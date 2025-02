Khe co giãn trên cao tốc QL45 - Nghi Sơn bị bung bật làm xe ôtô nổ lốp, chủ đầu tư nói gì?

Khe co giãn trên cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn đoạn qua xã Trung Chính, huyện Nông Cống bị bung bật khỏi mặt đường khiến ô tô nổ lốp khi đi qua

Liên quan đến sự cố hỏng khe co giãn trên tuyến chính cao tốc Bắc - Nam đoạn QL45 - Nghi Sơn, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Giám đốc điều hành dự án QL45-Nghi Sơn (thuộc Ban Quản lý dự án 2 - Bộ GTVT), cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện trách nhiệm bảo hành công trình theo hợp đồng ký kết, khẩn trương khắc phục vị trí khe co giãn hỏng, bảo đảm cho phương tiện lưu thông an toàn và cử cán bộ trực tiếp vào hiện trường làm việc với các bên liên quan, đánh giá nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án 2, đánh giá ban đầu, thời gian qua, đặc biệt là cao điểm Tết Nguyên đán, lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến tăng cao, trong đó có cả các phương tiện trọng tải lớn (trên 10 tấn) làm cho bu lông khe co giãn bị lỏng.

Trong quá trình bảo trì dự án, bất cập tại khe co giãn gặp sự cố đã được đơn vị thi công phát hiện và xử lý nhưng chưa tìm được hướng khắc phục triệt để. Đơn vị sẽ cùng tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, nhà thầu đưa ra phương án xử lý dứt điểm.

Lốp xe ô tô của anh Đ. bị nổ, bung gãy cả vành xe

"Các bên đang xem xét việc thay khe co giãn mới. Ban sẽ yêu cầu các đơn vị rà soát tổng thể các hạng mục trên tuyến, trong đó có các vị trí khe co giãn, bảo đảm an toàn, chất lượng tuyệt đối cho người dân lưu thông"- ông Quỳnh nói.

Để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến cao tốc khi sửa chữa khe co giãn bị bung bật, chủ đầu tư sẽ đề nghị nhà thầu thực hiện một trong hai phương án: Nhà thầu thi công tự đảm bảo an toàn giao thông hoặc thuê đơn vị vận hành khai thác tuyến đảm bảo an toàn giao thông từ xa.

Ông Trần Quang Thanh, Giám đốc Khu Quản lý đường bộ II, cho biết dịp Tết Nguyên đán vừa qua, lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc QL45 - Nghi Sơn tăng đột biến với ngày thường.

Ông Thanh cho biết đơn vị đã phát hiện khe co giãn trên mố phía Bắc cầu sông Nhơm (Km341+182) trên tuyến cao tốc QL45 - Nghi Sơn bị bung lúc 18 giờ 30 ngày 6-2.

Ngay sau đó, Khu QLĐB II đã chỉ đạo đơn vị VEC O&M vá dập tạm thời bằng cấp phối đá dăm trộn xi-măng. Khu Quản lý đường bộ III cũng đồng thời thông tin để Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo Bộ GTVT chỉ đạo chủ đầu tư có phương án xử lý.

Trước đó, một số ô tô khi lưu thông trên tuyến cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn qua Thanh Hóa đã bị nổ lốp khi đi qua khe co giãn bị bung bật Theo phản ánh của anh B.Q.Đ. (quê tỉnh Thái Bình) vào khoảng 17 giờ 40 ngày 6-2, anh điều khiển ô tô BKS 17A-45xx trên cao tốc theo hướng Thanh Hóa - Ninh Bình, khi tới Km341+080 (đoạn qua xã Trung Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) thì bất ngờ ô tô gặp sự cố nổ cả 2 lốp xe. Ngay sau đó, anh Đ. xuống kiểm tra và phát hiện khe co giãn trên cao tốc bị bung bật, đó có thể là nguyên nhân khiến ô tô của anh đi vào các đinh vít dẫn tới sự cố nổ lốp. Cũng theo anh Đ., ngoài xe của anh còn có 3 xe khác bị thủng lốp khi đi qua khe co giãn bị bung bật.