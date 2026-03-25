Thời sự

Khánh Hòa: Xử lý dứt điểm tài sản dôi dư

Kỳ Nam

(NLĐO) - Trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, các đơn vị phải thực hiện việc bố trí, xử lý trụ sở, nhà đất theo đúng quy định

UBND UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về quản lý tài sản công năm 2026, trong đó nhấn mạnh yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài sản công.

Văn bản nói trên nhằm thực hiện Công điện số 19/CĐ-TTg ngày 26/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, các sở, ban, ngành và địa phương phải tiếp tục quán triệt đầy đủ các chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công gắn với phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Trọng tâm là rà soát toàn diện việc quản lý tài sản, kịp thời phát hiện, xử lý những tồn tại, bất cập, đặc biệt là tình trạng sử dụng không đúng mục đích, kém hiệu quả hoặc gây lãng phí.

Đáng chú ý, UBND tỉnh yêu cầu xử lý dứt điểm các tài sản dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng; đồng thời chấn chỉnh tình trạng cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết trái quy định hoặc để xảy ra lấn chiếm, tranh chấp. Việc quản lý tài sản công phải bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí – yêu cầu xuyên suốt trong chỉ đạo lần này.

Khánh Hòa: Siết quản lý tài sản công, chống lãng phí - Ảnh 1.

Trụ sở Đài phát thanh truyền hình tỉnh Khánh Hòa để hoang

Trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, các đơn vị phải thực hiện việc bố trí, xử lý trụ sở, nhà đất theo đúng quy định. Đối với các cơ sở nhà, đất được chuyển giao từ cơ quan trung ương, việc bàn giao, tiếp nhận phải hoàn thành trong thời hạn 30 ngày. Trường hợp chậm trễ, bên liên quan phải chịu trách nhiệm chi trả chi phí quản lý, bảo quản tài sản và không được sử dụng ngân sách nhà nước để bù đắp.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu rà soát việc sử dụng xe ô tô công, máy móc, thiết bị theo tiêu chuẩn, định mức. Các tài sản còn sử dụng được nhưng dư thừa phải được điều chuyển cho đơn vị khác; tài sản hư hỏng hoặc không còn nhu cầu sử dụng phải thanh lý kịp thời, nộp ngân sách theo quy định.

Đối với tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, các cơ quan chức năng phải tổ chức thống kê, phân loại và giao cụ thể đơn vị quản lý, bảo đảm mọi tài sản đều được theo dõi, quản lý chặt chẽ. Việc khai thác phải phát huy hiệu quả đầu tư, tránh tình trạng lãng phí, thất thoát nguồn lực.

Khánh Hòa: Siết quản lý tài sản công, chống lãng phí - Ảnh 2.

Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang (cũ) cũng bỏ hoang gần 10 năm nay khi thực hiện dự án BT trường mới ở xã Phước Đồng (cũ)

UBND tỉnh cũng giao các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác quản lý, sử dụng tài sản công, nhất là đối với các cơ sở nhà, đất có dấu hiệu lãng phí. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tập huấn nghiệp vụ được yêu cầu đẩy mạnh nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức trong quản lý tài sản công, nhất là ở cấp cơ sở. 

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên được kỳ vọng sẽ góp phần siết chặt kỷ cương, hạn chế lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, qua đó tạo thêm nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn mới.

Khánh Hòa: Thu hồi "đất vàng" đường biển Nha Trang liên quan dự án BT

Khánh Hòa: Thu hồi "đất vàng" đường biển Nha Trang liên quan dự án BT

(NLĐO) - UBND phường Nha Trang thông báo thu hồi khu đất tại số 70 Trần Phú do liên quan dự án BT trụ anten Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh này

Khánh Hòa: Thanh tra 84 dự án với nhiều khu "đất vàng"

(NLĐO) - Thanh tra Chính phủ thanh tra trực tiếp 15 dự án có vốn đầu tư trên 1.500 tỉ đồng và 69 dự án khác ở Khánh Hòa

Thu hồi 2 ha "đất vàng" dự án tai tiếng Nha Trang Golden Gate

(NLĐO)- UBND tỉnh Khánh Hòa ra quyết định thu hồi hơn 2 ha đất ở số 28E đường biển Trần Phú của dự án tai tiếng Nha Trang Golden Gate

tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện Khánh Hòa phòng chống tham nhũng chống lãng phí
