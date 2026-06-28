Khánh thành "Đường cờ Tổ quốc" tại Tây Ninh

Lễ ra quân diễn ra với sự tham gia của lãnh đạo Tỉnh Đoàn Tây Ninh, Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, chính quyền địa phương cùng hơn 60 đoàn viên, thanh niên tình nguyện.

Chương trình triển khai nhiều hoạt động hướng về cộng đồng như trao học bổng, bảo hiểm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện các công trình an sinh xã hội, thăm gia đình chính sách và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn cho đoàn viên, thanh niên, với tổng kinh phí khoảng 315 triệu đồng.

Khánh thành công trình thanh niên “Đường cờ Tổ quốc” tại xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh

Tại chương trình, đại diện Báo Người Lao Động đã trao bảng tượng trưng, tặng 200 lá cờ Tổ quốc để địa phương thực hiện công trình thanh niên "Đường cờ Tổ quốc". Số cờ này đã được phân bổ trước để xây dựng đường cờ khánh thành nhân dịp lễ ra quân.

Đánh giá về ý nghĩa của công trình, bà Trần Nguyễn Trúc Phượng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Bí thư Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh, Chỉ huy trưởng Chiến dịch - cho biết công trình góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan, xây dựng không gian văn hóa gắn với việc giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức giữ gìn hình ảnh quê hương trong mỗi người dân.

"Thông qua công trình thanh niên "Đường cờ Tổ quốc", đoàn khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh cũng mong muốn đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã Đức Huệ phát huy tinh thần yêu nước".

Theo Ban Tổ chức, Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng năm 2026 không chỉ lan tỏa tinh thần tình nguyện của người lao động trẻ mà còn huy động nguồn lực xã hội thực hiện nhiều công trình thiết thực vì cộng đồng.