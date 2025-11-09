Khát vọng tri thức

Không chọn đường thẳng, Vũ Hải Trường (Lâm Đồng) đi qua nhiều lĩnh vực từ văn, vật lý, kỹ thuật hóa học, rồi đến chính sách công, khoa học dữ liệu. Hành trình ấy không phải để sở hữu thật nhiều tấm bằng, mà để hiểu rõ điều mình yêu: học - quá trình liên tục đi, sai, dừng lại, học lại và trưởng thành. Chàng trai 9X tin rằng "quan trọng nhất là được học trong hạnh phúc, khi phía sau là gia đình gửi gắm niềm tin, chứ không phải áp lực thành tích".

Sẵn sàng đối diện thử thách

Tuổi thơ của Trường không gắn với điều kiện đủ đầy song có một "kim chỉ nam" mà cha mẹ - những người chưa học hết cấp II, cấp III - âm thầm trao cho anh: giáo dục. Vì vậy, Trường chưa từng dừng lại ở một điểm đến. Điều anh yêu không hẳn là một nghề cụ thể, mà là cảm giác được học, được tích lũy nội lực. Từ cậu học sinh giỏi văn hồi cấp II, rồi chuyển sang vật lý, hóa học, đến lúc tự học tiếng Quảng Đông khi sinh sống ở Hồng Kông (Trung Quốc), anh luôn chọn thử sức thay vì e dè. Trường từng mua toàn bộ sách giáo khoa từ lớp 6 đến lớp 12 để đọc lại. "Trước đây tôi học để thi, giờ học để hiểu. Học là học, học lại và dám xóa bỏ điều cũ để đón điều mới" - anh nhấn mạnh.

Có thời điểm trước dịch COVID-19, công việc của Trường ổn định nhưng tương lai mù mịt. Anh thấy mình cứ trôi đi, không sai nhưng cũng không thực sự sống. Sau thời gian làm việc với các đối tác quốc tế, anh nhận ra rằng chỉ giỏi một chuyên môn sẽ biến con người thành "ốc vít trong cỗ máy lớn". Vì thế, Trường chọn cách hiểu sâu hơn về văn hóa, lịch sử, con người, không chỉ để làm việc tốt hơn, mà để sống sâu hơn. Bởi con người không sinh ra chỉ để làm việc.

Nhiều bạn trẻ sợ bị bỏ lại phía sau, sợ thua kém khi người khác giàu nhanh, thành công sớm và mắc kẹt giữa 2 lựa chọn - "thành công" và "hạnh phúc". Muốn đủ dũng cảm để rẽ hướng, thứ cần mang theo không chỉ là ước mơ, mà là kỹ năng và nền tảng vững chắc. "Khi ấy, ta sẽ không còn sợ lạc đường. Bởi điều quan trọng nhất, không phải là đi thật nhanh, mà là đi đúng với chính mình" - Trường nói.

Vũ Hải Trường (đứng giữa) trong ngày ra mắt cuốn sách hơn 200 trang mang tên “Cuba - Đi lạc trong vòng tay thân ái”. Ảnh: TUẤN KHÔI

Đi xa để trưởng thành

Từ cảm giác lạc lối của thanh xuân, Trường sáng lập "Youth Talk Sâu" - nơi người trẻ được nói, được lắng nghe và chữa lành. Từ vài chục người trong buổi đầu, dự án dần lan tỏa tới hàng ngàn bạn trẻ, chạm vào những chủ đề khó như bản ngã, tự do hay tổn thương cảm xúc. Dự án được Đại học Fulbright Việt Nam trao học bổng Community Change-Maker (Những người kiến tạo thay đổi cộng đồng).

Trường cũng tham gia nhiều dự án với mục tiêu phụng sự xã hội về công nghệ nông nghiệp, sức khỏe sinh sản, phòng chống bạo lực, bảo vệ môi trường… Anh cùng đội nhóm từng xây nhà tình thương, đưa thanh niên quốc tế về vùng quê sửa trường, dọn vệ sinh, tổ chức các buổi trò chuyện về sức khỏe tinh thần.

Càng lúc, Trường càng thấm thía sâu sắc rằng: điều quan trọng không phải đi thật nhanh, mà chọn được lối đi phù hợp bản thân mình. Trường không giới hạn mình trong mục tiêu điểm số hay "tiêu chuẩn" thành công của số đông. Anh học như một hành trình tự do - cho phép mình quên để học lại, được phép đi lạc để tìm thấy điều có ý nghĩa hơn đích đến.

Hiện nay, dù giữ nhiều vị trí như Quản lý chương trình của Đại học Arizona tại Việt Nam, Giám đốc Peacework Vietnam, đại diện tuyển sinh Đại học Hồng Kông hay host của một podcast nổi tiếng..., Trường vẫn chỉ nhận mình là người "đang học tiếp". Niềm tin yêu của mẹ cha chính là ngôi sao chỉ đường để dù đi xa đến đâu, giữa những vai trò và hành trình khác nhau, Trường biết mình đang đi vì điều gì và vì ai.

Hải Trường đến Cuba không đặt nặng kế hoạch, chỉ mang theo trái tim rộng mở và trở về với suy ngẫm về tình người nơi đất xa, về sự kiên cường của người Cuba giữa thiếu thốn và về cách họ vẫn cho đi ngay cả khi chẳng có gì nhiều.

Những trải nghiệm giúp Trường tin rằng học không chỉ nằm trong sách vở hay tấm bằng, mà còn ở cách ta nhìn, cảm và đối thoại với thế giới

Niềm vui từ những chuyến đi, với Trường, không ồn ào như cảm giác bán được một căn nhà khi anh còn làm kinh doanh, nhưng đọng lâu hơn trong lòng. Cuba là hành trình như vậy. Hai tuần trên hòn đảo Caribe đã trở thành chất liệu để anh viết cuốn sách "Cuba - Đi lạc trong vòng tay thân ái", xuất bản đúng dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba. Chuyến đi bắt đầu trong lúc anh đang học tại Boston (Mỹ), xuất phát ngẫu hứng và không lịch trình cố định. Ở một đất nước thường xuyên mất điện, thiếu thốn, Trường viết vào ban đêm - chỉ có tiếng quạt trần, ánh sáng của máy tính và cảm giác "không thể không viết". Anh hiểu rằng không nhiều người đến Cuba và càng ít người chạm được vào tâm tư của người dân nơi đây. Vì vậy, thay vì chỉ miêu tả cảnh đẹp, anh ghi lại những điều đáng chiêm nghiệm sâu xa, về khó khăn, sự tử tế và niềm hy vọng của mọi người. Với Trường, trải nghiệm đáng quý nhất ở mỗi chuyến đi không phải là chụp ảnh check-in, mà là sự thay đổi trong trái tim. Và chỉ khi dám bước ra khỏi vùng an toàn, ta càng nhìn rõ phần tử tế, ấm áp của thế giới và của chính mình.



