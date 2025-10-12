Khát vọng lan tỏa tri thức

Trần Giang (28 tuổi, ngụ TP HCM) là diễn giả truyền cảm hứng quen thuộc với nhiều bạn trẻ, thường chia sẻ các chủ đề về kỹ năng lãnh đạo, hành trang công dân toàn cầu, phát triển bản thân.

Đam mê học hỏi

Giang từng là thực tập sinh tại một trong 4 tập đoàn kiểm toán toàn cầu, sau đó phụ trách mảng kinh tế tại một Lãnh sự quán trong 4 năm. Anh cũng từng đảm nhận vai trò trưởng nhóm quản lý nội bộ tại một công ty khởi nghiệp về công nghệ giáo dục.

Tuổi thơ của chàng trai trẻ giàu trải nghiệm này gắn với một ấp nghèo ở tỉnh Sóc Trăng (nay là TP Cần Thơ), xung quanh là những cánh đồng lúa xanh mướt, trải dài tới tận chân trời. Nguồn tri thức hiếm hoi của cậu đến từ sách giáo khoa cũ, sách mượn ở chùa và chương trình thời sự mỗi tối. Anh nhận ra rằng thế giới ngoài kia rộng lớn và nhiều cơ hội. "Tôi hiểu rằng việc học là con đường duy nhất để thoát khỏi nghèo, đồng thời đóng góp cho xã hội" - Giang kể.

Với khát khao nắm bắt kiến thức về xã hội, chính trị - ngoại giao, luật và kinh tế, Giang quyết định theo học ngành Quan hệ quốc tế - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP HCM. Nhờ thành thạo tiếng Anh và tiếng Thái, khi còn là sinh viên năm cuối, Giang đã thực tập tại Ban Thư ký Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO Secretariat) tại Bangkok (Thái Lan) - vị trí thường chỉ dành cho ứng viên đã tốt nghiệp đại học hoặc học viên cao học. Hiện Giang đang học tại Viện Công nghệ châu Á (AIT) - nơi anh nhận học bổng toàn phần chương trình thạc sĩ Phân tích kinh doanh và Chuyển đổi số (Business Analytics and Digital Transformation). Anh tập trung vào nghiên cứu, đánh giá quá trình triển khai đô thị thông minh tại TP HCM và TP Đà Nẵng (2018 - 2025) - từ chiến lược đến thực tiễn - với mục tiêu mang lại giá trị thực tiễn cho địa phương, chứ không chỉ dừng lại ở lý thuyết. Giang xem đây là cánh cửa mở ra những hướng đi trong tương lai, để tiến xa hơn ở bậc tiến sĩ hoặc nghiên cứu sâu về tư duy dữ liệu và mối quan hệ giữa công nghệ với xã hội.

Trần Giang (bìa phải) yêu thích việc chia sẻ kiến thức và truyền động lực cho bạn trẻ

Không ngại thử sức

Từ khi còn trên giảng đường đại học, Giang đã là chủ nhiệm CLB Học giả trẻ IRYS, nơi anh dẫn dắt hoạt động nghiên cứu học thuật và tổ chức nhiều diễn đàn thảo luận về các vấn đề quốc tế, triết học đạo đức và chính sách công, thu hút sự tham gia tích cực của sinh viên. Song song đó, anh tham gia CLB Giao lưu quốc tế, đảm nhiệm quản lý các sự kiện giao lưu văn hóa và điều phối hậu cần cho các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế.

Với vốn kinh nghiệm ngoại giao tích lũy lâu năm, Giang trở thành gương mặt tiêu biểu của trường trong các hoạt động giao lưu quốc tế. Anh là đại biểu tham dự hội nghị và chương trình quốc tế tại Ấn Độ, Sri Lanka, Indonesia, Thái Lan, đồng thời thường xuyên được mời chia sẻ trải nghiệm tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á.

Đặc biệt, Giang khởi xướng dự án "Tran Giang's Language Room" cùng đội ngũ 8 tình nguyện viên, tổ chức các lớp học miễn phí giúp hơn 300 học sinh, sinh viên cải thiện kỹ năng ngôn ngữ, giao tiếp, định hướng và phát triển nghề nghiệp từ năm 2020 đến nay. "Các buổi học thường không quá đông học viên, nhưng tôi luôn cảm thấy vui khi học thật, chia sẻ thật. Với tôi, giáo dục là điểm gốc. Khi con người được học đúng và hiểu đúng, họ sẽ sống khác" - Giang tâm sự.

Chứng kiến nhiều người thân và hầu hết thanh niên quê mình chật vật mưu sinh, Giang càng nhận ra rằng phải hành động để thế hệ trẻ như mình có cơ hội mạnh dạn theo đuổi hoài bão và ước mơ. Theo Giang, chỉ khi hiểu trọn vẹn đất nước, bản thân mới có thể kể về nó bằng niềm tự hào, chứ không chỉ bằng khẩu hiệu. Giang đã đi qua hơn nửa số tỉnh, thành trong nước. Mỗi vùng đất là một bài học, từ cách con người sống đến những câu chuyện đời thường nhỏ bé nhưng ý nghĩa.

Là người làm trong lĩnh vực đối ngoại, Giang xem đó là vốn sống quý giá bởi mỗi địa phương là một "vũ trụ văn hóa" riêng biệt. Mỗi lần ra nước ngoài, anh đều tìm đến những vùng khó khăn nhất để quan sát, lắng nghe và hiểu cách con người tồn tại trong điều kiện của họ. Đi nhiều nơi giúp Giang nhận ra trong xã hội đang chuyển mình, luôn có những nhóm người ưu thế và yếu thế. Song điều đáng trân trọng là ai cũng đang nỗ lực sống và vươn lên trong dòng chảy ấy. Do đó, Giang kiên định với con đường chia sẻ và phụng sự xã hội, cố gắng mang lại giá trị cho cộng đồng càng nhiều càng tốt. Anh không ngần ngại mở rộng dự án cộng đồng vì biết ngoài thiếu điều kiện học, giới trẻ bây giờ phải đối diện với áp lực khác về năng lực. Những buổi workshop hấp dẫn không chỉ phổ biến ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Thái mà còn nhiều kỹ năng mềm sẽ tiếp tục được triển khai sôi nổi trong thời gian tới.



