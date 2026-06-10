Khi bò "đe dọa" tuyến cao tốc

Việc đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng trở thành "bãi chăn bò" không chỉ gây thiệt hại tài sản mà còn là mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng người đi đường.

Khi hàng rào chỉ là "tờ giấy"

Dù hàng rào bảo vệ được đầu tư đồng bộ, nhiều đợt ra quân tuyên truyền, xử lý đã được triển khai, nhưng tình trạng gia súc lọt vào cao tốc vẫn tái diễn.

Đằng sau những đàn bò ung dung gặm cỏ ven đường hay bất ngờ xuất hiện trên mặt đường là câu chuyện về trách nhiệm quản lý vẫn chưa được phân định rõ ràng giữa đơn vị quản lý tuyến đường và chính quyền địa phương nơi cao tốc đi qua.

Đầu tháng 6 vừa qua, lực lượng chức năng tiếp tục ghi nhận tình trạng trâu bò xuất hiện gần phạm vi tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Hình ảnh đàn gia súc đi lại sát hàng rào bảo vệ, thậm chí lọt vào bên trong hành lang an toàn giao thông, khiến nhiều người không khỏi lo ngại. Đây không phải lần đầu tiên sự việc xảy ra.

Trước đó, nhiều đoạn hàng rào dọc tuyến qua các xã Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc… từng bị cắt phá, tạo thành các lối đi tự phát. Sau mỗi lần phát hiện, đơn vị quản lý tổ chức khắc phục, gia cố, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, các vị trí này lại tiếp tục bị xâm hại.

Đàn bò thả rông sát tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nhiều tài xế thường xuyên lưu thông trên tuyến đường cho biết họ không ít lần giật mình khi phát hiện gia súc xuất hiện sát mép đường cao tốc.

Anh Ng.V.T., tài xế xe tải chuyên chạy tuyến TP HCM - Khánh Hòa, cho biết: "Điều khiến tài xế lo nhất là những tình huống bất ngờ. Trên quốc lộ có thể còn giảm tốc hoặc xử lý được, nhưng trên cao tốc xe chạy 80 - 90 km/giờ, nếu bất ngờ xuất hiện một con bò phía trước thì rất khó phản ứng". Theo anh T., nguy hiểm nhất là vào sáng sớm hoặc chiều tối, khi tầm nhìn hạn chế. Chỉ cần một tài xế đánh lái gấp để tránh gia súc cũng có thể dẫn đến tai nạn liên hoàn.

"Người dân mất một con bò đã là thiệt hại, nhưng nếu xảy ra tai nạn với xe khách hoặc xe tải thì hậu quả có thể lớn hơn rất nhiều" - anh T. nói.

Điều đáng nói là những cảnh báo như vậy đã được nhắc đến nhiều lần trong suốt thời gian qua, song tình trạng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Điệp khúc "đổ lỗi"

Theo Ban Điều hành dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng gia súc xâm nhập là việc người dân cố tình cắt phá hàng rào bảo vệ. Nhiều vị trí dọc tuyến thường xuyên bị tháo dỡ lưới thép, phá hỏng trụ rào để mở lối đi tự phát, phục vụ việc đi lại, chăn thả và sản xuất. Dù đơn vị quản lý liên tục sửa chữa, khôi phục hiện trạng và thông báo cho chính quyền địa phương, tình trạng này vẫn tái diễn, gây khó khăn lớn cho công tác bảo đảm an toàn giao thông.

Đại diện đơn vị quản lý chia sẻ: "Đơn vị có trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng công trình nhưng nếu hàng rào vừa sửa xong lại tiếp tục bị cắt phá thì rất khó xử lý triệt để. Cần có sự phối hợp chặt chẽ từ chính quyền địa phương trong việc quản lý người dân".

Ở chiều ngược lại, một số địa phương cho rằng việc để hàng rào bị xâm hại kéo dài cho thấy công tác kiểm tra, tuần tra và bảo vệ công trình giao thông của chủ đầu tư cần được xem xét lại hiệu quả.

Thời gian qua, dù cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp như tuyên truyền, ký cam kết và tăng cường tuần tra, nhưng các giải pháp này vẫn chủ yếu mang tính tình huống. Theo các chuyên gia giao thông, điều cần thiết hiện nay là xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên, thực chất giữa đơn vị quản lý và chính quyền sở tại.

Cụ thể, cần xác định các điểm thường xuyên bị cắt phá là khu vực trọng điểm để tăng cường giám sát. Chính quyền cơ sở cần rà soát các hộ chăn nuôi gần tuyến cao tốc, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Đồng thời, cơ quan quản lý đường bộ cần nghiên cứu bổ sung các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao khả năng bảo vệ hệ thống hàng rào.

Tuyến cao tốc được đầu tư gần 11.000 tỉ đồng không thể liên tục đối mặt với nguy cơ mất an toàn chỉ vì những đàn bò thả rông.

Coi chừng vướng lao lý Theo luật sư Trương Văn Tuấn, Trưởng Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, việc cắt phá hàng rào đường cao tốc là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Về hành chính, theo khoản 2 điều 20 Nghị định 282/2025/NĐ-CP, hành vi này bị phạt 1-2 triệu đồng, tịch thu phương tiện và buộc khôi phục hiện trạng. Về hình sự, tùy mức độ, người vi phạm có thể bị truy cứu "Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản" (điều 178 Bộ Luật Hình sự, tối đa 20 năm tù) hoặc "Tội cản trở giao thông đường bộ" (điều 261 Bộ Luật Hình sự, tối đa 10 năm tù). Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền 10-100 triệu đồng và cấm hành nghề 1-5 năm. Đối với trường hợp gia súc gây tai nạn, điều 603 Bộ Luật Dân sự quy định chủ sở hữu hoặc người quản lý gia súc phải bồi thường toàn bộ thiệt hại về tài sản và tính mạng. Nếu người chăn dắt có lỗi, họ sẽ liên đới chịu trách nhiệm. Để ngăn chặn, luật sư Tuấn đề xuất giải pháp đồng bộ: Chính quyền địa phương cần rà soát các hộ chăn nuôi ven tuyến cao tốc, yêu cầu ký cam kết không chăn thả gia súc và xử lý nghiêm tái phạm. Đơn vị quản lý đường cao tốc phải tăng cường tuần tra, lắp đặt camera giám sát tại các điểm "nóng" thường xuyên bị cắt phá hàng rào để kịp thời ngăn chặn. Quan trọng nhất, cơ quan chức năng cần xử lý thật nghiêm các trường hợp cố tình phá hoại hoặc để gia súc xâm nhập đường cao tốc. B.Ngọc



