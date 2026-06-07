HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Khi bóng lăn qua lằn ranh pháp luật

Luật sư Trương Văn Tuấn, Trưởng Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn

Phiên tòa xét xử vụ án đánh bạc qua mạng mới đây để lại nhiều xót xa khi bị cáo là một nhân viên văn phòng có nhân thân tốt và việc làm ổn định.

Đứng trước bục khai báo, anh T. rơm rớm nước mắt thanh minh rằng mình chỉ mê bóng đá. Khởi đầu là một trận đấu cuối tuần, anh chỉ nhấp chuột bắt "kèo" 500.000 đồng với suy nghĩ "thua coi như mất chầu cà phê, thắng thì có thêm tiền ăn sáng". Nhưng khi đội bóng yêu thích bị dẫn bàn, tâm lý cay cú nổi lên. Từ kèo tỉ số, anh đánh nhồi thêm kèo phạt góc, kèo ném biên để gỡ gạc. Kết thúc 90 phút bóng lăn, tổng số tiền cá cược của anh vọt lên hơn 6 triệu đồng. Đường dây cá độ bị triệt phá, anh T. bàng hoàng xỏ tay vào còng với tội danh "Đánh bạc".

Câu chuyện của anh T. là một bi kịch không hề hiếm gặp mỗi mùa bóng lăn. Rất nhiều người hâm mộ tự ru ngủ mình bằng tư duy ngụy biện: Đánh vài kèo nhỏ lẻ cho vui, nếu có xui xẻo bị cơ quan chức năng phát hiện cũng chỉ đóng phạt hành chính là xong. Họ không hề biết rằng dưới góc độ pháp lý, lằn ranh giữa vi phạm hành chính và một bản án hình sự đối với hành vi cá độ bóng đá đôi khi chỉ cách nhau đúng một cú nhấp chuột trong cơn say máu gỡ gạc.

Theo điều 321 Bộ Luật Hình sự 2015 quy định về tội "Đánh bạc" thì ranh giới để khởi tố tội "Đánh bạc" là số tiền, hiện vật cá cược trị giá từ 5 triệu đồng trở lên. Sự nguy hiểm của cá độ bóng đá, đặc biệt là trên không gian mạng, nằm ở chỗ người chơi rất dễ bỏ qua giới hạn của hành vi phạm pháp. Thực tiễn xét xử cho thấy: Các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ cộng dồn số tiền của tất cả các lần đánh bạc (các kèo cá cược) trong cùng một thời điểm, một trận đấu để làm căn cứ định tội và định khung hình phạt. Sự lầm tưởng về việc "chia nhỏ để đánh" đã đẩy vô số người như anh T. từ chỗ chỉ định "chơi cho vui" trở thành tội phạm. Thậm chí, lằn ranh 5 triệu đồng này hoàn toàn có thể bị phá vỡ, người chơi vẫn bị khởi tố hình sự nếu đã từng bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc có tiền án chưa được xóa án tích.

Niềm đam mê thể thao thuần túy không bao giờ song hành cùng lòng tham sát phạt. Ranh giới từ một khán giả cuồng nhiệt trở thành một bị can trước bục khai báo thực chất rất mỏng manh, bắt nguồn từ chính tâm lý buông thả, tặc lưỡi "thử một tí". Trong cuộc chơi do các nhà cái giăng sẵn, không có cái gọi là "niềm vui nho nhỏ" mà chỉ có những cái bẫy chực chờ nuốt chửng tài sản, tước đi sự tự do và xô đổ cả tương lai của những người trót bước qua lằn ranh pháp luật.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo