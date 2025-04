Khánh thành 20 căn nhà bạn đọc Báo Người Lao Động hỗ trợ người dân Cao Bằng bị ảnh hưởng bão Yagi

Ngày 25-4, tại xóm Nà Luông, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng), Báo Người Lao Động phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ khánh thành 20 căn nhà được xây từ chương trình "Hướng về miền Bắc yêu thương" do Báo Người Lao Động phát động tháng 9-2024 khi bão Yagi (bão số 3), cơn bão mạnh nhất 70 năm trên vịnh Bắc Bộ vào miền Bắc nước ta, gây thiệt hại vô cùng nặng nề.

Ban tổ chức Chương trình "Hướng về miền Bắc yêu thương" cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Cao Bằng và người dân cắt băng khánh thành 20 căn nhà hỗ trợ xây dựng cho người dân Cao Bằng. Ảnh: Hoàng Triều

Tham dự buổi lễ có bà Dương Thủy Tiên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng; bà Hoàng Thị Đà, Phó chủ tịch UBND huyện Bảo Lạc, cùng đông đảo lãnh đạo xã Khánh Xuân và các hộ gia đình thuộc các xã Khánh Xuân, Phan Thanh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, cho biết tháng 9-2024, bão số 3 (bão Yagi) ập vào các tỉnh miền Bắc nước ta, gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương các tỉnh miền Bắc, trong đó có tỉnh Cao Bằng.

Ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, trao kinh phí hỗ trợ mua trang thiết bị, đồ dùng từ Chương trình "Hướng về miền Bắc yêu thương" cho người dân (mỗi hộ 20 triệu đồng). Ảnh: Hoàng Triều



Trước tình hình thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản do lũ quét, sạt lở đất và ngập úng do cơn bão này gây ra, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Báo Người Lao Động đã tổ chức chương trình "Hướng về miền Bắc yêu thương".

Trong một thời gian ngắn, Báo đã nhận được hơn 13 tỉ đồng ủng hộ của bạn đọc, người dân cả nước, thông qua cầu nối là chương trình "Hướng về miền Bắc yêu thương" để chuyển hỗ trợ người dân các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3.

Bà Dương Thủy Tiên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng, trao kinh phí hỗ trợ mua trang thiết bị, đồ dùng từ Chương trình "Hướng về miền Bắc yêu thương" cho người dân. Ảnh: Hoàng Triều

Riêng đối với tỉnh Cao Bằng, sau khi nhận được thư ngỏ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng, ngày 6-11-2024, Ban tổ chức Chương trình "Hướng về miền Bắc yêu thương" đã trực tiếp đến Cao Bằng và tổ chức lễ trao bảng tượng trưng số tiền 1,8 tỉ đồng đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng - đơn vị đầu mối tiếp nhận để chuyển hỗ trợ người dân bị thiệt hại tại địa phương. Trong đó, có nội dung hỗ trợ để xây mới 20 căn nhà (mỗi căn trị giá 70 triệu đồng). Sau một thời gian địa phương tích cực thực hiện, đến nay, 20 căn nhà này đã hoàn thành.

Ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, phát biểu. VIDEO: Văn Duẩn

"Hôm nay, nhân đợt công tác "Hành trình về quê hương cách mạng" tại tỉnh Cao Bằng, các thành viên Ban tổ chức Chương trình "Hướng về miền Bắc yêu thương"- Báo Người Lao Động, rất vui mừng và xúc động được tham dự lễ khánh thành 20 căn nhà được xây từ chương trình này" - ông Bùi Thanh Liêm bày tỏ.

Thay mặt lãnh đạo Báo Người Lao Động cũng như Ban tổ chức chương trình "Hướng về miền Bắc yêu thương", ông Bùi Thanh Liêm cho biết phấn khởi khi nhận thấy đồng bào địa phương huyện Bảo Lạc nói riêng, cả tỉnh Cao Bằng nói chung, đã nỗ lực chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả cơn bão lịch sử, tiếp tục ổn định xây dựng cuộc sống mới. 20 ngôi nhà được xây dựng mới hôm nay, hy vọng sẽ góp phần giúp người dân ở đây sớm an cư, có chỗ ở ổn định, từ đó sẽ lạc nghiệp, vươn lên làm ăn khấm khá.

Người dân vui mừng bên những ngôi nhà mới do chương trình "Hướng về miền Bắc yêu thương" hỗ trợ xây dựng. Ảnh: Hoàng Triều

Đây là hoạt động thể hiện cụ thể tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của các tập thể, cá nhân bạn đọc Báo Người Lao Động cả nước hướng về miền Bắc yêu thương, đóng góp thiết thực vào công cuộc khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đồng bào vùng bị ảnh hưởng bão sớm ổn định cuộc sống.

"Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục đồng hành cùng các tổ chức, cá nhân trong các hoạt động xã hội ở nơi đây cũng như trên toàn quốc, thể hiện vai trò của báo chí trong việc kết nối, lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng" - ông Bùi Thanh Liêm nêu rõ.

