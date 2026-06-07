Khát vọng vươn xa

Khuất Hồng Trúc Vy (22 tuổi, sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành) theo đuổi mục tiêu thay đổi nhận thức cộng đồng về giá trị của chất thải nông nghiệp. Cô dẫn đầu nhóm bạn dành 2 năm nghiên cứu, thực hiện dự án "Green Choice - Bộ sản phẩm tuần hoàn từ sầu riêng".

Bằng cách tận dụng tài nguyên bản địa, dự án “Green Choice” chứng minh rằng “chất thải hôm nay có thể trở thành tài nguyên của ngày mai”

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT), với sản lượng sầu riêng tươi khoảng 1,5 triệu tấn/năm và kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đông lạnh khoảng 300 triệu USD (năm 2025), Việt Nam thường đối mặt với khối lượng vỏ thải khổng lồ, ước tính lên tới 300.000 - 450.000 tấn/năm. Loại phế phẩm này mất cả năm mới phân hủy hết, gây ô nhiễm và chi phí xử lý lên đến 800.000 đồng/tấn. Quan sát những đống vỏ sầu riêng chất ngổn ngang, Vy đặt câu hỏi "vì sao loại phụ phẩm lớn đến vậy lại không thể trở thành tài nguyên?". Trăn trở ấy được Vy hiện thực hóa thành dự án tạo nguồn lực cho nông nghiệp bền vững. Vy đã mang câu chuyện tái sinh phụ phẩm nông nghiệp chinh phục thành công 12 cuộc thi khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước, ghi dấu bằng hàng loạt thành tích ấn tượng. "Green Choice" đoạt giải nhì cuộc thi ASEAN - China - India Youth Leader Summit Vietnam hồi cuối năm 2025 và là một trong các gương mặt đại diện Việt Nam tham gia tranh tài vòng quốc tế tổ chức tại Hội nghị Thượng đỉnh Singapore. Dự án còn được trao giải nhì Dự án xanh - Sáng kiến tái chế - Giải pháp tuần hoàn do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao và Trung tâm BSA phối hợp tổ chức đồng thời vào Top 20 Bán kết Supernova tại GITEX Asia - Expand North Star 2025 ở Singapore. Đây được đánh giá là "mô hình tuần hoàn đúng nghĩa" vì đã khép kín toàn bộ chu trình, mang lại giá trị kinh tế đồng thời bảo vệ môi trường.

Trúc Vy khao khát có thêm những dự án hay, mở ra hướng phát triển bền vững và giảm thiểu áp lực môi trường cho nền nông nghiệp Việt Nam

Giá trị cốt lõi của "Green Choice" là sáng kiến tái chế vỏ sầu riêng thành giá thể hữu cơ (vật liệu có nguồn gốc tự nhiên có khả năng phân hủy hoặc duy trì cấu trúc ổn định, đóng vai trò làm môi trường sống thay thế đất trồng truyền thống); cung cấp dinh dưỡng, giữ ẩm và giúp rễ cây phát triển tối ưu. Điều khó nhất là làm sao tối ưu thời gian phân hủy vỏ sầu riêng. Sau nhiều lần nghiên cứu, Vy phân lập từng chủng vi sinh để xác định đâu là chủng có hiệu quả, đâu là chủng gây phản ứng ngược. "Do không có mẫu tham chiếu nên mọi thứ phải bắt đầu từ con số 0, từ ghi chép, thử nghiệm, loại trừ và lặp lại cho đến khi ra được thành phẩm tốt nhất" - Vy kể. Phần vỏ được xử lý bằng chế phẩm vi sinh Duriobio, giúp phân hủy hữu cơ đặc hiệu, cải thiện đất và hỗ trợ trồng trọt bền vững.

"Green Choice" còn chứng minh khả năng mở rộng quy mô. Hiện bộ sản phẩm được thử nghiệm thành công và đang ứng dụng tại nhiều nhà vườn trồng cây ăn trái khu vực Tây Nam Bộ, nhận phản hồi tích cực khi giá thể hữu cơ giúp đất tơi xốp hơn, cây khỏe, ra trái đều và chất lượng cải thiện rõ rệt. Bài toán lãng phí hàng trăm tấn vỏ sầu riêng bỏ đi mỗi năm nay đã có lời giải phù hợp, nông dân có thêm sinh kế, mang lại giá trị kép cho kinh tế tuần hoàn và môi trường.