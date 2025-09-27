HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Khi nào đầu tư tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái và kết nối với Trung Quốc?

Văn Duẩn

(NLĐO) - Theo Quy hoạch mạng lưới đường sắt Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái dài khoảng 187 km

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh về việc đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tăng cường kết nối vùng, cụ thể hóa các thỏa thuận chung giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc; đẩy nhanh nghiên cứu, đầu tư tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái và kết nối với Đông Hưng (Trung Quốc).

Khi nào đầu tư tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái và kết nối với Trung Quốc?- Ảnh 1.

Tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái dự kiến dài khoảng 187 km, xuất phát từ ga Nam Đình Vũ (Hải Phòng) và kết thúc tại khu vực Móng Cái (Quảng Ninh)

Đây là tuyến giao thông chiến lược, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế biên mậu, đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi, ổn định và bền vững cho xuất khẩu nông, lâm, thủy sản từ các tỉnh phía Nam sang thị trường Trung Quốc.

Trả lời nội dung này, Bộ Xây dựng cho biết theo Quy hoạch mạng lưới đường sắt Việt Nam thời kỳ 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1769/QĐ-TTg ngày 19-10-2021, tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, chiều dài khoảng 187 km, điểm đầu tại ga Nam Đình Vũ (Hải Phòng), điểm cuối tại khu vực Móng Cái (Quảng Ninh). Dự kiến tuyến được đầu tư với khổ đường 1435 mm, điện khí hóa, lộ trình đầu tư sau năm 2030.

Theo Bộ Xây dựng, hiện nay trên hành lang Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái có 2 phương thức vận tải đường bộ và đường thủy, trong đó vận tải hàng hóa chủ yếu bằng đường thủy nội địa và ven biển do chi phí thấp; tuyến đường bộ cao tốc Hạ Long - Móng Cái mới đưa vào khai thác, quy mô 4 làn xe, có thể đáp ứng được nhu cầu vận tải hành khách đến năm 2040, thực tế đang khai thác khoảng 9.000 CPU/năng lực 45.000 CPU (đạt khoảng 20% năng lực).

Theo quy hoạch, trên hành lang này có 3 phương thức vận tải đường biển, đường bộ và đường sắt, tuy nhiên, để giảm chi phí, hàng hóa sẽ ưu tiên vận tải bằng đường biển, đường sông; hành khách do đường bộ đảm nhận. Khi nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa liên vận quốc tế tăng cao sẽ đầu tư tuyến đường sắt.

Triển khai thỏa thuận chung giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng đã giao Cục Đường sắt Việt Nam phối hợp với cấp có thẩm quyền phía Trung Quốc triển khai quy hoạch chi tiết tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái; đồng thời giao Ban Quản lý dự án Thăng Long lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.

Trong thời gian chưa đầu tư tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung khai thác tiềm năng của hệ thống giao thông hiện có, đặc biệt là vận tải đường thủy nội địa kết hợp với vận tải biển ven bờ, cũng như hệ thống đường bộ để thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước, tạo điều kiện thuận lợi, ổn định và bền vững cho xuất khẩu nông, lâm, thủy sản từ các tỉnh phía Nam sang thị trường Trung Quốc.

Liên quan đến công tác chuẩn bị, vừa qua Đoàn công tác liên ngành do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy dẫn đầu đã tham dự Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban Liên hợp hợp tác đường sắt Việt - Trung. Hai bên đã trao đổi về việc Trung Quốc hỗ trợ kỹ thuật cho dự án quy hoạch chi tiết hai tuyến đường sắt kết nối: Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái và Hà Nội - Đồng Đăng. Hiện phía Trung Quốc đã lựa chọn đơn vị tư vấn và hai bên sẽ tiếp tục phối hợp, hoàn tất các thủ tục để sớm triển khai.

Quy hoạch tuyến đường sắt hơn 200.000 tỉ đồng nối với Trung Quốc

Quy hoạch tuyến đường sắt hơn 200.000 tỉ đồng nối với Trung Quốc

(NLĐO) - Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh kết nối với Trung Quốc dài hơn 461 km, tổng vốn đầu tư hơn 200.000 tỉ đồng.

Khảo sát Dự án xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng 8 tỉ USD

(NLĐO)- Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có tổng chiều dài từ ga Lào Cai tới ga Lạch Huyện (Hải Phòng) hơn 388 km, với 36 nhà ga

Trình Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư tuyến đường sắt hơn 8 tỉ USD

(NLĐO) - Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dự kiến sẽ trình Quốc hội trước ngày 10-2-2025

