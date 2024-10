Ngày 16-10, thông tin từ Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, cho biết đoàn công tác Ủy ban do ông Nguyễn Mạnh Đông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trưởng đoàn đã có chuyến làm việc với cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Đông Bắc Thái Lan từ ngày 9 đến 12-10.



Phó Chủ nhiệm Nguyễn Mạnh Đông phát biểu tại Lễ khánh thành Cổng Phố văn hóa Thái Lan-Việt Nam tại TP Nakhon Phanom, Thái Lan. Ảnh: Ủy ban

Ngày 10-10, Đoàn đã tham dự lễ khánh thành Cổng Phố văn hóa Thái Lan-Việt Nam tại TP Nakhon Phanom.

Cổng phố văn hóa Thái Lan - Việt Nam là một công trình do cộng đồng người Việt Nam tại Nakhon Phanom chung tay xây dựng với sự hỗ trợ tài chính của chính quyền Thành phố và sự đóng góp của kiều bào địa phương cũng như toàn Thái Lan. Đây là phố Việt thứ hai tại Thái Lan, sau phố Việt tại Udon Thani được khánh thành tháng 12-2023.

Cổng phố văn hóa Thái Lan - Việt Nam được hy vọng sẽ là một điểm tham quan, du lịch, góp phần vào việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và là nơi văn hóa Việt Nam không chỉ được lưu giữ, quảng bá mà còn hòa quyện cùng văn hóa của Thái Lan tạo thêm các giá trị mới. Đồng thời, công trình này cũng sẽ góp phần vào việc củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn liên ngành cũng đã làm việc với Ban Quản lý Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bản Đông, xã Pamakab, tỉnh Phichit và Ban Quản lý Khu tưởng niệm Hồ Chí Minh tại làng Na-chọc, Bản Mạy, Nakhon Phanom, Ban Quản lý Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani.

Tìm hiểu, trao đổi về việc quản lý, vận hành và phát huy giá trị các Khu di tích, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đề xuất của các Ban Quản lý, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Mạnh Đông bày tỏ biết ơn đối với chính quyền Thái Lan hỗ trợ, tạo thuận lợi, bà con người Việt đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc ngày càng lan tỏa giá trị của Khu di tích tới người dân địa phương, khách quốc tế và cộng đồng người Việt Nam, qua đó giới thiệu về thân thế, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và tình cảm của Người đối với Vương quốc Thái Lan nói chung và vùng Đông Bắc Thái Lan nói riêng.

Nhân dịp này, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã tổ chức lễ cầu nguyện quốc thái dân an, tri ân tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, thống nhất đất nước và lễ an vị tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh do chùa Bái Đính tặng.

Đoàn công tác thăm và làm việc tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tại Nakhon Phanom, Thái Lan. Ảnh: Ủy ban

Phó Chủ nhiệm Nguyễn Mạnh Đông ghi lưu niệm tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nakhon Phanom

Đoàn thăm trụ sở và làm việc với Hội Thái - Việt tỉnh Nakhon Phanom

Đoàn công tác giao lưu với giáo viên và học viên lớp học tiếng Việt tại trụ sở Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani, Thái Lan. Ảnh: Ủy ban

Đoàn trao đổi với Hội người Việt Nam tại Udon Thani, Thái Lan Đoàn công tác thăm và làm việc tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani, Thái Lan. Ảnh: Ủy ban

