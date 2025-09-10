Khen thưởng nhiều điển hình tiên tiến Yến Sào Khánh Hòa

Sáng 10-9, Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2025–2030. Hội nghị đã báo cáo tổng kết phong trào thi đua khen thưởng 5 năm qua, đồng thời phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025–2030.

Đầu tư công nghệ – xanh hóa sản xuất

Giai đoạn 2020 – 2025 là chặng đường đầy thử thách với Công ty Yến sào Khánh Hòa. Doanh nghiệp đối diện biến đổi khí hậu, nạn săn bắt chim yến trái phép, tình trạng hàng giả tràn lan, suy thoái kinh tế toàn cầu và đặc biệt là tác động nặng nề của đại dịch Covid-19.

Tuy vậy, tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty đã kiên định phương châm "Khó khăn nào cũng vượt qua", biến thách thức thành cơ hội. Nhờ quyết liệt điều hành và tinh thần trách nhiệm cao, doanh thu và lợi nhuận liên tục tăng trưởng. 5 năm qua, tổng doanh thu đạt gần 13.000 tỉ đồng. Riêng 7 tháng đầu năm 2025, doanh thu hợp nhất đạt 2.240 tỉ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Doanh thu theo kế hoạch UBND tỉnh giao cũng đạt 1.770 tỉ đồng, tăng 31%.

Đặc biệt, cuối năm 2023, Công ty trở thành một trong những doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đủ điều kiện xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, ký hợp đồng lớn với các tập đoàn uy tín như Đồng Nhân Đường, Nhất Tâm Đường. Đây được xem là bước ngoặt chiến lược, mở rộng cánh cửa cho thương hiệu yến sào Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen cho các tập thể điển hình tiên tiến Công ty Yến Sào Khánh Hòa

Không chỉ duy trì đà tăng trưởng, Công ty Yến sào Khánh Hòa còn tiên phong trong chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử, chăm sóc khách hàng trực tuyến và ứng dụng IoT, AI trong quản lý nhà yến.

Trong hai năm 2023 – 2024, nhiều dự án lớn đã hoàn thành như Nhà máy chế biến nước yến sào Sanvinest Khánh Hòa, Nhà máy chế biến đặc sản yến sào hiện đại. Đến nay, doanh nghiệp sở hữu 7 nhà máy đạt chuẩn quốc tế, cho ra đời hơn 60 dòng sản phẩm cao cấp, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

Sản phẩm yến sào Khánh Hòa xuất khẩu chính ngạch đi Trung Quốc

Đặc biệt, các sản phẩm mới như nước yến Sanest, Sanvinest tăng hàm lượng yến hay nước Sanna ion kiềm đã được người tiêu dùng đón nhận tích cực. Tất cả nhà máy đều vận hành theo mô hình sản xuất xanh: tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, dùng bao bì sinh học và không chất bảo quản. Đây là bước đi thể hiện cam kết phát triển bền vững, hài hòa giữa lợi ích kinh tế và trách nhiệm cộng đồng.

Hiện sản phẩm Yến sào Khánh Hòa có mặt tại 34 tỉnh, thành trong nước, xuất khẩu đến hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Doanh thu xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2025 đạt trên 2 triệu USD, chứng minh nỗ lực mở rộng thị trường toàn cầu.

Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Trong giai đoạn 2020 – 2025, phong trào thi đua tại Công ty đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần duy trì tăng trưởng, phát triển thương hiệu Sanest và Sanvinest, mở rộng thị trường Mỹ, Nhật Bản, Canada, Úc… với tổng doanh thu xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 1,63 triệu USD.

Bên cạnh đó, Công ty tổ chức nhiều chương trình tri ân khách hàng, đóng góp gần 36 tỉ đồng cho công tác an sinh xã hội, xây dựng gần 100 căn nhà tình nghĩa, chăm lo đời sống cho hơn 4.000 lao động.

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất cho Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa; Huân chương Lao động hạng Ba cho Công ty CP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa và một cá nhân; 35 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cùng nhiều cờ thi đua, bằng khen của UBND tỉnh và các Bộ, ngành.

Ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, tặng bằng khen cho các cá nhân xuất sắc, điển hình tiên tiến Công ty Yến Sào Khánh Hòa

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến của Công ty Yến Sào Khánh Hòa

Hội nghị công bố các quyết định khen thưởng của UBND tỉnh Khánh Hòa đối với 7 tập thể, 15 cá nhân; Công ty Yến sào Khánh Hòa tặng giấy khen cho 11 tập thể và 45 cá nhân.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trịnh Thị Hồng Vân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa – nhấn mạnh: "Đại hội Điển hình tiên tiến là dịp quan trọng để cùng nhìn lại kết quả đã đạt được, đồng thời lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước đến từng cán bộ, công nhân viên. Giai đoạn tới, toàn Công ty quyết tâm đoàn kết, đổi mới sáng tạo, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn tài nguyên yến sào, đưa thương hiệu Yến sào Khánh Hòa vươn tầm thế giới".

Bước vào giai đoạn 2025–2030, Công ty xác định đẩy mạnh thi đua theo hướng: Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xanh hóa sản xuất, phát triển bền vững nguồn tài nguyên yến sào, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường quốc tế, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, chăm lo đời sống người lao động, khuyến khích sáng kiến và nhân rộng điển hình tiên tiến.