Khánh Hòa vào giai đoạn cất cánh

Ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Sở Tài chính Khánh Hòa, cho biết qua 3 năm triển khai, Nghị quyết 55/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa giúp địa phương đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo đột phá trong thu hút đầu tư và củng cố vị thế là tỉnh chiến lược của khu vực Nam Trung Bộ.

"Thỏi nam châm" hút vốn đầu tư

Theo ông Nhân, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 đạt hơn 375.000 tỉ đồng, tăng bình quân 13,7%/năm; GRDP tăng 8,2%/năm; thu ngân sách nội địa năm 2025 ước đạt 25.636 tỉ đồng, gấp 2,2 lần so với năm 2020. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực khi công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 82,47%.

Việc triển khai các cơ chế đặc thù đã giúp Khánh Hòa được phân cấp mạnh hơn trong nhiều lĩnh vực như phê duyệt quy hoạch, chuyển đổi đất rừng, đất lúa, tách dự án giải phóng mặt bằng hay phát hành trái phiếu chính quyền địa phương.

Tại Khu Kinh tế Vân Phong - điểm nhấn của Nghị quyết 55 - tỉnh đã thu hút được 2 dự án đô thị quy mô lớn là Tu Bông và Đầm Môn (Tập đoàn Sun Group) với tổng vốn hơn 68.000 tỉ đồng và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư trong năm 2025.

Khánh Hòa đang tận dụng tối đa Nghị quyết 55 của Quốc Hội để thu hút nhà đầu tư chiến lược

Cùng với đó, nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm như tuyến đường ven biển Vạn Ninh - Ninh Hòa hay đường liên vùng Diên Khánh được đẩy nhanh tiến độ nhờ áp dụng mô hình tách giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư công.

Công tác điều chỉnh quy hoạch Khu Kinh tế Vân Phong và quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2040 được triển khai nhanh, mở đường cho nhiều dự án du lịch, cảng biển và công nghiệp năng lượng sạch, tạo động lực phát triển cho toàn vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Ông Nguyễn Thanh Hải, CEO của Minh Phú Group, nhận định Khánh Hòa đang bước vào giai đoạn bứt phá mạnh mẽ nhờ Nghị quyết 55. Nghị quyết cũng trao cho địa phương quyền chủ động hơn trong cơ chế tài chính linh hoạt, tăng khả năng huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư hạ tầng, hình thành động lực phát triển cho các đô thị ven biển và khu kinh tế trọng điểm như Vân Phong.

Nhờ môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, nhiều nhà đầu tư lớn đã về Khánh Hòa như: Sun Group với dự án khu đô thị hỗn hợp hơn 17.000 tỉ đồng tại Nha Trang, Khu Công nghiệp Dốc Đá Trắng của Viglacera, Vinhome đầu tư tại Cam Lâm, Cam Ranh. Các dự án này không chỉ tạo đột phá về cơ cấu kinh tế và hạ tầng, mà còn mở ra cơ hội tăng trưởng GRDP và việc làm cho Khánh Hòa.

Tinh thần "6 rõ"

Để phát huy tối đa hiệu quả từ Nghị quyết 55, Khánh Hòa đặt mục tiêu đẩy mạnh phát hành trái phiếu chính quyền địa phương; đẩy nhanh tiến độ lập và phê duyệt quy hoạch phân khu tại Vân Phong; tạo đột phá trong việc rút gọn thủ tục đầu tư...

Đáng chú ý, chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược vào Khu Kinh tế Vân Phong, dù đã có khung pháp lý rõ ràng vẫn cần thêm ưu đãi vượt trội để cạnh tranh với các trung tâm kinh tế khác....

Để đạt được mục tiêu trên, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo theo tinh thần "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả; đồng thời tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và đẩy mạnh phổ biến chính sách đến người dân, doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết tỉnh sẽ tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết 55 bằng các kế hoạch hành động rõ mục tiêu, lộ trình. Trong đó, tỉnh sẽ đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, thu hút đầu tư hạ tầng chiến lược tại Vân Phong, Nha Trang, Cam Lâm; mở rộng các mô hình tách dự án, cải cách thủ tục hành chính theo hướng "một cửa liên thông".

Khánh Hòa cũng xác định triển khai hiệu quả Quỹ hỗ trợ nghề cá, đồng thời thí điểm chính sách bảo hiểm nghề biển; đề xuất Trung ương bổ sung cơ chế đặc thù giai đoạn 2026-2030 phù hợp với mô hình, định hướng phát triển.

Khơi thông mọi nguồn lực Nghị quyết 55/2022/QH15 đã trở thành động lực then chốt giúp Khánh Hòa bứt phá, thu hút đầu tư, thu hẹp khoảng cách phát triển với các trung tâm kinh tế lớn. Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Khánh Hòa, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, tỉnh cần tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện cơ chế đặc thù - để "cơ chế mới" thật sự đi vào đời sống, khơi dậy mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững và toàn diện.



