Khen thưởng nhiều điển hình tiên tiến Yến Sào Khánh Hòa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền

Khen thưởng nhiều điển hình tiên tiến Yến Sào Khánh Hòa

Tin, ảnh: Kỳ Nam

(NLĐO)- UBND tỉnh Khánh Hòa khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân Công ty Yến Sào Khánh Hòa tại Hội nghị Điển hình tiên tiến 2025-2030

Sáng 10-9, Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2025–2030. Hội nghị đã báo cáo tổng kết phong trào thi đua khen thưởng 5 năm qua, đồng thời phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025–2030.

Đầu tư công nghệ – xanh hóa sản xuất

Giai đoạn 2020 – 2025 là chặng đường đầy thử thách với Công ty Yến sào Khánh Hòa. Doanh nghiệp đối diện biến đổi khí hậu, nạn săn bắt chim yến trái phép, tình trạng hàng giả tràn lan, suy thoái kinh tế toàn cầu và đặc biệt là tác động nặng nề của đại dịch Covid-19.

Tuy vậy, tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty đã kiên định phương châm "Khó khăn nào cũng vượt qua", biến thách thức thành cơ hội. Nhờ quyết liệt điều hành và tinh thần trách nhiệm cao, doanh thu và lợi nhuận liên tục tăng trưởng. 5 năm qua, tổng doanh thu đạt gần 13.000 tỉ đồng. Riêng 7 tháng đầu năm 2025, doanh thu hợp nhất đạt 2.240 tỉ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Doanh thu theo kế hoạch UBND tỉnh giao cũng đạt 1.770 tỉ đồng, tăng 31%.

Đặc biệt, cuối năm 2023, Công ty trở thành một trong những doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đủ điều kiện xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, ký hợp đồng lớn với các tập đoàn uy tín như Đồng Nhân Đường, Nhất Tâm Đường. Đây được xem là bước ngoặt chiến lược, mở rộng cánh cửa cho thương hiệu yến sào Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Khen thưởng nhiều điển hình tiên tiến Yến Sào Khánh Hòa- Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen cho các tập thể điển hình tiên tiến Công ty Yến Sào Khánh Hòa

Không chỉ duy trì đà tăng trưởng, Công ty Yến sào Khánh Hòa còn tiên phong trong chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử, chăm sóc khách hàng trực tuyến và ứng dụng IoT, AI trong quản lý nhà yến.

Trong hai năm 2023 – 2024, nhiều dự án lớn đã hoàn thành như Nhà máy chế biến nước yến sào Sanvinest Khánh Hòa, Nhà máy chế biến đặc sản yến sào hiện đại. Đến nay, doanh nghiệp sở hữu 7 nhà máy đạt chuẩn quốc tế, cho ra đời hơn 60 dòng sản phẩm cao cấp, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

Khen thưởng nhiều điển hình tiên tiến Yến Sào Khánh Hòa- Ảnh 2.

Sản phẩm yến sào Khánh Hòa xuất khẩu chính ngạch đi Trung Quốc

Đặc biệt, các sản phẩm mới như nước yến Sanest, Sanvinest tăng hàm lượng yến hay nước Sanna ion kiềm đã được người tiêu dùng đón nhận tích cực. Tất cả nhà máy đều vận hành theo mô hình sản xuất xanh: tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, dùng bao bì sinh học và không chất bảo quản. Đây là bước đi thể hiện cam kết phát triển bền vững, hài hòa giữa lợi ích kinh tế và trách nhiệm cộng đồng.

Hiện sản phẩm Yến sào Khánh Hòa có mặt tại 34 tỉnh, thành trong nước, xuất khẩu đến hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Doanh thu xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2025 đạt trên 2 triệu USD, chứng minh nỗ lực mở rộng thị trường toàn cầu.

Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Trong giai đoạn 2020 – 2025, phong trào thi đua tại Công ty đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần duy trì tăng trưởng, phát triển thương hiệu Sanest và Sanvinest, mở rộng thị trường Mỹ, Nhật Bản, Canada, Úc… với tổng doanh thu xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 1,63 triệu USD.

Bên cạnh đó, Công ty tổ chức nhiều chương trình tri ân khách hàng, đóng góp gần 36 tỉ đồng cho công tác an sinh xã hội, xây dựng gần 100 căn nhà tình nghĩa, chăm lo đời sống cho hơn 4.000 lao động.

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất cho Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa; Huân chương Lao động hạng Ba cho Công ty CP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa và một cá nhân; 35 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cùng nhiều cờ thi đua, bằng khen của UBND tỉnh và các Bộ, ngành.

Khen thưởng nhiều điển hình tiên tiến Yến Sào Khánh Hòa- Ảnh 3.

Ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, tặng bằng khen cho các cá nhân xuất sắc, điển hình tiên tiến Công ty Yến Sào Khánh Hòa

Khen thưởng nhiều điển hình tiên tiến Yến Sào Khánh Hòa- Ảnh 4.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến của Công ty Yến Sào Khánh Hòa

Hội nghị công bố các quyết định khen thưởng của UBND tỉnh Khánh Hòa đối với 7 tập thể, 15 cá nhân; Công ty Yến sào Khánh Hòa tặng giấy khen cho 11 tập thể và 45 cá nhân.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trịnh Thị Hồng Vân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa – nhấn mạnh: "Đại hội Điển hình tiên tiến là dịp quan trọng để cùng nhìn lại kết quả đã đạt được, đồng thời lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước đến từng cán bộ, công nhân viên. Giai đoạn tới, toàn Công ty quyết tâm đoàn kết, đổi mới sáng tạo, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn tài nguyên yến sào, đưa thương hiệu Yến sào Khánh Hòa vươn tầm thế giới".

Bước vào giai đoạn 2025–2030, Công ty xác định đẩy mạnh thi đua theo hướng: Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xanh hóa sản xuất, phát triển bền vững nguồn tài nguyên yến sào, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường quốc tế, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, chăm lo đời sống người lao động, khuyến khích sáng kiến và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Tin liên quan

Yến sào Khánh Hòa vào Top 10 Thương hiệu Nổi tiếng ASEAN 2025

Yến sào Khánh Hòa vào Top 10 Thương hiệu Nổi tiếng ASEAN 2025

Yến sào Khánh Hòa vừa vinh dự đón nhận giải thưởng Top 10 Thương hiệu Nổi tiếng ASEAN 2025

Yến sào Khánh Hòa đạt doanh thu hợp nhất 1.800 tỉ đồng

(NLĐO) - Trong 6 tháng cuối năm, Công ty Yến sào Khánh Hòa tiếp tục ra mắt các sản phẩm mới, quyết tâm xây dựng thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế

Tăng cường bảo vệ thương hiệu Yến sào Khánh Hòa

(NLĐO)- Yến sào Việt Nam, nhất là thương hiệu Yến sào Khánh Hòa đang đối mặt với nạn hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng tràn lan, ảnh hưởng đến uy tín

tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị phong trào thi đua thi đua khen thưởng Yến sào Khánh Hòa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo