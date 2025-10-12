HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khát vọng lan tỏa tri thức

Bài và ảnh: Thùy Liên

Nhiều người chọn đi xa để khẳng định giá trị cá nhân, còn Trần Giang lại khao khát đi muôn phương để hiểu rõ hơn nơi mình thuộc về và bồi đắp tinh thần phụng sự

Trần Giang (28 tuổi, ngụ TP HCM) là diễn giả truyền cảm hứng quen thuộc với nhiều bạn trẻ, thường chia sẻ các chủ đề về kỹ năng lãnh đạo, hành trang công dân toàn cầu, phát triển bản thân.

Đam mê học hỏi

Giang từng là thực tập sinh tại một trong 4 tập đoàn kiểm toán toàn cầu, sau đó phụ trách mảng kinh tế tại một Lãnh sự quán trong 4 năm. Anh cũng từng đảm nhận vai trò trưởng nhóm quản lý nội bộ tại một công ty khởi nghiệp về công nghệ giáo dục.

Tuổi thơ của chàng trai trẻ giàu trải nghiệm này gắn với một ấp nghèo ở tỉnh Sóc Trăng (nay là TP Cần Thơ), xung quanh là những cánh đồng lúa xanh mướt, trải dài tới tận chân trời. Nguồn tri thức hiếm hoi của cậu đến từ sách giáo khoa cũ, sách mượn ở chùa và chương trình thời sự mỗi tối. Anh nhận ra rằng thế giới ngoài kia rộng lớn và nhiều cơ hội. "Tôi hiểu rằng việc học là con đường duy nhất để thoát khỏi nghèo, đồng thời đóng góp cho xã hội" - Giang kể.

Với khát khao nắm bắt kiến thức về xã hội, chính trị - ngoại giao, luật và kinh tế, Giang quyết định theo học ngành Quan hệ quốc tế - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP HCM. Nhờ thành thạo tiếng Anh và tiếng Thái, khi còn là sinh viên năm cuối, Giang đã thực tập tại Ban Thư ký Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO Secretariat) tại Bangkok (Thái Lan) - vị trí thường chỉ dành cho ứng viên đã tốt nghiệp đại học hoặc học viên cao học. Hiện Giang đang học tại Viện Công nghệ châu Á (AIT) - nơi anh nhận học bổng toàn phần chương trình thạc sĩ Phân tích kinh doanh và Chuyển đổi số (Business Analytics and Digital Transformation). Anh tập trung vào nghiên cứu, đánh giá quá trình triển khai đô thị thông minh tại TP HCM và TP Đà Nẵng (2018 - 2025) - từ chiến lược đến thực tiễn - với mục tiêu mang lại giá trị thực tiễn cho địa phương, chứ không chỉ dừng lại ở lý thuyết. Giang xem đây là cánh cửa mở ra những hướng đi trong tương lai, để tiến xa hơn ở bậc tiến sĩ hoặc nghiên cứu sâu về tư duy dữ liệu và mối quan hệ giữa công nghệ với xã hội.

Khát vọng lan tỏa tri thức - Ảnh 1.

Trần Giang (bìa phải) yêu thích việc chia sẻ kiến thức và truyền động lực cho bạn trẻ

Không ngại thử sức

Từ khi còn trên giảng đường đại học, Giang đã là chủ nhiệm CLB Học giả trẻ IRYS, nơi anh dẫn dắt hoạt động nghiên cứu học thuật và tổ chức nhiều diễn đàn thảo luận về các vấn đề quốc tế, triết học đạo đức và chính sách công, thu hút sự tham gia tích cực của sinh viên. Song song đó, anh tham gia CLB Giao lưu quốc tế, đảm nhiệm quản lý các sự kiện giao lưu văn hóa và điều phối hậu cần cho các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế.

Với vốn kinh nghiệm ngoại giao tích lũy lâu năm, Giang trở thành gương mặt tiêu biểu của trường trong các hoạt động giao lưu quốc tế. Anh là đại biểu tham dự hội nghị và chương trình quốc tế tại Ấn Độ, Sri Lanka, Indonesia, Thái Lan, đồng thời thường xuyên được mời chia sẻ trải nghiệm tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á.

Đặc biệt, Giang khởi xướng dự án "Tran Giang's Language Room" cùng đội ngũ 8 tình nguyện viên, tổ chức các lớp học miễn phí giúp hơn 300 học sinh, sinh viên cải thiện kỹ năng ngôn ngữ, giao tiếp, định hướng và phát triển nghề nghiệp từ năm 2020 đến nay. "Các buổi học thường không quá đông học viên, nhưng tôi luôn cảm thấy vui khi học thật, chia sẻ thật. Với tôi, giáo dục là điểm gốc. Khi con người được học đúng và hiểu đúng, họ sẽ sống khác" - Giang tâm sự.

Chứng kiến nhiều người thân và hầu hết thanh niên quê mình chật vật mưu sinh, Giang càng nhận ra rằng phải hành động để thế hệ trẻ như mình có cơ hội mạnh dạn theo đuổi hoài bão và ước mơ. Theo Giang, chỉ khi hiểu trọn vẹn đất nước, bản thân mới có thể kể về nó bằng niềm tự hào, chứ không chỉ bằng khẩu hiệu. Giang đã đi qua hơn nửa số tỉnh, thành trong nước. Mỗi vùng đất là một bài học, từ cách con người sống đến những câu chuyện đời thường nhỏ bé nhưng ý nghĩa.

Là người làm trong lĩnh vực đối ngoại, Giang xem đó là vốn sống quý giá bởi mỗi địa phương là một "vũ trụ văn hóa" riêng biệt. Mỗi lần ra nước ngoài, anh đều tìm đến những vùng khó khăn nhất để quan sát, lắng nghe và hiểu cách con người tồn tại trong điều kiện của họ. Đi nhiều nơi giúp Giang nhận ra trong xã hội đang chuyển mình, luôn có những nhóm người ưu thế và yếu thế. Song điều đáng trân trọng là ai cũng đang nỗ lực sống và vươn lên trong dòng chảy ấy. Do đó, Giang kiên định với con đường chia sẻ và phụng sự xã hội, cố gắng mang lại giá trị cho cộng đồng càng nhiều càng tốt. Anh không ngần ngại mở rộng dự án cộng đồng vì biết ngoài thiếu điều kiện học, giới trẻ bây giờ phải đối diện với áp lực khác về năng lực. Những buổi workshop hấp dẫn không chỉ phổ biến ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Thái mà còn nhiều kỹ năng mềm sẽ tiếp tục được triển khai sôi nổi trong thời gian tới. 


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo