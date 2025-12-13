HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Khát vọng giàu mạnh từ biển

THÙY LINH

Việt Nam có thể kỳ vọng về sự mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới, nơi kinh tế biển xanh dẫn dắt bằng tư duy tiên phong

Chiều 12-12, tại Quảng Ninh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Diễn đàn Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam 2025.

Lợi thế vượt trội

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, Việt Nam là quốc gia sở hữu nhiều lợi thế vượt trội để phát triển kinh tế biển, với hơn 1 triệu km² vùng biển và nguồn tài nguyên phong phú. Tuy vậy, nhiều thách thức vẫn hiện hữu trong phát triển kinh tế biển, như: Thể chế còn bất cập, hạ tầng ven biển thiếu đồng bộ, khai thác vượt khả năng phục hồi, ô nhiễm môi trường biển... "Bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế biển theo hướng khoa học, hiện đại và bền vững trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết" - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Duy Hưng - Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương - chỉ ra một số địa phương tạo được đột phá và bắt đầu hình thành các tập đoàn kinh tế biển, qua đó góp phần nâng cao đời sống người dân. Song quy mô kinh tế biển chưa tương xứng với tiềm năng; khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và nguồn nhân lực biển chưa trở thành động lực cốt lõi; sự tham gia của cộng đồng trong bảo vệ môi trường biển vẫn còn hạn chế.

Quảng Ninh có tiềm năng lớn để phát triển toàn diện các ngành kinh tế biển như cảng biển, logistics, du lịch biển, nuôi trồng và khai thác thủy sản, công nghiệp ven biển, năng lượng gió - khí, xây dựng công trình biển và khoa học - công nghệ biển. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cho biết khai thác tối đa những lợi thế này là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đưa tỉnh trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, tầm quốc tế trong kỷ nguyên mới.

Khát vọng giàu mạnh từ biển - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại diễn đànẢnh: TÙNG ĐINH

Phát triển kinh tế biển xanh

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định quan điểm và chủ trương của Đảng, Nhà nước về biển trong Nghị quyết 36 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các nguyên tắc nền tảng của Nghị quyết 36, gồm: Khẳng định vị thế và vai trò của biển; bảo đảm tự do hàng hải, hàng không; giữ vững chủ quyền; phát triển kinh tế biển bền vững; đồng hành cùng cộng đồng quốc tế giải quyết các vấn đề biển toàn cầu.

Để phát triển kinh tế biển, Phó Thủ tướng gợi mở tới những lĩnh vực tiềm năng như: Tín chỉ carbon từ biển; khơi dậy tiềm năng của nuôi biển công nghệ cao kết hợp du lịch; đề nghị các đối tác châu Âu, đặc biệt là Na Uy, hỗ trợ về công nghệ và cơ chế đầu tư.

Đối với điện gió ngoài khơi, lĩnh vực Việt Nam có tiềm năng hơn 600 GW, Phó Thủ tướng cho rằng cần sớm triển khai thí điểm cùng các doanh nghiệp và tổ chức tài chính, đồng thời nghiên cứu phương án chuyển đổi năng lượng gió thành hydrogen hay amoniac xanh nhằm giải quyết bài toán hạ tầng và truyền tải. "Việt Nam có thể kỳ vọng về sự mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới, nơi kinh tế biển xanh tiếp tục được dẫn dắt bằng tư duy tiên phong" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh. 

Phát triển các cụm công nghiệp nuôi biển

Theo PGS-TS Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam, Việt Nam có bờ biển dài 3.260 km, hơn 3.000 đảo và vùng đặc quyền kinh tế rộng 1 triệu km². "Chỉ cần sử dụng 0,1% diện tích biển, chúng ta đã có 1.000 km² để nuôi, cho sản lượng tới 10 triệu tấn cá biển mỗi năm, chưa kể các loại hải sản khác" - ông nhấn mạnh.

Hiện nay, nghề nuôi biển vẫn dựa vào kinh nghiệm truyền thống, công nghệ lạc hậu, trại nuôi phải "né" sóng gió, bão; thiếu chuỗi liên kết và chưa có hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn đồng bộ. PGS Dũng cho rằng phát triển các cụm công nghiệp nuôi biển sẽ là giải pháp đột phá đưa nuôi biển Việt Nam thoát khỏi tình trạng thủ công, manh mún và tiến tới sản xuất quy mô lớn.


Bãi biển nổi tiếng miền Bắc vẫn tơi tả hơn 2 tháng bão đi qua

Bãi biển nổi tiếng miền Bắc vẫn tơi tả hơn 2 tháng bão đi qua

(NLĐO)- Bão đã qua đi hơn 2 tháng, thế nhưng cảnh tơi tả, đổ nát ở Sầm Sơn (Thanh Hóa), một trong những bãi biển nổi tiếng miền Bắc vẫn còn hiện hữu.

Khánh Hòa: Thu hồi "đất vàng" đường biển Nha Trang liên quan dự án BT

(NLĐO) - UBND phường Nha Trang thông báo thu hồi khu đất tại số 70 Trần Phú do liên quan dự án BT trụ anten Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh này

"Giải mã" hiện tượng nước có màu xanh và nâu đỏ ở ven biển Cà Mau

(NLĐO) – Đoạn clip ghi lại cảnh nước có 2 màu tại vùng ven biển của tỉnh Cà Mau đã gây sốt mạng xã hội

Kinh tế biển tỉnh Quảng Ninh Phát triển bền vững biển Việt Nam
