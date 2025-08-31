Khi bác sĩ trẻ tình nguyện về cơ sở

Vừa tốt nghiệp bác sĩ (BS) đa khoa và trải qua thời gian thực hành tại Bệnh viện Nhân Dân 115, thay vì tiếp tục con đường chuyên sâu như nhiều đồng nghiệp, BS Trịnh Thiện Tính tình nguyện về công tác tại Trạm Y tế phường Tân Sơn Nhì (TP HCM).

Hành trình ngược dòng

Quyết định về trạm y tế từng khiến mẹ anh phản đối. "Mẹ muốn em làm việc ở bệnh viện lớn để tay nghề vững hơn. Nhưng em chọn về trạm vì ở đây được gần người bệnh, được làm những gì em thấy ý nghĩa" - BS Tính chia sẻ.

Theo BS Tính, ở trạm y tế, anh được tiếp xúc trực tiếp với người dân mỗi ngày, được thăm khám, theo dõi những ca bệnh ban đầu. Ở đây có thể giúp anh sớm phát hiện những bệnh lý mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường và hướng dẫn bệnh nhân đến đúng chuyên khoa để điều trị kịp thời.

PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, tặng hoa cho BS Trịnh Thiện Tính (bên phải ngoài cùng) cùng 4 bác sĩ trẻ khác sau khi hoàn thành thực hành tại bệnh viện đa khoa gắn với trạm y tế tình nguyện về trạm y tế công tác

BS Tính cho rằng điểm khác biệt lớn nhất ở trạm y tế là sự gần gũi và đa dạng. Ở đây, BS không chỉ khám chữa bệnh mà còn đồng hành với bệnh nhân trong việc phòng bệnh, tiêm chủng, theo dõi sức khỏe người cao tuổi, những công việc tuy nhỏ nhưng lại đóng vai trò nền tảng trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

"Lúc ở bệnh viện, mình chỉ phụ trách một chuyên khoa và quản lý một nhóm bệnh nhất định. Nhưng ở trạm y tế, mỗi ngày là một câu chuyện khác, bệnh nhân đến với đủ loại triệu chứng, có thể là cao huyết áp, đái tháo đường, viêm hô hấp… Mình được khám, tầm soát, tư vấn ngay từ bước đầu. Từ đó, người bệnh có thể được điều trị sớm hoặc được hướng dẫn đúng tuyến chuyên khoa" - BS Tính bày tỏ.

Dù còn nhiều khó khăn, BS Tính vẫn tin tưởng vào tương lai của y tế cơ sở. Mong trạm y tế sẽ ngày càng phát triển, đủ điều kiện khám chữa bệnh tốt hơn. Người dân sẽ được chăm sóc sức khỏe ngay tại nơi mình sống, một cách đơn giản, gần gũi và hiệu quả nhất.

Giữa thời đại mà nhiều BS trẻ hướng đến bệnh viện trung ương, phòng mổ hiện đại hay các vị trí chuyên môn cao thì lựa chọn trở về trạm y tế của BS Tính là một hành trình ngược dòng. Nhưng chính sự khác biệt đó đã tạo nên một điều đáng quý: Một BS trẻ bước vào nghề với cái tâm vững vàng và một niềm tin bền bỉ vào y tế tuyến đầu.

Cũng giống như BS Tính, BS Nguyễn Thị Đài Trang thực hành tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 và vừa tốt nghiệp Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, đã lựa chọn trở về công tác tại Trung tâm Y tế TP Vũng Tàu (phường Tam Thắng), thay vì ở trung tâm thành phố.

Giống như nhiều sinh viên y khoa khác, Trang từng mơ ước sẽ trở thành BS nội trú, làm việc trong các bệnh viện tuyến cuối. Nhưng qua thời gian thực hành, chứng kiến tình trạng quá tải tại các bệnh viện lớn, BS Trang bắt đầu nhìn thấy rõ hơn vai trò của tuyến y tế cơ sở.

