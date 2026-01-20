Khánh thành 2 công trình "Đường cờ Tổ quốc" tại Vĩnh Long

Ngày 19-1, tại xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long, Báo Người Lao Động phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) - Công an tỉnh Vĩnh Long cùng các đơn vị tổ chức khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc".

Tuyến đường cờ dài khoảng 3 km, đi qua 2 ấp của xã Ngãi Tứ. Đây là công trình chào mừng 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2026) và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Khánh thành tuyến “Đường cờ Tổ quốc” tại xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long

Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Phòng PA03, cho rằng công trình "Đường cờ Tổ quốc" có ý nghĩa sâu sắc trong việc bồi đắp lòng yêu nước, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Tại xã Đồng Khởi, Báo Người Lao Động cũng vừa phối hợp với Phòng PA03 - Công an tỉnh Vĩnh Long khánh thành tuyến "Đường cờ Tổ quốc". Công trình dài gần 1,5 km, đi qua Khu Di tích quốc gia đặc biệt Đồng Khởi Bến Tre.