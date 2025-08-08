HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Khánh thành ngôi trường cho trẻ mồ côi do dịch COVID-19 ở Đà Nẵng

B.Vân

(NLĐO) - Trường Hy Vọng dành cho trẻ mồ côi do dịch COVID-19 mới khánh thành với 2 khối nhà 5 tầng gồm cả khu học tập và nội trú

Chiều 8-8, tại phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, cơ sở mới của Trường Hy Vọng - ngôi trường nội trú dành cho trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19 - chính thức khánh thành.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cùng lãnh đạo các tỉnh Gia Lai, Quảng Trị và Lào Cai đã dự lễ khánh thành.

Khánh thành trường Hy Vọng cho trẻ mồ côi do COVID - 19 tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, đánh kẻng tại lễ khánh thành Trường Hy Vọng

Ngôi trường vừa được khánh thành nằm trong Khu đô thị công nghệ FPT thuộc phường Ngũ Hành Sơn. Được xây dựng trên tổng diện tích hơn 6.500 m2, trường gồm 2 khối nhà cao 5 tầng với các khu học tập, nội trú và các phòng chức năng. 

Các không gian được thiết kế hiện đại, tạo điều kiện để học sinh vừa học văn hóa vừa phát triển năng lực cá nhân qua trải nghiệm thực tiễn.

Khánh thành trường Hy Vọng cho trẻ mồ côi do COVID - 19 tại Đà Nẵng - Ảnh 2.

Cơ sở mới của Trường Hy Vọng vừa được khánh thành

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Văn Quảng cho rằng việc xây dựng Trường Hy Vọng là một nghĩa cử cao đẹp về truyền thống tương thân tương ái với mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau". Ông tin tưởng ngôi trường sẽ mang đến cho các em một môi trường học tập, môi trường sống an toàn, tiện nghi để được tự tin, trưởng thành và hạnh phúc. 

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thông tin TP Đà Nẵng đang triển khai xây dựng 6 trường ở các xã miền núi giáp biên giới; đề nghị ngành giáo địa phương đến học tập mô hình quản lý của Trường Hy Vọng. Ông khẳng định lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương sẽ dành sự quan tâm sâu sắc đối với học sinh của trường này, để các em được học tập trong môi trường được yêu thương và đùm bọc.

Chia sẻ về hành trình 4 năm hình thành và phát triển hệ thống trường Hy Vọng, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, Chủ tịch Hội đồng Sáng lập nhà trường - cho rằng Hy Vọng là "ngôi trường biến đau thương thành sức mạnh". 

"Nỗi mất mát này sẽ còn mãi. Nhưng thay vì sợ nó, hãy nhìn thẳng và cùng nhau tìm cách vượt qua. Hãy trở thành những người dũng cảm nhất, vượt qua mọi khó khăn để trưởng thành, tử tế, tốt bụng và cống hiến nhiều nhất cho xã hội" - ông Bình nhắn nhủ các học sinh.

Được thành lập từ năm 2021 bởi Quỹ Hy Vọng và Tập đoàn FPT, Trường Hy Vọng hiện là nơi nuôi dưỡng và đào tạo hơn 300 học sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Các em đều có điểm chung là từng mất cha hoặc mẹ trong đại dịch COVID-19.

Ngay sau khi Trường Hy Vọng thành lập, học sinh được học tại hệ thống trường FPT từ lớp 1 đến 12 và các bậc học cao hơn, trong khuôn viên Khu đô thị công nghệ FPT tại Đà Nẵng. 

Trường Hy Vọng không phải là nơi trực tiếp giảng dạy hay xây dựng chương trình học. Thay vào đó, trường đóng vai trò là "ngôi nhà chung", là nơi tổ chức nội trú, chăm sóc và tạo nền tảng sinh hoạt tích cực cho học sinh.

trẻ mồ côi Trường Hy Vọng đại dịch covid-19 Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng
