Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng: Khi chính sách chạm đến từng gia đình

Ngày 2-2, đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM do bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, làm trưởng đoàn, đã đi thăm, chúc Tết các cá nhân và đơn vị trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Chính sách an sinh bền vững

Đoàn đã ghé thăm Làng trẻ em SOS thành phố (phường An Hội Tây). Tại đây, Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết cùng các thành viên trực tiếp khảo sát khu vực sinh hoạt, ăn uống của các em; đồng thời nghe lãnh đạo đơn vị báo cáo tình hình hoạt động, công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em thời gian qua. Bà Văn Thị Bạch Tuyết chúc tập thể cán bộ, nhân viên và các em năm mới bình an, mạnh khỏe; mong đơn vị tiếp tục duy trì môi trường chăm sóc an toàn, nhân văn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra.

Cùng ngày, đoàn đến thăm, chúc Tết Cụm 35, Cục 75, Tổng cục 2; Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp (phường Thông Tây Hội) và Bệnh viện Quân y 175 (phường Hạnh Thông); đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ai (SN 1928, phường Thông Tây Hội)... Tại mỗi nơi đoàn đến thăm, bà Văn Thị Bạch Tuyết ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, chúc năm mới bình an, hạnh phúc; bày tỏ trân trọng và biết ơn đối với những đóng góp, hy sinh của các cá nhân cho sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như sự phát triển của TP HCM trong thời bình.

Trong những ngày giáp Tết, chăm lo Tết cho người dân, nhất là các đối tượng yếu thế, tiếp tục được thành phố xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, xuyên suốt, thể hiện rõ bản sắc của một đô thị đặc biệt - năng động, nhân văn và nghĩa tình. Với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau", TP HCM đã huy động tổng lực các nguồn lực từ ngân sách nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hảo tâm để chăm lo cả vật chất lẫn tinh thần cho người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Trương Thị Bích Hạnh cho biết thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động chăm lo Tết năm nay được MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội triển khai trọng tâm, thực chất, toàn diện với phương châm Tết "Đoàn kết - Trọn vẹn - Nghĩa tình", với tổng kinh phí hơn 5.900 tỉ đồng.

Nhận khoản hỗ trợ 80 triệu đồng để sửa chữa nhà, bà Vương Kim Thanh (67 tuổi, ngụ phường Bình Tiên) rưng rưng xúc động: "Mừng quá!". Với bà, đó không chỉ là số tiền giúp khắc phục chỗ ở trước mắt, mà còn là sự sẻ chia ấm áp, tiếp thêm niềm tin cho gia đình trong chặng đường sắp tới".

Còn anh Trần Thành Trung, công nhân Khu Chế xuất Linh Trung, cho biết hai vợ chồng anh được hỗ trợ 2 triệu đồng. Ngoài ra công ty còn mua vé cho cả gia đình về quê đón Tết. "Tôi thật sự cảm ơn vì sự quan tâm ở vùng đất mới này. Và có lẽ chúng tôi chọn nơi đây làm quê hương thứ 2 để an cư lạc nghiệp" - anh Trung nói.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM cùng đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đến thăm hỏi, tặng quà Làng trẻ em SOS Thành phố (phường An Hội Tây)

Một trong những điểm nhấn của công tác chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 của TP HCM là Ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình" do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức ngày 31-1 tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới). Không đơn thuần là một sự kiện văn hóa - xã hội, ngày hội được xem như "điểm hội tụ" của nhiều chương trình an sinh, phản ánh sinh động cách làm, cách huy động và phân bổ nguồn lực chăm lo Tết của thành phố.

Điểm đáng chú ý trong công tác chăm lo Tết năm nay là cách tiếp cận ngày càng thực chất, hướng đến sự bền vững. Bên cạnh việc trao quà, hỗ trợ tiền mặt, thành phố tiếp tục triển khai các chương trình an sinh dài hơi như xây dựng, sửa chữa nhà "Đại đoàn kết", "Mái ấm mùa xuân"; hỗ trợ sinh kế cho người lao động tự do; chăm lo công nhân không có điều kiện về quê ăn Tết; hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân. Những giải pháp này không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn tạo nền tảng ổn định cuộc sống lâu dài.

