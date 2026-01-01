HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khát vọng "hóa rồng" từ nền tảng hợp nhất

TS PHẠM ĐÀO THỊNH

Năm 2026 - năm đầu tiên của kỷ nguyên vươn mình, TPHCM đang nắm trong tay những vận hội chưa từng có để bứt phá tăng trưởng 2 con số

Năm 2025 khép lại không chỉ là dấu mốc hoàn thành kế hoạch 5 năm, mà còn là thời khắc lịch sử khi TP HCM chính thức chuyển mình thành một siêu đô thị sau quá trình hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Vượt gió ngược, định hình vóc dáng mới

Nhìn lại năm 2025, bức tranh kinh tế - xã hội của thành phố mang gam màu sáng chủ đạo dù bối cảnh chung còn nhiều thách thức. Đây là năm bản lề khi địa phương vừa phải duy trì đà tăng trưởng vừa thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và hoàn tất hợp nhất 3 địa phương.

Sự nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã được đền đáp bằng những con số biết nói. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 8,03%. Quy mô kinh tế được nâng tầm vượt trội với tổng giá trị GRDP đạt 2,74 triệu tỉ đồng, chiếm tới 23,5% GDP cả nước. Đáng chú ý, cơ cấu kinh tế đã đi vào chiều sâu khi khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm khoảng 90%.

Sau hợp nhất, TP HCM mới đã chính thức trở thành siêu đô thị với diện tích hơn 6.700 km², quy mô dân số hơn 14 triệu người. Không gian phát triển được mở rộng không chỉ giải quyết bài toán quỹ đất mà còn cộng hưởng thế mạnh của cả 3 vùng: Sự năng động dịch vụ của TP HCM cũ, sức mạnh công nghiệp chế biến của tỉnh Bình Dương cũ và lợi thế cảng biển, năng lượng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Minh chứng rõ nét là thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt 8,1 tỉ USD, tăng 21,1% so với cùng kỳ.

Một điểm sáng không thể không nhắc đến trong năm 2025 là sự quyết liệt trong việc "dọn dẹp" những điểm nghẽn tồn đọng. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, thành phố đã tháo gỡ hoặc có kết luận định hướng cho 670/838 dự án, khu đất vướng mắc, đạt tỉ lệ 80%, khơi thông nguồn vốn xã hội hóa khổng lồ lên tới hơn 804.000 tỉ đồng.

Khát vọng "hóa rồng" từ nền tảng hợp nhất - Ảnh 1.

Năm 2026, TP HCM xác định tâm thế không chỉ là đi bộ hay chạy đà, mà là tăng tốc và cất cánhẢnh: HOÀNG TRIỀU

Khai thông thể chế, đột phá hạ tầng

Bước vào năm 2026, TP HCM xác định tâm thế không chỉ là đi bộ hay chạy đà, mà là tăng tốc và cất cánh. Với chủ đề năm là "Khai thông thể chế, giải phóng nguồn lực, đột phá hạ tầng, nâng cao hiệu quả phục vụ, tạo chuyển biến thực chất", thành phố đặt ra kịch bản phấn đấu tăng trưởng GRDP ở mức 10%, với GRDP bình quân đầu người hướng tới con số 9.800 USD.

Để đạt được mục tiêu đầy tham vọng này, chiến lược phát triển của thành phố trong năm mới được xây dựng dựa trên sự chuyển dịch mạnh mẽ sang kinh tế tri thức và công nghệ cao. TP HCM sẽ tập trung vào công nghiệp bán dẫn và các công nghệ số cốt lõi (AI, Cloud, IoT, Big Data, Blockchain), hướng đến vị thế trung tâm bán dẫn khu vực. Kinh tế số dự kiến sẽ chiếm từ 30% GRDP, đưa thành phố thành đầu tàu dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia.

Hạ tầng - mạch máu của nền kinh tế - sẽ được ưu tiên đầu tư đột phá theo hướng đa cực, tích hợp và kết nối. Hàng loạt siêu dự án được điểm tên như cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, dự án hiện đại hóa cảng cửa ngõ quốc tế Cái Mép - Thị Vải, để trở thành cảng trung chuyển lớn nhất cả nước và tầm cỡ châu Á. Đặc biệt, hệ thống giao thông công cộng sẽ có bước tiến dài khi thành phố trình HĐND thành phố bố trí vốn chuẩn bị đầu tư 7 tuyến đường sắt đô thị theo Nghị quyết 188 và các tuyến metro kết nối khu vực Bình Dương.

Thành phố sẽ triển khai đề án TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng) và thu phí tại khu vực này để tái đầu tư hạ tầng. Mô hình các khu công nghiệp cũng sẽ chuyển đổi mạnh mẽ sang hướng sinh thái, công nghệ cao, dần loại bỏ các ngành thâm dụng lao động và đất đai.

Lấy người dân làm trung tâm của sự phát triển

Phát triển kinh tế sẽ trở nên vô nghĩa nếu không đi kèm với nâng cao chất lượng sống của người dân. Báo cáo năm 2026 cho thấy một tư duy quản trị nhân văn và bao trùm. Mục tiêu đến cuối năm 2026, thành phố phấn đấu đạt 35 giường bệnh và 18 bác sĩ trên 10.000 dân. Đáng chú ý, người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất một lần/năm và được quản lý sức khỏe bằng hồ sơ điện tử theo vòng đời.

Chính quyền thành phố cũng cam kết giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc nhất. Đó là mục tiêu hoàn thành di dời, giải tỏa 1.900 căn nhà tạm bợ ven kênh rạch ngay trong năm 2026; phấn đấu xây dựng hơn 25.000 căn nhà ở xã hội và nâng diện tích nhà ở bình quân lên 27,69 m²/người… 

