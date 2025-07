Khanh Super sắp hầu tòa

Theo kế hoạch, TAND TP HCM sẽ đưa ra xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản do Phan Công Khanh (31 tuổi, còn gọi là "Khanh Super") cùng đồng phạm thực hiện vào ngày 19-8. Chủ tọa phiên xử là thẩm phán Ngô Ngọc Thắng.



Theo cáo trạng, vào năm 2019, Khanh và Huỳnh Xuân Vấn mỗi người góp vốn 50% thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ K-Supper, trụ sở đặt tại phường Phạm Ngũ Lão (quận 1 cũ), chuyên kinh doanh xe cao cấp.



Bị cáo Phan Công Khanh (Khanh Super) thời điểm chưa bị bắt

Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ và cần tiền trả nợ, Khanh đã cùng đồng phạm dàn dựng kế hoạch lừa đảo. Họ chiếm đoạt một xe McLaren trị giá hơn 7,1 tỉ đồng của chị Lương Ngọc Thùy Hương rồi đem đi cầm cố.

Khanh còn cùng Huỳnh Xuân Vấn lừa anh Trần Hữu Phương bằng cách tạo dựng thông tin rằng Công ty K-Supper đã sở hữu một chiếc Brabus, khiến anh Phương tin tưởng chuyển 24,5 tỉ đồng để mua lại. Ngoài ra, Khanh còn mượn xe BMW của anh Lê Thống Sứ với lý do sử dụng cá nhân nhưng sau đó lại mang đi cầm lấy 1 tỉ đồng rồi tiếp tục nói dối rằng xe vẫn đang sử dụng bình thường.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM còn tiếp nhận kiểm tra, xác minh đối với các tố giác của ông, bà Kounlavong Soulisa, Đỗ Hoàng Long, Huỳnh Thị Thanh Vân, Phạm Thị Thanh Hoài và ông Christopher Randy Stroud, Đỗ Quốc Anh, Lê Sinh Huy tố giác Phan Công Khanh, Huỳnh Xuân Vấn có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã nhập các tố giác này vào vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản do Phan Công Khanh cùng đồng bọn thực hiện. Đến nay, sau khi kiểm tra, xác minh, điều tra các tố giác của các ông, bà nêu trên chưa có căn cứ để khởi tố theo quy định. Do đó, cơ quan công an đã tách hành vi và tài liệu đối với các tố giác này để tiếp tục điều tra.