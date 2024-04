Khánh thành Nhà tưởng niệm Bia Liệt sĩ Điện ảnh T4

Sáng 26-4, Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến TP HCM và huyện Củ Chi tổ chức Lễ khánh thành công trình trùng tu, sửa chữa Nhà tưởng niệm Bia Liệt sĩ Điện ảnh T4 xã An Phú, huyện Củ Chi.

Dự lễ có ông Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm Bia Liệt sĩ Điện ảnh T4



Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Nguyễn Như Khuê cho biết việc trùng tu, sửa chữa Nhà tưởng niệm Bia Liệt sĩ Điện ảnh T4 là việc làm cần thiết và ý nghĩa, thể hiện sự tri ân, biết ơn đối với các anh hùng đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Đồng thời, ông Phan Nguyễn Như Khuê cũng đánh giá cao các đơn vị báo chí trong việc đóng góp trùng tu, sửa chữa nhà tưởng niệm.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại buổi lễ

Công trình trùng tu, sửa chữa nhà tưởng niệm có tổng mức đầu tư 250 triệu đồng, do Ban Tuyên Giáo Thành ủy TP HCM, UBND xã An Phú, UBND ấp Phú Trung, Công ty TNHH Phan Anh, cùng các đơn vị báo chí: Người Lao Động, Tuổi Trẻ, Công An hỗ trợ.

Chủ nhiệm CLB Truyền thống kháng chiến TP HCM tặng hoa các đơn vị tài trợ

Công trình cải tạo với quy mô diện tích khoảng 160m2 , gồm các hạng mục sửa chữa, cải tạo bia; cổng, nâng sân nền, thay mới toàn bộ mái che...

Công trình hoàn thành vào ngày 25-4, sau 1 tháng khởi công, nhằm chào mừng 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2024).

Khánh thành công trình sửa chữa Nhà tưởng niệm Bia Liệt sĩ Điện ảnh T4

Để tưởng nhớ các đồng đội hy sinh, năm 1991, các cán bộ và chiến sĩ Điện ảnh T4 đã dựng Nhà tưởng niệm Bia Liệt sĩ Điện ảnh T4. Sau 32 năm đưa vào hoạt động, công trình đã xuống cấp, vì thế việc nâng cấp, cải tạo là rất cần thiết. Qua đó thể hiện truyền thống, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", ghi nhớ, trân trọng công lao của các thế hệ đi trước.

Từ đó đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng trên quê hương "Củ Chi đất thép thành đồng".