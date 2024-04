Khen thưởng 5 người vây bắt kẻ cướp tại tiệm vàng

Ngày 15-4, ông Lê Thành Út - Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An - có cuộc gặp mặt và khen thưởng nóng, động viên tinh thần lực lượng nòng cốt, dân phòng khu phố cùng những người dân đã tích cực, chủ động tham gia vây bắt tội phạm cướp giật tài sản, trả lại cho chủ tiệm vàng.



Chủ tịch UBND huyện Bến Lức (bìa trái) và lãnh đạo Công an huyện khen thưởng cho 5 người vây bắt kẻ cướp tại tiệm vàng

Công an huyện Bến Lức bàn giao lại tài sản cho chủ tiệm vàng bị cướp giật

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức đã trao tặng giấy khen và thưởng "nóng" 5 triệu đồng cho 4 người dân và anh Nguyễn Văn Hiếu (bảo vệ dân phòng).

Sau lễ tuyên dương và khen thưởng, Công an huyện Bến Lức tiến hành bàn giao lại tài sản cho chị Nguyễn Thị Hồng Vân (chủ tiệm vàng Kim Bảo Yến).

Trước đó, vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 14-4, Nguyễn Hữu Thoại (SN 1990; thường trú xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) chạy xe máy từ TP HCM đến địa bàn huyện Bến Lức và ghé vào tiệm vàng Bảo Yến ở khu phố 8, thị trấn Bến Lức.

Tại đây, Thoại hỏi mua 1 chiếc lắc khoảng 3 chỉ vàng loại 24K. Nghe vậy, chủ tiệm lấy vàng ra cho Thoại xem và sau đó Thoại đồng ý mua.

Clip Người dân vây bắt kẻ cướp tại tiệm vàng

Tuy nhiên, ngay sau đó, Thoại liền cướp giật lấy số vàng này trên tay chủ tiệm rồi bỏ chạy ra ngoài.

Chủ tiệm vàng tri hô cướp. Lúc này, anh Hiếu đang được Công an thị trấn Bến Lức phân công xuống địa bàn kiểm tra tình hình tại kho phế liệu, đã nhanh chóng cùng người dân đuổi theo tên cướp.

Người dân vây bắt kẻ cướp giật tại tiệm vàng

Anh Hiếu đã quật ngã tên cướp và cùng chủ tiệm vàng với 3 người dân khống chế Thoại, giao công an huyện xử lý.

Theo thượng tá Trương Nhật Minh, Trưởng Công an huyện Bến Lức, qua vụ việc này cho thấy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn ngày càng lan tỏa. Việc người dân nêu cao tinh thần và chủ động đấu tranh với tội phạm sẽ góp phần phát hiện, bắt giữ kịp thời các đối tượng phạm tội, giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn.