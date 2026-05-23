Khi nào bị hủy kết hôn?

Luật sư Trương Văn Tuấn, Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, trả lời: Theo điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, tòa án sẽ hủy kết hôn trái pháp luật nếu vi phạm các điều kiện: nam chưa đủ 20 hoặc nữ chưa đủ 18 tuổi; thiếu tự nguyện do bị ép buộc, lừa dối; hoặc một bên mất năng lực hành vi dân sự. Tòa án cũng hủy kết hôn nếu vi phạm điều cấm như: kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo; tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn; vi phạm chế độ một vợ một chồng; cận huyết thống (cùng dòng máu trực hệ, có họ trong ba đời); hoặc kết hôn giữa cha mẹ nuôi và con nuôi, cha dượng, mẹ kế với con riêng, cha mẹ chồng, vợ với con dâu, rể. Riêng hôn nhân cùng giới tính sẽ bị từ chối đăng ký ngay từ đầu do Nhà nước chưa thừa nhận. Ngoài ra, cần lưu ý việc tổ chức đám cưới hoặc các nghi lễ tôn giáo không có giá trị pháp lý thay thế giấy đăng ký kết hôn.

Về thẩm quyền, hiện nay việc kết hôn vẫn phải đăng ký đúng nơi quy định mới có giá trị pháp lý. Công dân cư trú trong nước phải đăng ký tại UBND cấp xã, phường hoặc đặc khu nơi một trong hai bên cư trú. Trường hợp có yếu tố nước ngoài, theo Nghị định 120/2025/NĐ-CP, thì thẩm quyền giải quyết cũng sẽ thuộc về UBND xã, phường, đặc khu, nơi công dân Việt Nam cư trú. Đối với công dân Việt Nam ở nước ngoài, thủ tục này được thực hiện tại cơ quan đại diện ngoại giao hoặc lãnh sự Việt Nam tại nước sở tại.