Khen thưởng đột xuất ê-kíp phẫu thuật của 2 bệnh viện thực hiện thông tim thai xuyên tử cung

Lãnh đạo TP HCM khen thưởng đột xuất ê-kíp phẫu thuật thông tim qua tử cung cứu bào thai bị dị tật tim bẩm sinh nặng

Ngày 5-1, tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ của ngành y tế TP HCM năm 2024, lãnh đạo TP HCM đã tặng bằng khen và khen thưởng đột xuất cho ê-kíp 2 bệnh viện gồm Từ Dũ và Nhi đồng 1 vì thông tim xuyên tử cung cứu bào thai bị dị tật tim bẩm sinh. Đây cũng là kỹ thuật lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam.



Ê-kíp bác sĩ 2 bệnh viện gồm Nhi đồng 1 và Từ Dũ can thiệp phẫu thuật cho bào thai thành công

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, đánh giá cao sự nỗ lực và trình độ chuyên môn của ê-kip 2 bệnh viện đã thực hiện ca thông tim xuyên tử cung cứu sống bào thai dị tật tim bẩm sinh nặng. Đây là một bước tiến mới về kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm các nước phát triển trong khu vực.

"Thành công này cho thấy công tác đào tạo, chất lượng chuyên môn của ngành y tế ngày càng nâng cao, giúp TP HCM từng bước thành trở thành Trung tâm chăm sóc sức khoẻ khu vực ASEAN" – Phó Chủ tịch UBND TP HCM nói và bày tỏ lòng tri ân với tập thể y, bác sĩ. Đồng thời, mong muốn tiếp tục được khen thưởng nhiều ê-kip hơn, nhiều ca bệnh đặc biệt thành công hơn.

TS-BS Đỗ Nguyên Tín, Phó Trưởng Khoa Tim mạch, Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết trước đây, những ca bệnh như trường hợp cũng thường gặp. Tuy nhiên, thời điểm đó, chưa đủ điều kiện để thực hiện. Do đó, khi tiếp nhận trường hợp trên với đầy đủ dụng cụ, tay nghề đã được huấn luyện nên ê-kíp quyết định thực hiện.

Theo bác sĩ Tín, đây là trường hợp đầu tiên tại Việt Nam được thực hiện kỹ thuật thông tim ngay trong bụng mẹ. Khó khăn lớn nhất là bào thai đang ở trong bụng mẹ và không nằm im, bác sĩ không thể thấy được mạch máu ở đâu. Do đó, quá trình can thiệp, bác sĩ phải đâm kim 1 đường dài, qua thành bụng, xuyên qua tử cung, xuyên qua thành ngực em bé tới tim mới can thiệp được. Trong khi đó, tim bào thai quá nhỏ, tương đương trái dâu tây.

Mặc dù có rất nhiều nguy cơ, nhưng ê-kíp vẫn quyết định can thiệp sớm. Bởi trường hợp này, nếu để lâu thì nặng, thai có thể chết lưu, nhẹ hơn thì có thể sinh ra được lúc đó trái tim bị hư rồi, mình phải mổ can thiệp nhiều thứ, sau này sẽ không trở lại bình thường được. Còn nếu mà làm sớm thì trong bào thai có tế bào gốc có thể tự sửa chữa. Làm sớm quá cũng không được mà trễ quá cũng không được, cần phải đúng thời điểm.

BS-CK2 Trịnh Nhựt Thư Hương, Trưởng Khoa Chăm sóc trước sinh, Bệnh viện Từ Dũ, cho biết thai phụ nhập viện với chẩn đoán có bào thai mắc dị tật bẩm sinh, không có lỗ van động mạch phổi, thiểu sản thất phải, nguy cơ tử vong trong bụng mẹ. Do đó, sau khi tiếp nhận theo dõi, ê-kíp ghi nhận sự bất thường, tim thai trở nặng bệnh viện. Vì vậy, ê-kíp Bệnh viện Từ Dũ hội chẩn với Bệnh viện Nhi Đồng 1 về trường hợp này khi thai 32 tuần 5 ngày.

Sau hội chẩn các bác sĩ nhận định, đây là ca rất phức tạp. Nếu không can thiệp bào thai để nong van động mạch phổi thì khả năng cao em bé sẽ mất trong bụng mẹ. Nếu cho sinh ngay thì khả năng thai nhi sẽ tử vong khi sinh ra, do non tháng kèm bệnh tim nặng.