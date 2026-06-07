Khi bóng lăn qua lằn ranh pháp luật

Đứng trước bục khai báo, anh T. rơm rớm nước mắt thanh minh rằng mình chỉ mê bóng đá. Khởi đầu là một trận đấu cuối tuần, anh chỉ nhấp chuột bắt "kèo" 500.000 đồng với suy nghĩ "thua coi như mất chầu cà phê, thắng thì có thêm tiền ăn sáng". Nhưng khi đội bóng yêu thích bị dẫn bàn, tâm lý cay cú nổi lên. Từ kèo tỉ số, anh đánh nhồi thêm kèo phạt góc, kèo ném biên để gỡ gạc. Kết thúc 90 phút bóng lăn, tổng số tiền cá cược của anh vọt lên hơn 6 triệu đồng. Đường dây cá độ bị triệt phá, anh T. bàng hoàng xỏ tay vào còng với tội danh "Đánh bạc".

Câu chuyện của anh T. là một bi kịch không hề hiếm gặp mỗi mùa bóng lăn. Rất nhiều người hâm mộ tự ru ngủ mình bằng tư duy ngụy biện: Đánh vài kèo nhỏ lẻ cho vui, nếu có xui xẻo bị cơ quan chức năng phát hiện cũng chỉ đóng phạt hành chính là xong. Họ không hề biết rằng dưới góc độ pháp lý, lằn ranh giữa vi phạm hành chính và một bản án hình sự đối với hành vi cá độ bóng đá đôi khi chỉ cách nhau đúng một cú nhấp chuột trong cơn say máu gỡ gạc.

Theo điều 321 Bộ Luật Hình sự 2015 quy định về tội "Đánh bạc" thì ranh giới để khởi tố tội "Đánh bạc" là số tiền, hiện vật cá cược trị giá từ 5 triệu đồng trở lên. Sự nguy hiểm của cá độ bóng đá, đặc biệt là trên không gian mạng, nằm ở chỗ người chơi rất dễ bỏ qua giới hạn của hành vi phạm pháp. Thực tiễn xét xử cho thấy: Các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ cộng dồn số tiền của tất cả các lần đánh bạc (các kèo cá cược) trong cùng một thời điểm, một trận đấu để làm căn cứ định tội và định khung hình phạt. Sự lầm tưởng về việc "chia nhỏ để đánh" đã đẩy vô số người như anh T. từ chỗ chỉ định "chơi cho vui" trở thành tội phạm. Thậm chí, lằn ranh 5 triệu đồng này hoàn toàn có thể bị phá vỡ, người chơi vẫn bị khởi tố hình sự nếu đã từng bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc có tiền án chưa được xóa án tích.

Niềm đam mê thể thao thuần túy không bao giờ song hành cùng lòng tham sát phạt. Ranh giới từ một khán giả cuồng nhiệt trở thành một bị can trước bục khai báo thực chất rất mỏng manh, bắt nguồn từ chính tâm lý buông thả, tặc lưỡi "thử một tí". Trong cuộc chơi do các nhà cái giăng sẵn, không có cái gọi là "niềm vui nho nhỏ" mà chỉ có những cái bẫy chực chờ nuốt chửng tài sản, tước đi sự tự do và xô đổ cả tương lai của những người trót bước qua lằn ranh pháp luật.