Bà Hoàng Thị Đà, Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lạc, phát biểu. Ảnh: Hoàng Triều

Bà Hoàng Thị Đà, Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lạc, cho biết trong năm 2024, bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản của nhà nước và nhân dân trên địa bàn huyện Bảo Lạc. Qua thống kê, bão lũ đã làm 8 người chết, 2 người mất tích, 1 người bị thương; 879 nhà ở bị hư hại, trong đó có 27 nhà sập đổ hoàn toàn… ước tính trên 400 tỉ đồng.

Bà Hoàng Thị Đà, Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lạc, xúc động phát biểu tại lễ khánh thành 20 căn nhà cho người dân

Bà Đà cho biết trong giai đoạn khó khăn, huyện Bảo Lạc đã nhận được sự hỗ trợ, ủng hộ cả về vật chất và tinh thần của nhiều tổ chức, cá nhân, đặc biệt huyện đã được Báo Người Lao Động hỗ trợ 20 hộ dân khắc phục nhà ở.

Các hộ gia đình nhận kinh phí hỗ trợ mua trang thiết bị, đồ dùng từ Chương trình "Hướng về miền Bắc yêu thương". Ảnh: Hoàng Triều

Hôm nay, đoàn Báo Người Lao Động đã đến thăm, tặng quà và tổ chức cắt băng khánh thành 20 căn nhà từ chương trình "Hướng về miền Bắc yêu thương" cho các hộ dân bị sập nhà do ảnh hưởng của cơ bão Yagi và mưa lũ trong năm 2024 tại địa bàn xã Khánh Xuân.

"Thay mặt cho lãnh đạo và nhân dân huyện Bảo Lạc, xin trân trọng cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp, tinh thần tương thân tương ái, những tình cảm đặc biệt của Báo Người Lao Động cùng các mạnh thường quân đối với người dân huyện Bảo Lạc nói riêng và tỉnh Cao Bằng nói chung"- bà Đà nói.

Đoàn công tác của Báo Người Lao Động và đại diện các cấp chính quyền của tỉnh Cao Bằng chia vui cùng người dân trong ngôi nhà mới, khang trang

Bao năm gom góp xây được ngôi nhà gỗ trị giá 300 triệu đồng, bão Yagi bất ngờ ập đến, nhà của anh Hoàng Văn Tiên ở xóm Nà Luông, xã Khánh Xuân, bị kéo sập thành đống đổ nát và phải chạy trong đêm, sau đó sống trong cảnh màn trời chiếu đất và ở nhờ nhà người thân nhiều ngày.

Anh Hoàng Văn Tiên ở xóm Nà Luông, xã Khánh Xuân, đại diện 20 hộ gia đình được nhận hỗ trợ làm nhà phát biểu cảm ơn. Ảnh: Hoàng Triều

Trong lúc khó khăn nhất, gia đình Tiên và các gia đình khác đã nhận được sự quan tâm, động viên, chia sẻ, giúp đỡ kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần từ các cấp lãnh đạo, nhiều tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm và bà con lối xóm. Sự giúp đỡ quý báu đó đã giúp gia đình anh và các hộ gia đình khác có thêm động lực để vượt qua, từng bước khắc phục hậu qua do cơn bão gây ra, sớm ổn định cuộc sống.

Anh Hoàng Văn Tiên ở xóm Nà Luông, xã Khánh Xuân vui mừng khi nhận nhà mới

Ngày nhận được tin mình được chương trình "Hướng về miền Bắc yêu thương" hỗ trợ kinh phí 70 triệu đồng để xây nhà và 20 triệu đồng để mua trang thiết bị, đồ dùng, anh Tiên mừng rơi nước mắt. "Gia đình chúng tôi vô cùng cảm kích trước những tấm lòng cao đẹp. Sự sẻ chia đầy tình người mà các ông, bà đã dành cho gia đình tôi nói riêng và các hộ gia đình trong vùng bị thiệt hại nói chung" - anh Tiên xúc động nói.

Bà Dương Thủy Tiên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng, phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, bà Dương Thủy Tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng, cho biết chỉ sau thời gian thi công khoảng 6 tháng, bà con vô cùng phấn khởi khi nhận bàn giao 20 căn nhà mới khang trang hơn hẳn những ngôi nhà cũ và đẹp hơn cả những ngôi nhà hàng xóm.

Bà Dương Thủy Tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng, phát biểu

Bà Tiên cho biết lãnh đạo TP HCM cũng như các cơ quan, doanh nghiệp, người dân, trong đó có Báo Người Lao Động, là những đơn vị đầu tiên đã đến động viên, hỗ trợ nhân dân tỉnh Cao Bằng ngay từ những ngày đầu khi bão, lũ xảy ra.

Hôm nay, bà con ở xã Khánh Xuân lại tiếp tục nhận được món quà hỗ trợ rất thiết thực và to lớn - đó là 20 căn nhà cho những người mất nhà do sạt lở, giúp bà con an cư lạc nghiệp.

"Thay mặt lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, trân trọng cảm ơn những tấm lòng cao đẹp của Báo cũng như chương trình "Hướng về miền Bắc yêu thương" đã hỗ trợ thiết thực cho nhân dân tỉnh Cao Bằng" - bà Dương Thủy Tiên nói.