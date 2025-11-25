Khấu trừ tối đa 30% lương để cưỡng chế xử phạt vi phạm từ năm 2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Khấu trừ tối đa 30% lương để cưỡng chế xử phạt vi phạm từ năm 2026

G.Nam

(NLĐO) - Nghị định mới quy định rõ cách khấu trừ lương, thu nhập để cưỡng chế người chậm thi hành quyết định xử phạt, áp dụng từ ngày 1-1-2026

Nghị định 296/2025/NĐ-CP của Chính phủ về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, trong đó quy định rõ cách xác minh, ra quyết định và tỉ lệ khấu trừ lương, thu nhập đối với cá nhân chậm thi hành quyết định xử phạt.

Đây là nghị định thay thế Nghị định 166/2013/NĐ-CP, bổ sung nhiều quy định chặt chẽ về trách nhiệm cung cấp thông tin và mức khấu trừ nhằm nâng cao hiệu quả cưỡng chế.

Ai bị áp dụng biện pháp khấu trừ thu nhập?

Theo nghị định, việc cưỡng chế khấu trừ một phần lương hoặc thu nhập áp dụng với hai nhóm đối tượng: (1) Cán bộ, công chức, viên chức; người thuộc lực lượng vũ trang; người làm việc trong tổ chức cơ yếu; người lao động hưởng lương hoặc thu nhập tại cơ quan, đơn vị, tổ chức; người làm việc theo mùa vụ, thời vụ; (2) Cá nhân đang hưởng chế độ hưu trí.

Quy định này nhằm bao quát cả nhóm người đang lao động lẫn người đã nghỉ hưu nhưng còn nghĩa vụ thi hành quyết định xử phạt.

Quy trình xác minh thu nhập 

Cá nhân bị cưỡng chế phải cung cấp thông tin về lương, thu nhập, mức hưởng lương hưu trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu. Song song đó, người có thẩm quyền cưỡng chế cũng tiến hành xác minh thông tin và lập biên bản xác minh để làm căn cứ ra quyết định.

Khấu trừ tối đa 30% lương để cưỡng chế xử phạt vi phạm từ 2026 - Ảnh 1.

Từ đầu năm 2026 sẽ áp dụng khấu trừ lương tối đa 30% và 50% thu nhập khác đối với người chậm thi hành quyết định xử phạt

Trường hợp quá thời hạn thi hành quyết định xử phạt mà cá nhân chưa chấp hành, cơ quan có thẩm quyền sẽ gửi văn bản yêu cầu cá nhân, đơn vị quản lý lương hoặc các tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp thông tin trong vòng 3 ngày làm việc. Các bên liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin được cung cấp.

Ra quyết định cưỡng chế 

Sau khi xác minh xong, trong 2 ngày làm việc, người có thẩm quyền phải ban hành quyết định cưỡng chế khấu trừ lương hoặc thu nhập. Quyết định phải nêu rõ: số tiền bị khấu trừ, lý do khấu trừ, tên đơn vị quản lý thu nhập, tài khoản Kho bạc Nhà nước nhận tiền, thời gian thực hiện…

Trong trường hợp cần xác minh đồng thời cả tiền và tài sản của cá nhân, tổ chức, thời hạn ra quyết định cưỡng chế được tính từ thời điểm thông tin đầy đủ được xác định.

Khấu trừ tối đa 30% lương và 50% thu nhập khác

Nghị định quy định mức khấu trừ cụ thể để bảo đảm tính răn đe nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến điều kiện sinh hoạt tối thiểu của cá nhân bị cưỡng chế và người phụ thuộc:

Đối với tiền lương, lương hưu: mức khấu trừ mỗi lần không quá 30% số tiền thực nhận hằng tháng (sau khi trừ các khoản bảo hiểm và thuế thu nhập cá nhân). Đối với các khoản thu nhập khác: mức khấu trừ mỗi lần không quá 50% tổng thu nhập hằng tháng.

Việc khấu trừ có thể tiến hành nhiều lần cho đến khi cá nhân hoàn tất nghĩa vụ nộp tiền theo quyết định xử phạt. Các quyết định cưỡng chế đã ban hành hoặc đã thi hành xong trước ngày 1-1-2026, nếu còn khiếu nại sẽ được giải quyết theo Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định 166/2013/NĐ-CP.

Nghị định 296/2025/NĐ-CP được đánh giá là bước hoàn thiện quan trọng trong hệ thống pháp luật xử lý vi phạm hành chính, đồng thời tăng tính khả thi, minh bạch và hiệu quả trong công tác cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt.

Tin liên quan

Cách khấu trừ lương cho đúng

Cách khấu trừ lương cho đúng

Nhiều khoản khấu trừ lương phát sinh trong thực tiễn nhưng pháp luật không quy định khiến doanh nghiệp lúng túng

Công chức có hành vi vi phạm lần đầu có thể bị buộc thôi việc

(NLĐO) - ĐIều 11 Nghị định 172/2025/NĐ-CP thì hình thức kỷ luật buộc thôi việc áp dụng đối với công chức có hành vi vi phạm thuộc một trong các trường hợp sau:

Siết chặt vi phạm nhà ở xã hội, đề xuất phạt đến 300 triệu đồng

(NLĐO) - Bộ Xây dựng đề xuất tăng mạnh mức phạt với hàng loạt vi phạm trong giao dịch nhà ở xã hội, có hành vi bị phạt đến 300 triệu đồng

xử phạt vi phạm xử phạt vi phạm hành chánh người lao động khấu trừ lương 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo