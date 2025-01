Khen thuởng tài xế Be lao vào can ngăn vụ ẩu đả trong đêm giao thừa ở trung tâm TP HCM

Ngày 2-1, Công an quận 1 (TP HCM) tổ chức khen thưởng đột xuất cho anh Hà Hữu Vinh (tài xế xe ôm công nghệ Be) bị đôi vợ chồng đánh trên đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé vào đêm 31-12-2024.

Đại tá Nguyễn Hải Phước, Trưởng Công an quận 1- trao giấy khen cho anh Hà Hữu Vinh.

Khoảng 23 giờ 30 ngày 31-12-2024, anh T.A.P. (30 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng) chạy xe máy chở vợ là chị H.N.L (28 tuổi) trên đường Lê Duẩn. Khi đến trước số 2B Lê Duẩn, phường Bến Nghé, anh P. thấy phía trước kẹt xe, nên có ý định quay đầu đi hướng khác.

Khi anh P. quay đầu thì Nguyễn Văn Dũng (56 tuổi) chạy xe máy chở theo Bùi Thị Ngọc Anh (54 tuổi) từ phía sau chạy tới, cản trở không cho anh P. quay xe và buông lời xúc phạm.

Xảy ra mâu thuẫn, Dũng lao vào đánh vợ chồng anh P. Thời điểm này chuẩn bị qua năm mới, lượng người và phương tiện rất đông, gây ùn tắc giao thông.

Trước sự việc trên, anh Vinh chở khách đi ngang qua, thấy sự việc bất bình đã đến can ngăn. Tuy nhiên, nam tài xế bị Dũng và Anh đánh tới tấp.

Công an quận 1 đánh giá cao hành động dũng cảm, không ngại hiểm nguy của a Dũng; khẳnh định đây là hành động đẹp của một công dân cần được lan tỏa trong xã hội. Do đó, Công an quận đã kịp thời đề xuất UBND quận 1 tặng giấy khen cho anh Vinh.