Lấy sự hài lòng làm thước đo

Trong dòng chảy đổi mới không ngừng của TP HCM, cải cách hành chính và chuyển đổi số đang trở thành một trong những dấu ấn rõ nét nhất của tinh thần "lấy người dân làm trung tâm". Không dừng ở những chủ trương vĩ mô, các quyết sách của Đảng và chính quyền thành phố đang được cụ thể hóa bằng những thay đổi có thể đo đếm được trong đời sống hằng ngày của người dân.

Cuối tháng 12-2025, thành phố đưa vào vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công TP HCM tại số 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức. Đây là bước đi quan trọng trong tiến trình xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và phục vụ.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết trong suốt thời gian qua, công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, luôn được thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn trực tiếp với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

TP HCM đặt mục tiêu thực hiện 100% thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính và 100% thủ tục cho người dân, doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến. Việc thành lập và vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công TP HCM là minh chứng cho những nỗ lực của thành phố trong việc chuyển đổi phương thức quản lý từ hành chính sang phục vụ.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, đây không chỉ là sự thay đổi về mô hình tổ chức, mà còn là bước chuyển căn bản trong tư duy quản lý và phương thức phục vụ, khẳng định rõ sự nhất quán của thành phố luôn lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước".

Nếu ở tầm thành phố là sự đầu tư hệ thống, thì ở cơ sở, tinh thần cải cách hành chính lại được thể hiện bằng những cách làm gần dân, sát dân. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Nhuận, với mô hình đặt lịch hẹn trước qua Zalo OA giúp người dân chủ động sắp xếp thời gian, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết, tránh cảnh chờ đợi kéo dài.

Ông Phạm Sang Quốc Hưng (ngụ đường Trường Sa, phường Phú Nhuận), một trong những người trực tiếp trải nghiệm mô hình mới, cho biết việc đặt lịch hẹn trước qua trang Zalo OA của Trung tâm đã giúp ông chủ động hoàn toàn về thời gian và giấy tờ cần chuẩn bị. "Đến đúng giờ đăng ký, tôi được tiếp nhận hồ sơ ngay, cán bộ làm việc rõ ràng, chu đáo. Tôi cảm nhận được sự tôn trọng của cơ quan hành chính đối với thời gian của người dân" - ông Hưng chia sẻ.

Phát triển kinh tế nhanh, bền vững

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, nêu rõ TP HCM sẽ phát triển kinh tế nhanh, bền vững trên nền tảng đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế theo hướng lấy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu. Đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh toàn diện; phát triển kinh tế tri thức, sáng tạo, có khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đồng thời, TP HCM sẽ triển khai đề án chuyển đổi, chuyển dịch các KCN - KCX, tái cấu trúc các ngành công nghiệp chủ lực và hình thành các KCN công nghệ thông tin tập trung. Nghiên cứu tạo cơ chế, chính sách, môi trường pháp lý thuận lợi phát triển các ngành, lĩnh vực chiến lược; ưu tiên các dự án đầu tư có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới có tác động lan tỏa.

Đáng chú ý là tập trung đầu tư xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, tái cơ cấu mô hình kinh tế theo hướng đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; kết nối công nghiệp sáng tạo với du lịch văn hóa, dịch vụ giáo dục - giải trí - thiết kế; hình thành cụm công nghiệp văn hóa, khu sáng tạo cộng đồng. Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển du lịch đẳng cấp quốc tế, là điểm đến hàng đầu châu Á...

Liên quan đến Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM (VIFC-HCMC), hiện trung tâm đang được hoàn tất các bước, chuẩn bị cho việc vận hành chính thức trước ngày 10-2 tới. PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCM, cho hay trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM không chỉ là không gian tập trung các định chế tài chính, mà quan trọng hơn là một khuôn khổ thể chế đặc thù, cho phép thử nghiệm có kiểm soát các mô hình tài chính mới, đồng thời bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định vĩ mô.