Trang tâm sự có thời điểm, một giường bệnh phải nằm 3-4 người. Trong khi đó, nhiều bệnh thông thường hoàn toàn có thể điều trị ngay tại trung tâm y tế. Phát triển được tuyến cơ sở sẽ giúp giảm tải cho tuyến trên, mà bệnh nhân cũng không cần phải đi xa. Bệnh viện lớn hay trung tâm y tế đều có cơ hội phát triển. Sau khi sáp nhập, các trung tâm y tế tuyến cơ sở đã có nhiều thay đổi tích cực, có phòng lưu bệnh, giường bệnh và nhiều chuyên khoa. Vì vậy, không chỉ làm ở bệnh viện lớn mới là con đường phát triển nghề nghiệp duy nhất.

Điều BS Trang mong mỏi nhất là được làm đúng chuyên môn, được tiếp tục học hỏi và góp phần nâng cao chất lượng y tế tại nơi mình sinh sống. "Chỉ cần người dân tin tưởng vào trạm y tế và đến khám sớm hơn là mình đã thành công rồi" - BS Trang nói.

Nâng cao khả năng thích ứng

Trước đây, nhiều BS trẻ được phân công về các trạm y tế thường chưa đủ kỹ năng thực hành, thiếu tự tin và ít tham gia hoạt động chuyên môn. Nhằm khắc phục tình trạng này, từ năm 2022, TP HCM đã triển khai Chương trình thực hành tại bệnh viện đa khoa kết hợp với trạm y tế, giúp BS trẻ được rèn luyện chuyên môn bài bản trong 12 tháng tại bệnh viện, đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề và sẵn sàng làm việc độc lập tại tuyến y tế cơ sở.

Chương trình không chỉ nâng cao năng lực chuyên môn cho các BS trẻ mà còn góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cho hệ thống y tế TP HCM, đặc biệt ở tuyến đầu. Đến nay, chương trình đã hoàn thành 3 khóa đào tạo và đang bước vào khóa thứ 4 với sự tham gia của 274 BS.

BS Trịnh Thiện Tính không giấu được niềm vui sau khi ký biên bản ghi nhớ tại Ngày hội việc làm ngành y tế năm 2025

Đáng chú ý, trong khóa này có 21 BS chủ động đăng ký về thực hành tại các trạm y tế ở Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), trong đó có 2 BS tình nguyện ra công tác tại Trạm Y tế đặc khu Côn Đảo - một trong những khu vực xa xôi và đầy thách thức.

Trước khi đến trạm y tế, tất cả BS đều được tập huấn kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Khóa 4 cũng đánh dấu lần đầu tiên áp dụng mô hình đào tạo luân phiên "6-3-3-3-3", tức 6 tháng đầu tại bệnh viện, tiếp theo là các đợt luân chuyển 3 tháng giữa bệnh viện và trạm y tế. Mô hình này giúp BS hiểu sâu hơn về hoạt động y tế ở cả tuyến cuối lẫn tuyến cơ sở, đồng thời nâng cao khả năng thích nghi với môi trường làm việc đa dạng.

Bên cạnh các BS tình nguyện, chương trình cũng ghi nhận 41 BS trẻ được phân công về công tác tại các trạm y tế ở khu vực xa trung tâm như Cần Giờ, Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn... Những khu vực này trước đây thường ít được lựa chọn do điều kiện làm việc khó khăn. Ngoài ra, Sở Y tế TP HCM còn tổ chức ngày hội việc làm nhằm kết nối các BS với các đơn vị y tế có nhu cầu tuyển dụng, giúp họ tìm được vị trí phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp.

Nhiều chính sách ưu đãi Các bệnh viện đào tạo thực hành sẽ hỗ trợ 100% học phí thực hành (tương đương 3 triệu đồng/tháng) cho các BS trẻ tham gia chương trình. Khi công tác tại trạm y tế, BS sẽ được hỗ trợ sinh hoạt phí 10 triệu đồng/tháng (theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND của HĐND thành phố). BS hoàn thành chương trình thực hành sẽ được Sở Y tế cấp giấy phép hành nghề điều kiện bắt buộc để hành nghề độc lập theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023. Đặc biệt, sau khi hoàn thành chương trình, các BS sẽ được ưu tiên tham gia ngày hội việc làm ngành y tế, nơi kết nối với các bệnh viện, trung tâm y tế đang có nhu cầu tuyển dụng, mở ra nhiều cơ hội làm việc phù hợp năng lực, nguyện vọng.



