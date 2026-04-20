Lý tưởng sống

Khi chi bộ, đảng viên gần dân, sát dân

Văn Hùng

Khi chi bộ, đảng viên lắng nghe, cầu thị sẽ thấu hiểu dân hơn, hành động có hiệu quả, thuyết phục hơn

Trong cuộc họp chi bộ cụm dân cư thuộc tổ dân phố 32, phường Ba Đình, TP Hà Nội mới đây, bí thư chi bộ nhấn mạnh một trong những thành tích nổi bật của chi bộ là giải quyết kịp thời, dứt điểm bãi xe cho thuê trong khu tập thể, chuyển thành khu vui chơi, thể dục thể thao cho người dân, đúng với danh xưng "cụm dân cư văn hóa, văn minh, kiểu mẫu".

Khi chi bộ, đảng viên gần dân, sát dân - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phường Vũng Tàu, TP HCM ra quân lập lại trật tự đô thị.Ảnh: NGỌC GIANG

Khu vực này là trục đường chính ra vào khu tập thể, từng tồn tại chợ tạm tự phát, phục vụ người dân, người lao động cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài khu dân cư mua bán thực phẩm, ăn uống. Hoạt động ấy cản trở việc đi lại của người dân và phương tiện cơ giới vì đường nhỏ hẹp, chật chội, chen chúc; rác thải, nước bẩn từ chợ gây ô nhiễm, mùi hôi thối khó chịu. Sau nhiều lần tuyên truyền, giải thích, chi bộ cụm dân cư kết hợp với chính quyền, công an phường đã dọn dẹp xong khu vực này.

Không ít khu tập thể, khu dân cư ở một số thành phố từng diễn ra tình trạng lấn chiếm không gian công cộng cho mục đích kinh doanh trái quy định pháp luật. Không chỉ gây mất trật tự an ninh, việc này còn để lại lời ra tiếng vào về những "khuất tất" trong quan hệ giữa chính quyền cơ sở với ban quản lý khu dân cư.

Trở lại tổ dân phố 32 nêu trên, trước đó, trong vai trò "hạt nhân chính trị" ở cơ sở, chi bộ nhận được thông tin phản ánh, lắng nghe ý kiến tâm huyết, thẳng thắn của người dân, cán bộ, đảng viên. Từ đó, chi bộ tiến hành kiểm tra, rà soát thực tế, tổng hợp, phân tích, xây dựng báo cáo kèm đề xuất với cấp trên về phương án xử lý.

Chi bộ còn kiên trì vận động, thuyết phục cá nhân, hộ dân liên quan để họ tự giác chấp hành; công khai trước cán bộ, đảng viên, người dân về việc thu chi nguồn tiền từ dịch vụ kinh doanh tại cuộc họp tổ dân phố, chi bộ định kỳ. Không dừng lại ở đó, chi bộ kết hợp với tổ dân phố khuyến khích mọi người mạnh dạn góp ý, phê bình cụ thể lãnh đạo cấp ủy, tổ dân phố; kịp thời xử lý băn khoăn, thắc mắc phát sinh trong sinh hoạt hằng ngày...

Kết quả thực tế cho thấy việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cùng với sự phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, phân công công việc rõ ràng giúp mỗi chi bộ, mỗi đảng viên càng thêm gần dân, sát dân. Khi chi bộ, đảng viên lắng nghe, cầu thị sẽ thấu hiểu dân hơn, hành động có hiệu quả, thuyết phục hơn.