Với mục tiêu đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển du lịch đẳng cấp quốc tế, là điểm đến hàng đầu châu Á, ngành du lịch TP HCM thời gian qua đã triển khai loạt giải pháp. Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, thông tin trong năm 2026, ngành du lịch thành phố sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm gắn với không gian đô thị hợp nhất. Thành phố chú trọng phát triển những sản phẩm du lịch có chiều sâu, nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

"Nâng bước" đô thị

Chào mừng thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 2-2, UBND TP HCM phối hợp các sở, ban ngành và Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) phối hợp tái vận hành cống Bến Nghé và tái khởi động dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường khẳng định dự án đã hội đủ điều kiện để nhà đầu tư thực hiện đúng cam kết hoàn thành trong năm nay. Phó Chủ tịch UBND TP HCM kỳ vọng việc vận hành cống Bến Nghé và tương lai là toàn bộ hạng mục dự án sẽ giúp không để xảy ra ngập do triều cho khu vực trung tâm như thời gian qua; từ đó giúp khắc phục toàn bộ ngập vùng dự án. Dự án với mục tiêu kiểm soát ngập do triều cường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 570 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố.

Cùng ngày, TP HCM chính thức thông xe hầm chui HC1-02 tại nút giao An Phú (phường Bình Trưng), mở thêm hướng kết nối trực tiếp từ cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây vào trung tâm thành phố theo hướng hầm Thủ Thiêm. Dự án xây dựng nút giao thông An Phú có tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỉ đồng, được đầu tư theo quy mô nút giao 3 tầng, gồm hệ thống hầm chui, cầu vượt và đường bộ. Tại khu vực cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây giao với đường Mai Chí Thọ, dự án xây dựng hầm chui hai chiều, hai cầu vượt và các hạng mục phụ trợ. Tại nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống, dự án xây dựng thêm hai cầu vượt và các đơn nguyên cầu mới. Hầm chui HC1-02 là hạng mục thứ ba hoàn thành tại nút giao An Phú, sau hầm chui HC1-01 thông xe giữa năm 2025 và cầu vượt N2 hoàn thành cuối năm 2025.

Sáng cùng ngày, biểu trưng giọt nước được lắp đặt vào trung tâm hồ ở công viên số 1 Lý Thái Tổ, để kịp tiến độ hoàn thành, phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán. Nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng tham gia tư vấn thiết kế hình khối biểu trưng giọt nước, chia sẻ, giọt nước mắt dành cho đồng bào đã mất trong đại dịch COVID-19. Hình trái tim khi nhìn vào giọt nước có ánh sáng chiếu qua tượng trưng cho tình người, cho sự chia sẻ, đùm bọc của mọi người dân thành phố, chung tay cứu người của lực lượng y, bác sĩ, lực lượng chức năng để cùng vượt qua đại dịch.

Thêm công viên, vườn hoa Theo ghi nhận, việc chỉnh trang 9 khu "đất vàng" tại khu vực trung tâm TP HCM theo chỉ đạo của UBND TP đang được các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, hướng đến hình thành các công viên, vườn hoa tạm thời phục vụ người dân vui chơi, sinh hoạt trong dịp Tết Bính Ngọ 2026. Tại khu đất số 152 Trần Phú (phường Chợ Quán), công tác chỉnh trang cơ bản hoàn tất. Khu đất có tổng diện tích hơn 4.000 m², trong đó khoảng 3.000 m² được cải tạo thành công viên, phần còn lại làm vỉa hè, do Công ty CP Tập đoàn Masterise thực hiện, dự kiến hoàn thành trước ngày 5-2. Tương tự, tại hai khu đất số 135 Nguyễn Huệ và 39 Lê Lợi, do Công ty Khang Điền đảm nhiệm, công nhân đang khẩn trương hoàn thiện mặt bằng. Nhiều hạng mục được triển khai song song như chỉnh trang khu vực xung quanh, trang trí hoa Tết, hoàn thiện cảnh quan, dự kiến hoàn thành trước ngày 7-2. Chỉnh trang tại khu đất số 152 Trần Phú, phường Chợ Quán thành công viên phục vụ người dân Trong số 9 khu đất được chỉnh trang, có 4 khu do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP HCM quản lý. Cụ thể, khu đất 8-12 Lê Duẩn do Tập đoàn Kido thực hiện; khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trường Sa đảm nhiệm; các khu đất tại 33 Nguyễn Du và 34-36, 42 Chu Mạnh Trinh do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Great Wealth tài trợ chỉnh trang. Đối với các khu đất thuộc quyền quản lý của nhà đầu tư, UBND TP HCM yêu cầu doanh nghiệp trực tiếp tổ chức chỉnh trang theo định hướng chung. Tin-ảnh: N.Quý



