 lượt khách Malaysia, tăng 30,6% so với năm ngoái. Hiện mỗi tuần có 4 chuyến bay từ Kuala Lumpur đến Cam Ranh, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút thị trường này.

Khánh Hòa vào cao điểm - Ảnh 1.

Đoàn famtrip Malaysia khảo sát khu du lịch Champa Island Nha Trang - điểm đến xanh giữa phố biển Nha Trang

Sau ảnh hưởng của mưa lũ, các khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại Nha Trang - Cam Ranh đang khẩn trương chỉnh trang, trang trí không gian Giáng sinh và Tết Dương lịch để đón khách đến nghỉ đông. Nhiều khách sạn lớn như Nha Trang Marriott, Sheraton, Novotel, Potique, Best Western Premier Marvella… đồng loạt tổ chức các hoạt động lễ hội, tung ra chương trình ưu đãi cuối năm.

Đại diện Champa Island Nha Trang cho biết khu du lịch đã "thay áo mới", tạo nhiều không gian check-in, ẩm thực và sự kiện để du khách tận hưởng trọn vẹn không khí lễ hội, chào đón năm mới trong không gian nghỉ dưỡng.

"Thời tiết Khánh Hòa những tháng cuối năm nắng đẹp, ít mưa, nhiệt độ ấm áp, rất phù hợp với du khách đến từ các nước có mùa đông lạnh. Đây là lợi thế lớn để địa phương thu hút dòng khách nghỉ đông, kết hợp nghỉ dưỡng biển, chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa địa phương đặc sắc" - đại diện khu du lịch Champa Island Nha Trang đánh giá.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, dù gặp khó khăn do thời tiết mưa lũ nhưng trong tháng 11-2025, toàn tỉnh vẫn phục vụ 727.000 lượt khách, tăng hơn 11% so với cùng kỳ; tổng thu du lịch đạt gần 2.950 tỉ đồng. Đây được xem là tín hiệu tích cực, tạo nền tảng để ngành du lịch Khánh Hòa tăng tốc dịp cuối năm, đón dòng khách nghỉ đông.

Theo TS Cao Trí Dũng, Chủ tịch Liên Chi hội Lữ hành Việt Nam, xu hướng du lịch bền vững, trải nghiệm bản địa và du lịch cá nhân chất lượng cao đang gia tăng. Đây là cơ hội để Khánh Hòa tái cơ cấu sản phẩm, nâng cao giá trị và từng bước khẳng định vị thế điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực, sẵn sàng bứt phá trong năm 2026.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo